İlk evini alacaklara kredi kolaylığı mı geliyor? İşte masadaki yeni formül

Erdem, önümüzdeki dönemde özellikle BDDK'dan ilk evini alacaklara yönelik bir karar beklendiğini belirterek, bu kesim için kredi kanallarının daha erişilebilir hale getirilebileceğini ifade etti.

KAMU BANKALARI ÖNCÜLÜĞÜNDE YENİ MODEL SİNYALİ Seçici kredi politikalarının daha önce uygulandığını anımsatan Erdem, üretim, yatırım ve ihracata yönelik kredilerin açıldığını, benzer bir yaklaşımın ilk kez ev alacaklar için de gündeme gelebileceğini dile getirdi. Kamu bankaları aracılığıyla daha uzun vadeli ve görece düşük faizli konut kredilerinin sağlanmasının hem konut hem de kira fiyatları üzerindeki baskıyı azaltabileceğini söyledi.

SOSYAL KONUT PROJELERİYLE BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLİYOR Erdem ayrıca 500 bin sosyal konut projesinin hızla ilerlediğine dikkat çekerek, kura çekimlerinin birçok ilde devam ettiğini, mart ayında ise ilk kazmanın vurulmasının planlandığını hatırlattı. Sosyal konut projeleriyle birlikte ilk evini alacaklara sağlanacak kredi kolaylıklarının, kira sorununu orta vadede gündemden düşürebileceğini ifade etti.

Finansal İstikrar Komitesi'nde ele alınan bu başlıkların, BDDK'nın önümüzdeki dönemde atabileceği adımlar açısından önemli bir zemin oluşturduğu değerlendiriliyor. Ancak olası düzenlemelerin kısa vadeli değil, belirli bir süreç içinde hayata geçirilmesi bekleniyor.