İbrahim Tatlıses Harput türküsünü yapay zekayla yorumladı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses, geçirdiği safra kesesi ameliyatının ardından müziğe hızlı bir dönüş yaptı. Elazığ yöresine ait "Baboş" türküsünü yeniden seslendiren İmparator'un, yapay zeka teknolojisi kullanılarak hazırlanan klibinden görüntüler, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Geçtiğimiz haftalarda safra kesesi operasyonu geçiren ve sağlığına kavuşan "İmparator" lakaplı usta sanatçı İbrahim Tatlıses, yapay zekayla hazırlanan "Baboş" klibiyle sosyal medyada gündem yarattı.

YAPAY ZEKALI KLİBİ GÜNDEM OLDU

Tatlıses'in yeni projesinde en çok dikkat çeken detay, teknolojinin gücü oldu. Tamamen yapay zeka desteğiyle hazırlanan klipte, usta sanatçının gençlik yıllarındaki görüntüsü modern teknolojiyle canlandırıldı.

Tarihi doku: Elazığ Harput'un eşsiz tarihi atmosferi klipte fon olarak kullanıldı.

Nostalji rüzgarı: İzleyiciler, Tatlıses'in hafızalara kazınan eski görüntülerini Elazığ'ın simgeleriyle harmanlanmış şekilde izleme fırsatı buldu.

Gürkan Bülbüloğlu imzası taşıyan yapay zekalı klip "Baboş", Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle bugün dijital platformlar ve Poll Production YouTube kanalında yayınlandı.

VASİYET AÇIKLAMASI GÜNDEME DAMGA VURDU

Ameliyat sonrası hastaneden taburcu olur olmaz vasiyetine dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Tatlıses, ailevi meselelerine dair de sert mesajlar vermişti. Mirasını çocuklarına bırakmayacağını ima eden sanatçı, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Devlete bıraktım. Kuruş yok. Ben paramı kendim kazandım, babamdan kalmadı. İstediğimi yaparım kime ne!"

"HAYATIMDAN A HARFİNİ SİLDİM" DEMİŞTİ

Yedi çocuk babası olan Tatlıses, bazı çocukları nedeniyle diğerlerinin de mağduriyet yaşadığını belirterek evlatlarına sitem etti. Özellikle arası açık olan büyük oğlu Ahmet Tatlıses hakkındaki sorulara ise tavrı netti:

"İbrahim Tatlıses denilince kapılar açılıyor, onu kullanmasını bilmediler. Hayatımdan 'A' harfini bile sildim."

İbrahim Tatlıses'in hem teknolojik hamlesi hem de ailevi çıkışları, sanat dünyasında uzun süre konuşulmaya devam edecek gibi görünüyor.

A Haber
