İklim krizinin görünmeyen yönü! Sıcaklık artışı bebeklerin cinsiyetini etkiliyor

Giriş Tarihi: 24 Şubat 2026 21:58

Oxford Üniversitesi'nin PNAS'ta yayımlanan araştırması, gebelikte 20 derecenin üzerindeki sıcaklıkların erkek doğum oranını düşürdüğünü ortaya koydu. Sahra Altı Afrika ve Hindistan'da 5 milyondan fazla doğum incelendi. Bulgular, iklim değişikliğinin nüfus yapısını etkileyebileceğini gösteriyor.

Oxford Üniversitesi Sosyoloji Bölümü araştırmacıları, Sahra Altı Afrika'daki 33 ülke ile Hindistan'da gerçekleşen 5 milyondan fazla doğumu analiz etti. Çalışmada büyük ölçekli anket verileri ile ayrıntılı sıcaklık kayıtları bir araya getirildi. Böylece gebelik sürecinde maruz kalınan ısının doğum sonuçları üzerindeki etkisi ölçüldü.

👶 20 DERECENİN ÜZERİNDEKİ HER ARTIŞ RİSK TAŞIYOR Araştırma, 20°C'nin üzerindeki sıcaklıkların hem Sahra Altı Afrika'da hem de Hindistan'da daha az erkek doğumla ilişkili olduğunu ortaya koydu.

Sahra Altı Afrika'da yüksek sıcaklıklar özellikle gebeliğin ilk üç ayında etkili. Bu dönemde ısı stresi, erkek fetüslerin hayatta kalma oranını düşürebiliyor. Etki, kırsal bölgelerde yaşayan ve sağlık hizmetlerine erişimi sınırlı olan kadınlarda d aha güçlü görülüyor.

⚖️ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EŞİTSİZLİĞİ ARTIRIYOR Çalışma, ısı etkilerinin toplum içinde eşit dağılmadığını da gösteriyor. Ekonomik olarak daha kırılgan kesimler ve sağlık hizmetlerine erişimi sınırlı kadınlar daha fazla risk altında. Bu durum, iklim değişikliğinin yalnızca çevreyi değil, toplumsal eşitsizlikleri de derinleştirebileceğini ortaya koyuyor.

🧠 GELECEĞİN NÜFUS YAPISI DEĞİŞEBİLİR Araştırmaya göre sıcaklık artışı, fetsün hayatta kalma olasılığını ve aile planlaması davranışlarını etkileyerek nüfus bileşimini değiştirebilir.