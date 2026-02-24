CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

İftar-sahur arasına dikkat: Üroloji uzmanından su uyarısı! Böbreklerinizi riske atmayın

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Ramazan'da gün boyu süren susuzluk, özellikle yanlış içecek tercihleriyle birleştiğinde böbrek taşı oluşumunu hızlandırabiliyor. Üroloji uzmanı, iftar ile sahur arasında su tüketiminin dengeli şekilde artırılması gerektiğini belirtti. Asitli ve şekerli içeceklerin sıvı ihtiyacını karşılamadığına ve risk grubundakilerin ekstra dikkatli olması gerektiğine dikkat çekti.

İftar-sahur arasına dikkat: Üroloji uzmanından su uyarısı! Böbreklerinizi riske atmayın 1

Ramazan'da gün boyu sıvı alınamaması, idrarın koyulaşmasına ve böbreklerde kristal oluşumuna yol açabiliyor. Bu durum özellikle daha önce böbrek taşı düşürenler, ailesinde taş öyküsü bulunanlar ve taş ameliyatı geçiren kişiler için risk oluşturuyor. İftar sonrasında su yerine asitli içecekler, şekerli meyve suları ya da aşırı çay ve kahve tüketimi vücudun gerçek sıvı ihtiyacını karşılamıyor.

İftar-sahur arasına dikkat: Üroloji uzmanından su uyarısı! Böbreklerinizi riske atmayın 2

RAMAZAN'DA SIVI TÜKETİMİNE DİKKAT

Ramazan'da gün boyunca sıvı alınamaması, bazı kişilerde böbrek taşı şikayetlerinin artmasına yol açabiliyor. Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Cevper Ersöz, yeterli sıvı tüketilmemesinin idrarın koyulaşmasına ve kristal oluşumuna zemin hazırladığını belirtti. Ersöz, iftar ile sahur arasında zamana yayılarak en az 2-2,5 litre su içilmesi gerektiği konusunda uyardı.

RAMAZAN'DA ASİTLİ VE ŞEKERLİ İÇECEKLERE DİKKAT!
İftar-sahur arasına dikkat: Üroloji uzmanından su uyarısı! Böbreklerinizi riske atmayın 3

İftar sonrası susuzluğu bilinçsiz içecek tercihleriyle gidermeye çalışmak ise böbrek sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. Su yerine tüketilen asitli içecekler, şeker oranı yüksek meyve suları ve aşırı çay-kahve, vücudun gerçek sıvı ihtiyacını karşılamadığı gibi taş oluşumu riskini de artırabiliyor.

İftar-sahur arasına dikkat: Üroloji uzmanından su uyarısı! Böbreklerinizi riske atmayın 4

Doç. Dr. Cevper Ersöz, idrar yoğunluğunun artmasının böbrek taşı oluşumunu tetikleyebileceğini belirterek, özellikle risk grubundaki kişilere önemli uyarılarda bulundu.

İftar-sahur arasına dikkat: Üroloji uzmanından su uyarısı! Böbreklerinizi riske atmayın 5

YANLIŞ SIVI TERCİHİ BÖBREK TAŞINI TETİKLİYOR

Doç. Ersöz, daha önce böbrek taşı ameliyatı geçirenler, ailesinde taş öyküsü bulunanlar ve daha önce taş düşüren hastaların risk grubunda olduğunu belirtti.

İftar-sahur arasına dikkat: Üroloji uzmanından su uyarısı! Böbreklerinizi riske atmayın 6

Açıklamasında "Böbrek taşı öyküsü bulunan kişiler özellikle dikkatli olmalı. İftar ile sahur arasında en az 2-2,5 litre su tüketilmesi gerekir. Suyun zamana yayılarak içilmesi Ramazan'da büyük bir öneme sahip. Asitli ve şekerli içecekler suyun yerine geçmiyor. İşlenmiş, tuzlu ve aşırı proteinli gıdalardan da kaçınılması gerekiyor" dedi.

İftar-sahur arasına dikkat: Üroloji uzmanından su uyarısı! Böbreklerinizi riske atmayın 7

4 MİLİMETRE ÜZERİ TAŞLARDA MÜDAHALE GEREKEBİLİYOR

Üroloji uzmanı, aktif taş hastalığı bulunan ya da yakın zamanda taş ameliyatı geçiren kişilerin oruç tutmadan önce mutlaka doktorlarına danışmaları gerektiğini vurguladı. "Bulantı ve kusmayla başlayan yan ağrısı, idrarda kanama ve ateş gibi şikayetler varsa vakit kaybetmeden acil servise başvurulmalı ve ardından bir üroloji hekimi tarafından değerlendirilmelidir. " dedi.

İftar-sahur arasına dikkat: Üroloji uzmanından su uyarısı! Böbreklerinizi riske atmayın 8

Hastaların çoğunda küçük taşların kendiliğinden düşebileceğini belirten Doç. Ersöz, "Ancak 4 milimetreden büyük ve düşmeyen taşlarda müdahale gerekebiliyor. Bu tür durumlarda genellikle endoskopik yöntemleri tercih ediyoruz. İdrar kanalından doğal yollarla ulaşılarak lazer enerjisiyle taş kırma işlemleri uygulanabiliyor" ifadelerini kullandı.

Mobil uygulamalarımızı indirin