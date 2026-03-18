İlayda Alişan ve Oğulcan Engin aşka geldi: Londra'dan romantik kareler
Uzun süredir birlikte olan İlayda Alişan ile Oğulcan Engin, bu kez Londra tatilleriyle gündeme geldi. Sosyal medyada paylaştıkları samimi kareler kısa sürede büyük ilgi gördü. Tatilde çifte eşlik eden sürpriz isim ise dikkatli takipçilerin gözünden kaçmadı.
Magazin dünyasının gözde çiftlerinden İlayda Alişan ve Oğulcan Engin, ilişkilerini gözlerden uzak ama içten bir şekilde yaşamayı sürdürüyor. Son olarak Londra'ya giden çift, romantik anlarını sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerine taşıdı.
💑 LONDRA SOKAKLARINDA AŞK TAZELEDİLER
Çiftin tatil rotası bu kez Londra oldu. Şehrin tarihi dokusu ve hareketli atmosferinde birlikte vakit geçiren ikili, doğal ve samimi halleriyle dikkat çekti.
Paylaşılan karelerde, abartıdan uzak ama içten bir mutluluk öne çıktı. Londra sokaklarında yürüyüş yapan çiftin enerjisi, fotoğraflara da yansıdı.
📱 PAYLAŞIMLARINA BEĞENİ YAĞDI
İlayda Alişan'ın sosyal medya paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü. Oyuncunun kullandığı not ise dikkat çekti:
"Sürpriz sonlu, olmazsa olmaz +1'im ile kısa ve müthiş tatil dumpikosu"
Yorumlarda çiftin uyumuna ve enerjisine övgüler dikkat çekti. Beğeni sayısı hızla artarken, paylaşımlar kısa sürede gündeme taşındı.