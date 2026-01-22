İlk evini alacaklara kredi kolaylığı mı geliyor? İşte masadaki yeni formül

CANLI YAYIN
ahaber.com.tr - Özel Haber

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başkanlığında toplanan Finansal İstikrar Komitesi'nde, ilk kez konut alacaklara yönelik kredi uygulamalarının gündeme gelmesi dikkat çekerken, ekonomi yönetiminin denge ve güven odaklı yaklaşımı öne çıktı. Bu gelişmelerin ardından Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, 22 Ocak Perşembe günü katıldığı A Haber canlı yayınında, ilk kez evini alacaklara yönelik kredi imkanlarına ilişkin merak edilen detayları kamuoyuyla paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Finansal İstikrar Komitesi toplantısında bankacılık sektörünün genel görünümünün yanı sıra, ilk kez konut alacaklara yönelik kredi uygulamalarının ele alındığını duyurdu. Toplantıda ayrıca banka dışı finansal kuruluşların makro ihtiyati çerçeveye uyum düzeyleri de değerlendirildi.

TOPLANTIYA MEHMET ŞİMŞEK BAŞKANLIK ETTİ

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı. Küresel ve yurt içi makroekonomik görünümün kapsamlı şekilde ele alındığı toplantıda, finansal piyasalardaki güncel gelişmeler de masaya yatırıldı.

İLK KEZ EV ALACAKLARA KREDİ SINIRLAMALARI DEĞERLENDİRİLDİ

Açıklamada, bankacılık sektörünün mevcut durumunun değerlendirildiği belirtilirken, ilk kez konut alacaklar için konut kredilerindeki sınırlamaların toplantının önemli gündem maddelerinden biri olduğu vurgulandı. Bunun yanında banka dışı finansal kuruluşların makro ihtiyati düzenlemelere uyum seviyeleri hakkında istişarelerde bulunulduğu kaydedildi.

KREDİLİ MEVDUAT VE KART UYGULAMALARI DA GÜNDEMDE

Komite toplantısında kredili mevduat hesapları, kredi komisyon ücretleri ve kredi kartlarına ilişkin mevcut durumun gözden geçirildiği ifade edildi. Bu alanlarda atılabilecek olası adımların da değerlendirildiği belirtilerek, finansal istikrarın korunması için bütüncül bir yaklaşım benimsendiği vurgulandı.

FARUK ERDEM: İLK EVİNİ ALACAKLARA KREDİ KANALI AÇILABİLİR

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, ilk kez ev alacaklara yönelik olası kredi düzenlemelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Son dönemde kredi koşullarının sıkılaştırıldığını ve faizlerin yüksek seyrettiğini hatırlatan Erdem, buna rağmen geçtiğimiz yıl 1,7 milyon konut satışıyla rekor kırıldığını söyledi.

Erdem, önümüzdeki dönemde özellikle BDDK'dan ilk evini alacaklara yönelik bir karar beklendiğini belirterek, bu kesim için kredi kanallarının daha erişilebilir hale getirilebileceğini ifade etti.

KAMU BANKALARI ÖNCÜLÜĞÜNDE YENİ MODEL SİNYALİ

Seçici kredi politikalarının daha önce uygulandığını anımsatan Erdem, üretim, yatırım ve ihracata yönelik kredilerin açıldığını, benzer bir yaklaşımın ilk kez ev alacaklar için de gündeme gelebileceğini dile getirdi. Kamu bankaları aracılığıyla daha uzun vadeli ve görece düşük faizli konut kredilerinin sağlanmasının hem konut hem de kira fiyatları üzerindeki baskıyı azaltabileceğini söyledi.

SOSYAL KONUT PROJELERİYLE BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLİYOR

Erdem ayrıca 500 bin sosyal konut projesinin hızla ilerlediğine dikkat çekerek, kura çekimlerinin birçok ilde devam ettiğini, mart ayında ise ilk kazmanın vurulmasının planlandığını hatırlattı. Sosyal konut projeleriyle birlikte ilk evini alacaklara sağlanacak kredi kolaylıklarının, kira sorununu orta vadede gündemden düşürebileceğini ifade etti.

Finansal İstikrar Komitesi'nde ele alınan bu başlıkların, BDDK'nın önümüzdeki dönemde atabileceği adımlar açısından önemli bir zemin oluşturduğu değerlendiriliyor. Ancak olası düzenlemelerin kısa vadeli değil, belirli bir süreç içinde hayata geçirilmesi bekleniyor.

