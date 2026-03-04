İbrahim Yıldız’ın ablasından yürek burkan yeni paylaşım: “Artık iki odan var…”

Altınay, Yıldız'ın meslektaşları ve arkadaşlarıyla birlikte onun için hazırladıkları odayı anlatırken şu ifadeleri kullandı:

"Melek olmasına 1 ay kala canlarla güzel dileklerimizin olduğu bir gündü. Nasılda heyecanla odasını düzenliyorduk. "Şu rengi çok sever, şu şarkıya bayılır plaklarını alalım, tv'yi tam karşı duvara asalım, fotoğrafları bastıralım. Şu köşeyi kahve köşesi yapalım fon perde şu renk olsun. Off bu renge aşırı gıcık olur, olsunda sinirlenir kalkar yerinden diyerekten geçirdik akşamı. Şimdi 2 odan var birtanem. 2'side bize yakın ikisi de en az senin kadar tertemiz. Dokunduğun her şeyi güzelleştirdiğin gibi…"