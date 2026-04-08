İbrahim Tatlıses yoğun bakımda çocuklarıyla barıştı: Duygusal buluşmanın perde arkası
İbrahim Tatlıses'in ani rahatsızlığı, ailedeki buzları eritti. Yoğun bakıma kaldırılan usta sanatçıyı, uzun süredir küs olduğu çocukları Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses yalnız bırakmadı. Elektronik kelepçe engeline rağmen babasının özel izniyle içeri giren Ahmet Tatlıses ile İbrahim Tatlıses'in aylar sonra gerçekleşen buluşmasında duygu dolu anlar yaşandı.
"İmparator" lakaplı usta sanatçı İbrahim Tatlıses, evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Bakteriyel enfeksiyon teşhisiyle yoğun bakıma alınan sanatçının sağlık durumu iyiye giderken, hastane odası yıllardır süren aile küslüklerinin son bulmasına sahne oldu.
TEDBİR AMAÇLI YOĞUN BAKIMA ALINDI
Dün akşam saatlerinde İstanbul'daki evinde rahatsızlanan 74 yaşındaki İbrahim Tatlıses, ambulansla hastaneye sevk edildi. Tatlıses ile ilgili haberi duyan yakınları yanına koşarken; usta sanatçının sağlık durumuyla ilgili de hastaneden açıklama geldi.
Yapılan ilk incelemelerin ardından ünlü sanatçıya bakteriyel enfeksiyon ön tanısı konuldu. Hastane yönetiminden yapılan açıklamada, Tatlıses'in bilincinin açık ve genel durumunun iyi olduğu, ancak tedbir amaçlı yoğun bakım servisinde tutulduğu belirtildi.
ELEKTRONİK KELEPÇE ENGEL TANIMADI
Haberin duyulmasıyla birlikte Tatlıses'in yakınları hastaneye akın etti. En dikkat çeken isim ise babasıyla davalık olan ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan büyük oğlu Ahmet Tatlıses oldu.
Ayağındaki elektronik kelepçe nedeniyle babasına 3 kilometreden fazla yaklaşması yasak olan Ahmet Tatlıses, önce hastane yakınındaki bir cami avlusunda bekledi.
Ancak babasının bizzat kendisini görmek istemesi üzerine yasal sınırı aşarak hastaneye girdi. Sınır ihlali nedeniyle polisin müdahale ettiği olayda, İbrahim Tatlıses'in "oğlunu kendi isteğiyle çağırdığını" beyan etmesiyle kriz aşıldı.
YOĞUN BAKIMDA DUYGUSAL BULUŞMA
İbrahim Tatlıses, yoğun bakımda çocuklarıyla tek tek görüştü. Uzun süredir arasının bozuk olduğu kızı Dilan Çıtak ve oğlu Ahmet Tatlıses ile bir araya gelen İmparator, duygusal anlar yaşadı.
Ardından Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses, hastane önünde muhabirlere açıklama yaptı. Babasının durumunun stabil olduğunu ve iyi olduğunu söyleyen Ahmet Tatlıses, "Şu an yoğun bakımda. İyi olacak inşallah" dedi.