Wanda Nara ile yollar ayrıldı: Icardi'den ilk açıklama
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, uzun süredir gündemde olan Wanda Nara ile boşanma sürecinin resmen tamamlandığını açıkladı. Sosyal medyada yaptığı açıklamada sert ifadeler kullanan Icardi, boşanma kararını kendisinin istediğini belirterek bir yıldır süren iddialara da yanıt verdi.
Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, özel hayatıyla ilgili uzun süredir gündemde olan gelişmeyi sosyal medya üzerinden duyurdu. Arjantinli futbolcu, eski eşi Wanda Nara ile devam eden boşanma sürecinin resmi olarak tamamlandığını açıkladı. Uzun süredir spor ve magazin dünyasında konuşulan ayrılık süreci böylece hukuki olarak sona ermiş oldu. Icardi'nin yaptığı açıklama kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.
🗓️ BOŞANMA SÜRECİ BİR YIL ÖNCE BAŞLADI
Icardi, yaptığı açıklamada boşanma sürecinin yaklaşık bir yıl önce başladığını belirtti. Sürecin Milano'daki duruşmayla ilerlediğini ifade eden futbolcu, İtalyan hukukuna göre belirlenen bir yıllık sürenin dolmasıyla boşanmanın tamamlandığını söyledi.
Icardi açıklamasında şu sözlere yer verdi:
"Tam bir yıl önce Milano'da, İtalyan adaletinin belirlediği boşanma duruşmasına katıldım. Kasım 2024'te resmi olarak boşanma talebini sunarak başlattığım bir süreçti. Mart 2025'te oradaydım; hâkim yetkili olduğunu ilan edip İtalyan yasalarının gerektirdiği ayrılığı karara bağladı. Ve bu ayrılık, yasaya göre bir yıl sürmeliydi. O bir yıl dün, 11 Mart 2026'da doldu. Ve bugünden itibaren avukatlarım, önümüzdeki günlerde verilecek olan kesin boşanma kararının işlemlerini başlattı."
⚡ MEDYADA ÇIKAN İDDİALARA SERT TEPKİ
Arjantinli yıldız, açıklamasında son bir yıldır hakkında ortaya atılan iddialara da sert sözlerle yanıt verdi. Medyada çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Icardi, şu ifadeleri kullandı:
"Gerçek oldukça basit. O kadar basit ki, neredeyse bunu İtalyanca yazmalıydım; çünkü hâkimlerin konuştuğu ve kararların yazıldığı dil o. Ama bunu yapsaydım, bir yıldır bir şeyler uyduran, çarpıtan ve iftira atan o dört 'Uzman gazeteci' için anlaması muhtemelen daha da zor olurdu. Bu yüzden her dilde açıkça söylüyorum:
BOŞANMAYI BEN İSTEDİM.
ADALETE UYDUM. VE BUGÜN BOŞANMA GERÇEKLEŞTİ."
🗣️ "BİR YIL BOYUNCA SÖYLENENLER NE OLACAK?"
Icardi, açıklamasının devamında bir yıl boyunca hakkında yapılan yorumlara da göndermede bulundu. Futbolcu, şu ifadeleri kullandı:
"Şimdi aklımda bir soru var… Bir yıl boyunca 'Ayrılmak istemiyor' diye tekrarlayanlar şimdi ne yapacak? Reyting uğruna yarım puan daha almak için şimdi hangi yeni hikâyeyi uyduracaklar? Dördüncü sınıf internet sitelerinde yine sahte haberler mi satacaklar?"