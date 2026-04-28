İki aşık tiyatroda! Mert Yazıcıoğlu ile Zeynep Artukmaç’ın mesafesi dikkat çekti

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Kuruluş Orhan'da Orhan Bey rolüyle adından söz ettiren başarılı oyuncu Mert Yazıcıoğlu, sevgilisi Zeynep Artukmaç ile katıldığı etkinlikte köşe kapmaca oynadı. Geçtiğimiz aylarda ilk kez görüntülenen çift, bu kez basın mensuplarını fark edince yan yana gelmemek için yoğun çaba sarf etti.

"Kuruluş Orhan" dizisinin başrol oyuncusu Mert Yazıcıoğlu, özel hayatındaki gelişmelerle de adından söz ettirmeye başladı. Bir süredir hakkında çıkan aşk iddiaları karşısında sessiz kalan başarılı oyuncu, katıldığı bir tiyatro galasında yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülenmişti.

İLK KEZ BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİLER

Basın mensuplarının "Yeni aşkınız hayırlı olsun diyelim mi?" sorusuna gülümseyerek "Teşekkür ederim" yanıtını veren yakışıklı oyuncu, ilişkisini ilk kez dolaylı yoldan doğrulamıştı.

GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU'NUN TORUNU ÇIKTI

Genç oyuncunun yeni sevgilisinin, ünlü psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun torunu Zeynep Artukmaç olduğu öğrenildi.

YAN YANA GELMEDİLER

Çift, son katıldığı etkinlikte ise adeta köşe kaçmaca oynadı. Amerikalı yazar Max Wolf Friedlich'in kaleme aldığı, Leyla Tanlar ve Sarp Akkaya'nın paylaştığı "Job" isimli oyunun galasına katılan Yazıcıoğlu, geceye yeni sevgilisiyle birlikte geldi.

SABAH'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre; Hayranları ile fotoğraf çektiren Yazıcıoğlu, sevgilisi ile yan yana gelmedi. Artukmac, basın mensuplarının kendilerini çektiğini fark edince hızlıca tiyatro salonuna girdi.

KURAL BOZDU

Aşkını genelde gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Mert Yazıcıoğlu, geçtiğimiz günlerde ise yaptığı paylaşımla hayranlarını şaşırtmıştı.

Sosyal medya hesabından sevgilisinin bir karesini paylaşan ünlü oyuncu, fotoğrafın altına düştüğü "memento" (anı/hatıra) notuyla ilişkisini resmileştirmişti.

