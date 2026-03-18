İhtiyacı yok ama vazgeçemiyor! İşte Kıvanç Tatlıtuğ’un gizli tutkusu

Türkiye'nin en yakışıklı oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ, katıldığı programda bugüne kadar kimseyle paylaşmadığı tutkusunu ilk kez açıkladı. Evinde tam 150 parçadan oluşan koleksiyonunun detaylarını anlatan Tatlıtuğ, hayranlarını şaşkına çevirdi.

Ekranların karizmatik jönü, her adımıyla olay yaratan Kıvanç Tatlıtuğ, yine gündeme bomba gibi düştü!

KOLEKSİYONU DUYANLAR HAYRETE DÜŞTÜ!

Geçtiğimiz günlerde yeni projesi için büründüğü imajıyla çok konuşulan yakışıklı oyuncu, bu kez stiliyle değil, evinin kapalı kapıları ardındaki devasa koleksiyonuyla herkesi şaşkına çevirdi.

"İHTİYACIM OLMASA DA ALIYORUM!"

Eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile gözlerden uzak, huzurlu bir hayat süren Tatlıtuğ, katıldığı bir programda samimi açıklamalarda bulundu. "İhtiyacın olmasa bile dayanamayıp aldığın bir şey var mı?" sorusuna öyle bir yanıt verdi ki, hayranlarının ağzı açık kaldı.

"150 TANE PARFÜMÜM VAR"

Ünlü oyuncu, yıllardır kimsenin bilmediği o gizli tutkusunu şu sözlerle itiraf etti:

"Bir itirafta bulunayım; parfüm... Aşağı yukarı 150 tane parfümüm var, koku seviyorum."

"Kıvanç'ın kokusu merak ediliyordu, meğer adam koku kütüphanesi kurmuş!" yorumları peş peşe geldi.

Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi kimdir ve ne zaman evlendiler?

Kıvanç Tatlıtuğ, stil danışmanı Başak Dizer ile evlidir. Çift, 19 Şubat 2016 tarihinde Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Türkiye Büyükelçiliği'nde sade bir törenle dünya evine girmiştir.

Kıvanç Tatlıtuğ'un çocuğu var mı?

Evet, çiftin bir oğlu vardır. 15 Nisan 2022 tarihinde dünyaya gelen oğullarının adı Kurt Efe'dir.

Kıvanç Tatlıtuğ aslen nerelidir?

Kıvanç Tatlıtuğ, 27 Ekim 1983'te Adana'da Erdem ve Nurten Tatlıtuğ'un oğlu olarak dünyaya geldi. Baba tarafından Arnavut ve Boşnak kökenli, anne tarafından ise Edirnelidir.

Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ arasında kaç yaş fark var?

Başak Dizer 1977, Kıvanç Tatlıtuğ ise 1983 doğumludur. Aralarında 6 yaş fark bulunmaktadır.

