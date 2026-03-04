CANLI YAYIN
En YenilerGündemYaşamDünyaEkonomiMagazinSporOtomobilTeknoloji

İbrahim Yıldız’ın ablasından yürek burkan yeni paylaşım: “Artık iki odan var…”

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

27 yaşında hayatını kaybeden oyuncu İbrahim Yıldız'ın ablası Ela Altınay, kardeşi için hazırladıkları odayı anlattığı duygusal sözleriyle yürekleri sızlattı. Arkadaşlarıyla birlikte umutla hazırladıkları odayı anlatan Altınay'ın paylaşımı, genç oyuncunun ardından yaşanan acıyı bir kez daha gözler önüne serdi.

İbrahim Yıldız’ın ablasından yürek burkan yeni paylaşım: “Artık iki odan var…” 1

Ağustos ayında yaşadığı talihsiz kazanın ardından aylarca yaşam mücadelesi veren oyuncu İbrahim Yıldız'dan acı haber geldi. Şiddetli rüzgarın devirdiği bir ağacın altında kalarak ağır yaralanan genç oyuncu, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İbrahim Yıldız’ın ablasından yürek burkan yeni paylaşım: “Artık iki odan var…” 2

Yıldız'ın vefatının ardından ailesi ve sevenleri büyük bir yas yaşarken ablası Ela Altınay'ın sosyal medyada yaptığı paylaşım duygusal anlara neden oldu. Altınay, kardeşi için hazırladıkları odayı ve o gün yaşadıkları heyecanı anlatarak takipçilerini derinden etkiledi.

İbrahim Yıldız’ın ablasından yürek burkan yeni paylaşım: “Artık iki odan var…” 3

TALİHSİZ KAZA HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

İbrahim Yıldız, 17 Ağustos 2025 tarihinde şiddetli rüzgarın devirdiği bir ağacın altında kalarak ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşlar genç oyuncuyu bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine haber verdi. Hastaneye kaldırılan Yıldız, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Aylarca süren tedaviye rağmen genç oyuncu 27 Şubat'ta hayatını kaybetti.

İbrahim Yıldız’ın ablasından yürek burkan yeni paylaşım: “Artık iki odan var…” 4

SEVENLERİ SON YOLCULUĞUNDA YALNIZ BIRAKMADI

Genç oyuncu için geçtiğimiz hafta İstanbul Kartal'daki Soğanlık Safa Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazının ardından toprağa verilen İbrahim Yıldız'ı ailesi, yakınları ve sanat dünyasından birçok isim son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Törende duygusal anlar yaşandı.

İbrahim Yıldız’ın ablasından yürek burkan yeni paylaşım: “Artık iki odan var…” 5

Cenaze namazının ardından toprağa verilen İbrahim Yıldız'ı ailesi, yakınları ve sanat dünyasından birçok isim son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Törende duygusal anlar yaşandı.

İbrahim Yıldız’ın ablasından yürek burkan yeni paylaşım: “Artık iki odan var…” 6

ABLASINDAN YÜREK BURKAN SÖZLER

İbrahim Yıldız'ın ablası Ela Altınay, kardeşinin vefatının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

İbrahim Yıldız’ın ablasından yürek burkan yeni paylaşım: “Artık iki odan var…” 7

Altınay, Yıldız'ın meslektaşları ve arkadaşlarıyla birlikte onun için hazırladıkları odayı anlatırken şu ifadeleri kullandı:

"Melek olmasına 1 ay kala canlarla güzel dileklerimizin olduğu bir gündü. Nasılda heyecanla odasını düzenliyorduk. "Şu rengi çok sever, şu şarkıya bayılır plaklarını alalım, tv'yi tam karşı duvara asalım, fotoğrafları bastıralım. Şu köşeyi kahve köşesi yapalım fon perde şu renk olsun. Off bu renge aşırı gıcık olur, olsunda sinirlenir kalkar yerinden diyerekten geçirdik akşamı. Şimdi 2 odan var birtanem. 2'side bize yakın ikisi de en az senin kadar tertemiz. Dokunduğun her şeyi güzelleştirdiğin gibi…"

İbrahim Yıldız’ın ablasından yürek burkan yeni paylaşım: “Artık iki odan var…” 8

MEZARI EVLERİNİN KARŞISINDA

Ela Altınay, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir başka paylaşımda ise kardeşinin mezarının evlerinin karşısında bulunduğunu söylemişti. Ailesinin her gün İbrahim Yıldız'a yakın olabilmesi için böyle bir yer seçildiği belirtilirken, Altınay'ın paylaşımları genç oyuncunun ardından yaşanan derin acıyı bir kez daha gözler önüne serdi.

Mobil uygulamalarımızı indirin