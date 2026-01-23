İkizler 2 yaşında: Yasemin Şefkatli'nin duygusal notuna Seda Sayan'dan yorum

İbrahim Tatlıses'in torunları Emir ile Ayel, 2 yaşına bastı. İdo Tatlıses'in fenomen eşi Yasemin Şefkatli, miniklerin doğum günü için peş peşe paylaştığı karelere eklediği duygusal mesajla takipçilerinin kalbini ısıttı. O karelere ünlü sanatçı Seda Sayan da kayıtsız kalamadı.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, aile hayatlarıyla magazin gündeminden düşmüyor. 2021 yılında dünyaevine giren çift, 22 Ocak'ta dünyaya gelen ikiz oğulları İbrahim Ayel ve Sinan Emir ile anne-baba olmanın sevincini yaşamıştı.

EMİR İLE AYEL BÜYÜYOR İkizlerini kucaklarına aldıkları günden bu yana mutluluklarını sık sık sosyal medyada paylaşan çift, oğullarının 2. yaş gününü de duygusal bir mesajla kutladı. Yasemin Şefkatli, Instagram hesabından çocuklarının karelerini yayımlayarak annelik duygularını kelimelere döktü.

"SİZ BENİM EN GÜZEL EMANETİMSİNİZ" Şefkatli paylaşımında, "Bazı şeyler kelimelere dökülmezmiş. Bazı sevgiler, aşklar tarifsiz ve eşsizmiş. Hatta bazen hayat insana öyle bir yol sunarmış ki hem büyükçe sınanıp hem de her saniyesine şükredermişsin" ifadelerini kullandı.

"Belki mükemmel değiliz ama sevgimiz hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar büyük" diyen Şefkatli, anneliğin hayatını tamamen değiştirdiğini vurgulayarak, "Sizinle geçen şu iki yıl beni bambaşka biri yaptı. Anne olmak delilikmiş evet ama ben sizden önce bu hayatı yeterince tatmamışım" sözleriyle takipçilerini duygulandırdı.