İbrahim Tatlıses Harput türküsünü yapay zekayla yorumladı

Tatlıses'in yeni projesinde en çok dikkat çeken detay, teknolojinin gücü oldu. Tamamen yapay zeka desteğiyle hazırlanan klipte, usta sanatçının gençlik yıllarındaki görüntüsü modern teknolojiyle canlandırıldı.

VASİYET AÇIKLAMASI GÜNDEME DAMGA VURDU

Ameliyat sonrası hastaneden taburcu olur olmaz vasiyetine dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Tatlıses, ailevi meselelerine dair de sert mesajlar vermişti. Mirasını çocuklarına bırakmayacağını ima eden sanatçı, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Devlete bıraktım. Kuruş yok. Ben paramı kendim kazandım, babamdan kalmadı. İstediğimi yaparım kime ne!"