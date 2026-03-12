📱 AÇIKLAMA SONUNDA DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Arjantinli futbolcu açıklamasının sonunda sert ifadeler kullanarak süreci şu sözlerle tamamladı:

"Bir yıl süren medya kurmacasından sonra gerçek, her zaman olduğu gibi sonunda geliyor. Ve geldi. Zafer dolu bir öpücük.

Çünkü bir yıl önce adaletten istediğim tek şey boşanmaktı. Ve işte sonuç burada.

Not: Tic Tac artık çalışmayı bıraktı, zamanı bitti.

Ve o sahte haber uyduran aptallara: beni hafife almayın, aptallıkla hiçbir ilgim yok."