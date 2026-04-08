İbrahim Tatlıses yoğun bakımda çocuklarıyla barıştı: Duygusal buluşmanın perde arkası

İbrahim Tatlıses'in ani rahatsızlığı, ailedeki buzları eritti. Yoğun bakıma kaldırılan usta sanatçıyı, uzun süredir küs olduğu çocukları Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses yalnız bırakmadı. Elektronik kelepçe engeline rağmen babasının özel izniyle içeri giren Ahmet Tatlıses ile İbrahim Tatlıses'in aylar sonra gerçekleşen buluşmasında duygu dolu anlar yaşandı.

İbrahim Tatlıses yoğun bakımda çocuklarıyla barıştı: Duygusal buluşmanın perde arkası 1

"İmparator" lakaplı usta sanatçı İbrahim Tatlıses, evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Bakteriyel enfeksiyon teşhisiyle yoğun bakıma alınan sanatçının sağlık durumu iyiye giderken, hastane odası yıllardır süren aile küslüklerinin son bulmasına sahne oldu.

İbrahim Tatlıses yoğun bakımda çocuklarıyla barıştı: Duygusal buluşmanın perde arkası 2

TEDBİR AMAÇLI YOĞUN BAKIMA ALINDI

Dün akşam saatlerinde İstanbul'daki evinde rahatsızlanan 74 yaşındaki İbrahim Tatlıses, ambulansla hastaneye sevk edildi. Tatlıses ile ilgili haberi duyan yakınları yanına koşarken; usta sanatçının sağlık durumuyla ilgili de hastaneden açıklama geldi.

İbrahim Tatlıses yoğun bakımda çocuklarıyla barıştı: Duygusal buluşmanın perde arkası 3

Yapılan ilk incelemelerin ardından ünlü sanatçıya bakteriyel enfeksiyon ön tanısı konuldu. Hastane yönetiminden yapılan açıklamada, Tatlıses'in bilincinin açık ve genel durumunun iyi olduğu, ancak tedbir amaçlı yoğun bakım servisinde tutulduğu belirtildi.

İbrahim Tatlıses yoğun bakımda çocuklarıyla barıştı: Duygusal buluşmanın perde arkası 4

ELEKTRONİK KELEPÇE ENGEL TANIMADI

Haberin duyulmasıyla birlikte Tatlıses'in yakınları hastaneye akın etti. En dikkat çeken isim ise babasıyla davalık olan ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan büyük oğlu Ahmet Tatlıses oldu.

Ayağındaki elektronik kelepçe nedeniyle babasına 3 kilometreden fazla yaklaşması yasak olan Ahmet Tatlıses, önce hastane yakınındaki bir cami avlusunda bekledi.

Ancak babasının bizzat kendisini görmek istemesi üzerine yasal sınırı aşarak hastaneye girdi. Sınır ihlali nedeniyle polisin müdahale ettiği olayda, İbrahim Tatlıses'in "oğlunu kendi isteğiyle çağırdığını" beyan etmesiyle kriz aşıldı.

İbrahim Tatlıses yoğun bakımda çocuklarıyla barıştı: Duygusal buluşmanın perde arkası 5

YOĞUN BAKIMDA DUYGUSAL BULUŞMA

İbrahim Tatlıses, yoğun bakımda çocuklarıyla tek tek görüştü. Uzun süredir arasının bozuk olduğu kızı Dilan Çıtak ve oğlu Ahmet Tatlıses ile bir araya gelen İmparator, duygusal anlar yaşadı.

Ardından Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses, hastane önünde muhabirlere açıklama yaptı. Babasının durumunun stabil olduğunu ve iyi olduğunu söyleyen Ahmet Tatlıses, "Şu an yoğun bakımda. İyi olacak inşallah" dedi.

İbrahim Tatlıses yoğun bakımda çocuklarıyla barıştı: Duygusal buluşmanın perde arkası 6

BABASINI GÖRÜNCE TANSİYONU FIRLADI

Kendisinin sağlık durumuyla ilgili de konuşan Ahmet Tatlıses, "Görünce herhalde bir şeyler oldu. Tansiyon fırladı, burnumuzdan falan kanlar geldi. Hemen müşaade altına aldılar beni. Birkaç saat bekledim. Demek ki böyle oluyormuş."

"HIÇKIRA HIÇKIRA AĞLADIK"

Görüşme sırasında hıçkıra hıçkıra ağladıklarını açıklayan Tatlıses, "Duygusal anlar, babanız orada yatıyor sonuçta. Bu bütün evlatları için geçerli" dedi.

"KENDİSİ DE GELMEMİ İSTEDİ"

Ayağında hâlâ elektronik kelepçe olduğunu söyleyen Tatlıses, "Kendisi gelsin demiş zaten, sonra bir şeyler falan da imzaladılar, sorun olmadı. Ama sorun olsa da babamız, atamızdır, bir şekilde gelecektim" ifadelerini kullandı.

İbrahim Tatlıses yoğun bakımda çocuklarıyla barıştı: Duygusal buluşmanın perde arkası 7

İBRAHİM TATLISES VE ÇOCUKLARI ARASINDA NELER OLDU?

İbrahim Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlıses'e "Tatlıses" markasını izinsiz kullandığı gerekçesiyle dava açtı ve Manisa'daki 5 evini kendisinden habersiz sattığını iddia etti.

Ahmet Tatlıses ise babası için vasi atanmasını talep etti ancak mahkeme, İbrahim Tatlıses'in akli melekelerinin yerinde olduğuna hükmederek talebi reddetti.

İbrahim Tatlıses yoğun bakımda çocuklarıyla barıştı: Duygusal buluşmanın perde arkası 8

Tüm bunların ardından baba oğul birbirleriyle ilgili sert açıklamalar yapmaya devam ederken, ünlü sanatçı oğluyla ilgili uzaklaştırma kararı aldı. Tedbir amaçlı olarak Ahmet Tatlıses'e elektronik kelepçe takıldı.

Tatlıses, oğlunu mirasından men edeceğini açıklarken, Ahmet Tatlıses de kendisine yönelik tehditler olduğunu öne sürdü.

Dilan Çıtak ile İbrahim Tatlıses arasındaki gerilimde de ünlü sanatçı, kızının kendisine kumanda fırlattığını öne sürdü. Olayın ardından soruşturma başlatıldı ve kamu davası sürüyor.

