İbrahim Yıldız’ın ablasından yürek burkan yeni paylaşım: “Artık iki odan var…”
27 yaşında hayatını kaybeden oyuncu İbrahim Yıldız'ın ablası Ela Altınay, kardeşi için hazırladıkları odayı anlattığı duygusal sözleriyle yürekleri sızlattı. Arkadaşlarıyla birlikte umutla hazırladıkları odayı anlatan Altınay'ın paylaşımı, genç oyuncunun ardından yaşanan acıyı bir kez daha gözler önüne serdi.
Ağustos ayında yaşadığı talihsiz kazanın ardından aylarca yaşam mücadelesi veren oyuncu İbrahim Yıldız'dan acı haber geldi. Şiddetli rüzgarın devirdiği bir ağacın altında kalarak ağır yaralanan genç oyuncu, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Yıldız'ın vefatının ardından ailesi ve sevenleri büyük bir yas yaşarken ablası Ela Altınay'ın sosyal medyada yaptığı paylaşım duygusal anlara neden oldu. Altınay, kardeşi için hazırladıkları odayı ve o gün yaşadıkları heyecanı anlatarak takipçilerini derinden etkiledi.
TALİHSİZ KAZA HAYATINI DEĞİŞTİRDİ
İbrahim Yıldız, 17 Ağustos 2025 tarihinde şiddetli rüzgarın devirdiği bir ağacın altında kalarak ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşlar genç oyuncuyu bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine haber verdi. Hastaneye kaldırılan Yıldız, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Aylarca süren tedaviye rağmen genç oyuncu 27 Şubat'ta hayatını kaybetti.
SEVENLERİ SON YOLCULUĞUNDA YALNIZ BIRAKMADI
Genç oyuncu için geçtiğimiz hafta İstanbul Kartal'daki Soğanlık Safa Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazının ardından toprağa verilen İbrahim Yıldız'ı ailesi, yakınları ve sanat dünyasından birçok isim son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Törende duygusal anlar yaşandı.
