İbrahim Tatlıses yoğun bakımda çocuklarıyla barıştı: Duygusal buluşmanın perde arkası

Dün akşam saatlerinde İstanbul'daki evinde rahatsızlanan 74 yaşındaki İbrahim Tatlıses, ambulansla hastaneye sevk edildi. Tatlıses ile ilgili haberi duyan yakınları yanına koşarken; usta sanatçının sağlık durumuyla ilgili de hastaneden açıklama geldi.

Yapılan ilk incelemelerin ardından ünlü sanatçıya bakteriyel enfeksiyon ön tanısı konuldu. Hastane yönetiminden yapılan açıklamada, Tatlıses'in bilincinin açık ve genel durumunun iyi olduğu, ancak tedbir amaçlı yoğun bakım servisinde tutulduğu belirtildi.

ELEKTRONİK KELEPÇE ENGEL TANIMADI

Haberin duyulmasıyla birlikte Tatlıses'in yakınları hastaneye akın etti. En dikkat çeken isim ise babasıyla davalık olan ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan büyük oğlu Ahmet Tatlıses oldu.

Ayağındaki elektronik kelepçe nedeniyle babasına 3 kilometreden fazla yaklaşması yasak olan Ahmet Tatlıses, önce hastane yakınındaki bir cami avlusunda bekledi.

Ancak babasının bizzat kendisini görmek istemesi üzerine yasal sınırı aşarak hastaneye girdi. Sınır ihlali nedeniyle polisin müdahale ettiği olayda, İbrahim Tatlıses'in "oğlunu kendi isteğiyle çağırdığını" beyan etmesiyle kriz aşıldı.