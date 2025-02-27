Viral Galeri Viral Liste İftar Duası Türkçe ve Arapça Okunuşu | Oruç açarken hangi dualar okunur? Yemek duası faziletleri

İftar Duası Türkçe ve Arapça Okunuşu | Oruç açarken hangi dualar okunur? Yemek duası faziletleri

On bir ayın sultanı Ramazan, tüm İslam aleminde büyük bir coşku ve manevi huzurla karşılanmaya hazırlanıyor. Oruç ibadetini en iyi şekilde değerlendirmek isteyenler, iftar sofralarında edilecek iftar duasını araştırıyor. İbadetlerin huşu içinde yerine getirildiği bu mübarek ayda, iftar duasının anlamı, faziletleri ve doğru okunuşu merak ediliyor. Peki Peygamber Efendimizin ettiği iftar duaları nelerdir? İşte Ramazan ayında sofralarınızın bereketini artıracak iftar duaları…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.02.2025 13:15 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 13:17
İftar Duası Türkçe ve Arapça Okunuşu | Oruç açarken hangi dualar okunur? Yemek duası faziletleri

Ramazan ayı, sadece oruç tutmakla değil, dualarla da bereketlenen bir zaman dilimidir. Oruç ibadetinin tamamlanmasıyla edilen iftar duaları, hem ruhsal huzuru artırır hem de manevi bağları güçlendirir. Peygamber Efendimiz (S.A.V.), iftar vakitlerinde yapılan duaların reddedilmeyeceğini müjdelemiştir. Bu nedenle, her iftar öncesinde içten bir dua etmek ve Allah'a şükranlarımızı sunmak büyük bir fazilettir. Peki iftar ve yemek duaları nelerdir? İşte iftar vaktinde okunacak dualar…

İftar Duası Türkçe ve Arapça Okunuşu | Oruç açarken hangi dualar okunur? Yemek duası faziletleri

İftar Vaktinde Okunacak Dualar


اَللّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَ بِكَ آمَنْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَ عَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ

"Allahumme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu veala rizkıke eftertu"

(Allah'ım senin rızân için oruç tuttum. Sana inandım. Sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açıyorum)

İftar Duası Türkçe ve Arapça Okunuşu | Oruç açarken hangi dualar okunur? Yemek duası faziletleri

Fikriyat haberine göre, Peygamber Efendimiz (SAV), iftar vakti geldiğinde orucunu, "Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü." şeklinde dua ederek açardı. Bu dua ''Ey Allah'ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.'' anlamına gelir. ( Ebu Davud, Savm: 22)

İftar Duası Türkçe ve Arapça Okunuşu | Oruç açarken hangi dualar okunur? Yemek duası faziletleri

Resulullah Efendimiz (SAV) bir hadis-i şerifinde, "Oruç bir kalkandır. Oruçlu, saygısızlık yapmasın, ahlâksızca konuşmasın. Eğer biri kendisiyle dövüşmeye veya sövüşmeye kalkışırsa, iki defa, "Ben oruçluyum." desin. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki oruçlunun (açlıktan dolayı değişen) ağız kokusu Allah nezdinde, misk kokusundan daha hoştur. (Allah, oruçlu için şöyle buyurur): "O, yemesini, içmesini ve cinsel isteklerini benim için terk ediyor. Oruç benim içindir. Onun mükâfatını ben vereceğim. Bir iyiliğe ise on misli ecir vardır."" buyurur. Kulun Allah'ın rızasına ulaştıracak bu manevi halde olması duasının da daha ihlaslı olmasını sağlar.

İftar Duası Türkçe ve Arapça Okunuşu | Oruç açarken hangi dualar okunur? Yemek duası faziletleri

Enes b. Mâlik (r.a.) diyor ki; Resûlullah (s.a.s.) bu konuda şöyle buyurdular: "Allah Teâlâ, yemek yedikten veya bir şey içtikten sonra kendisine hamd eden kulundan razı ve hoşnut olur." (Müslim, Zikir, 89; Tirmizî, Et'ıme, 18)

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