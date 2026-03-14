İkinci Bahar'ın usta isimleri yıllar sonra bir arada
Usta sanatçılar Türkan Şoray, Şener Şen, Deniz Türkali, Emel Sayın, Devin Özgür Çınar ve Nilgün Öneş aynı karede buluştu. Sanat dünyasının birbirinden değerli isimlerini bir araya getiren bu özel an, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Türk sineması ve televizyon dünyasının efsane isimleri, hafızalardan silinmeyecek özel bir akşam yemeğinde bir araya geldi.
Türkan Şoray, Şener Şen, Emel Sayın, Deniz Türkali, Devin Özgür Çınar ve senarist Nilgün Öneş'in aynı karede buluştuğu o anlar, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
İKİNCİ BAHAR RUHUNU CANLANDIRAN KARE
Buluşmanın en dikkat çeken detayı, bir döneme damgasını vuran "İkinci Bahar" dizisinin ana kadrosunun yıllar sonra yeniden bir arada olmasıydı.
Dizinin başrol oyuncuları Türkan Şoray (Hanım) ve Şener Şen (Ali Haydar) ile kızları Cennet karakterine hayat veren Devin Özgür Çınar'ın samimi görüntüleri, izleyicilere duygusal anlar yaşattı.
Türk televizyon tarihinin mihenk taşlarından biri olan İkinci Bahar, sadece bir dizi değil; Gaziantep mutfağının kokusunu, Samatya'nın dokusunu ve geç gelen bir aşkın nezaketini evlerimize taşıyan bir kültürel miras olarak hafızalardaki yerini koruyor