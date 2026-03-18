İhtiyacı yok ama vazgeçemiyor! İşte Kıvanç Tatlıtuğ’un gizli tutkusu
Türkiye'nin en yakışıklı oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ, katıldığı programda bugüne kadar kimseyle paylaşmadığı tutkusunu ilk kez açıkladı. Evinde tam 150 parçadan oluşan koleksiyonunun detaylarını anlatan Tatlıtuğ, hayranlarını şaşkına çevirdi.
Ekranların karizmatik jönü, her adımıyla olay yaratan Kıvanç Tatlıtuğ, yine gündeme bomba gibi düştü!
KOLEKSİYONU DUYANLAR HAYRETE DÜŞTÜ!
Geçtiğimiz günlerde yeni projesi için büründüğü imajıyla çok konuşulan yakışıklı oyuncu, bu kez stiliyle değil, evinin kapalı kapıları ardındaki devasa koleksiyonuyla herkesi şaşkına çevirdi.
"İHTİYACIM OLMASA DA ALIYORUM!"
Eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile gözlerden uzak, huzurlu bir hayat süren Tatlıtuğ, katıldığı bir programda samimi açıklamalarda bulundu. "İhtiyacın olmasa bile dayanamayıp aldığın bir şey var mı?" sorusuna öyle bir yanıt verdi ki, hayranlarının ağzı açık kaldı.
"150 TANE PARFÜMÜM VAR"
Ünlü oyuncu, yıllardır kimsenin bilmediği o gizli tutkusunu şu sözlerle itiraf etti:
"Bir itirafta bulunayım; parfüm... Aşağı yukarı 150 tane parfümüm var, koku seviyorum."
"Kıvanç'ın kokusu merak ediliyordu, meğer adam koku kütüphanesi kurmuş!" yorumları peş peşe geldi.