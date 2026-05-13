"İhanet yok" diyerek açıkladı! Burak Bulut tek celsede boşandı

Geçtiğimiz yılın en çok konuşulan düğünlerinden birine imza atan şarkıcı Burak Bulut ve sosyal medya fenomeni Eda Sakız cephesinden kötü haber geldi. 12 Ağustos 2025 tarihinde görkemli bir törenle dünyaevine giren çift, bir yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırdı.

İstanbul'un tarihi mekanlarından Sait Halim Paşa Yalısı'nda gerçekleşen düğün töreni, magazin dünyasında uzun süre konuşulmuştu. Ünlü şarkıcı Alişan'ın sahne aldığı gecede, Burak Bulut'un nikah şahitliğini ise yakın dostları Kurtuluş Kuş ve İrem Derici üstlenmişti.

BURAK BULUT SESSİZLİĞİNİ BOZDU: BİZDE İHANET OLMAZ Boşanma kararının kesinleşmesinin ardından ilk kez konuşan Burak Bulut, ayrılığın nedenine dair merak edilen soruları yanıtladı. İhanet iddialarının önünü kesen Bulut, şu ifadeleri kullandı: "Evet, boşandık. Bizde ihanet olmaz. Evliliğimizde sadece fikir ayrılıkları ve anlaşmazlıklar yaşadık, bu yüzden yollarımızı ayırma kararı aldık."

"ASILSIZ SENARYOLAR ÜZÜCÜ" DEMİŞTİ Ayrılık sürecinde hakkında çıkan spekülasyonlara tepki gösteren Eda Sakız ise geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak sitemini dile getirmişti. Sakız, şu ifadelerini kullanmıştı: "Son günlerde hakkımızda çıkan bazı haberlerin ve ortaya atılan iddiaların hiçbir gerçekliği yoktur. Sırf etkileşim ve izlenme uğruna insanların hayatları üzerinden asılsız senaryolar üretilmesini üzücü buluyorum."

İkilinin sessiz sedasız gerçekleşen boşanması, hayranlarını derinden üzerken; her iki tarafın da süreci saygı çerçevesinde yürütmesi dikkat çekti.