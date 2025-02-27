İftar Duası Türkçe ve Arapça Okunuşu | Oruç açarken hangi dualar okunur? Yemek duası faziletleri
On bir ayın sultanı Ramazan, tüm İslam aleminde büyük bir coşku ve manevi huzurla karşılanmaya hazırlanıyor. Oruç ibadetini en iyi şekilde değerlendirmek isteyenler, iftar sofralarında edilecek iftar duasını araştırıyor. İbadetlerin huşu içinde yerine getirildiği bu mübarek ayda, iftar duasının anlamı, faziletleri ve doğru okunuşu merak ediliyor. Peki Peygamber Efendimizin ettiği iftar duaları nelerdir? İşte Ramazan ayında sofralarınızın bereketini artıracak iftar duaları…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.02.2025 13:15
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 13:17