İftar-sahur arasına dikkat: Üroloji uzmanından su uyarısı! Böbreklerinizi riske atmayın

Giriş Tarihi: 24 Şubat 2026 09:13 Son Güncelleme: 24 Şubat 2026 09:40 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Ramazan'da gün boyu süren susuzluk, özellikle yanlış içecek tercihleriyle birleştiğinde böbrek taşı oluşumunu hızlandırabiliyor. Üroloji uzmanı, iftar ile sahur arasında su tüketiminin dengeli şekilde artırılması gerektiğini belirtti. Asitli ve şekerli içeceklerin sıvı ihtiyacını karşılamadığına ve risk grubundakilerin ekstra dikkatli olması gerektiğine dikkat çekti.

Ramazan'da gün boyu sıvı alınamaması, idrarın koyulaşmasına ve böbreklerde kristal oluşumuna yol açabiliyor. Bu durum özellikle daha önce böbrek taşı düşürenler, ailesinde taş öyküsü bulunanlar ve taş ameliyatı geçiren kişiler için risk oluşturuyor. İftar sonrasında su yerine asitli içecekler, şekerli meyve suları ya da aşırı çay ve kahve tüketimi vücudun gerçek sıvı ihtiyacını karşılamıyor.

RAMAZAN'DA SIVI TÜKETİMİNE DİKKAT Ramazan'da gün boyunca sıvı alınamaması, bazı kişilerde böbrek taşı şikayetlerinin artmasına yol açabiliyor. Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Cevper Ersöz, yeterli sıvı tüketilmemesinin idrarın koyulaşmasına ve kristal oluşumuna zemin hazırladığını belirtti. Ersöz, iftar ile sahur arasında zamana yayılarak en az 2-2,5 litre su içilmesi gerektiği konusunda uyardı. RAMAZAN'DA ASİTLİ VE ŞEKERLİ İÇECEKLERE DİKKAT!

İftar sonrası susuzluğu bilinçsiz içecek tercihleriyle gidermeye çalışmak ise böbrek sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. Su yerine tüketilen asitli içecekler, şeker oranı yüksek meyve suları ve aşırı çay-kahve, vücudun gerçek sıvı ihtiyacını karşılamadığı gibi taş oluşumu riskini de artırabiliyor.

Doç. Dr. Cevper Ersöz, idrar yoğunluğunun artmasının böbrek taşı oluşumunu tetikleyebileceğini belirterek, özellikle risk grubundaki kişilere önemli uyarılarda bulundu.