İbo ile Güllüşah'ın unutulmayan annesiydi! Celile Toyon son haliyle gündemde

Televizyon ekranlarında da uzun yıllar izleyiciyle buluşan Celile Toyon, Kalbim Ege'de Kaldı dizisinde hayat verdiği Iraz Nene karakteriyle de hafızalarda yer edindi.

GÜLŞAH ALKOÇLAR İSE BAMBAŞKA BİR HAYAT YAŞIYOR Celile Toyon'un yıllar sonraki son görüntüsü Yeşilçam hayranlarının ilgisini çekerken, İbo ile Güllüşah filminin çocuk yıldızı Gülşah Alkoçlar'ın bugünkü yaşamı da yeniden merak konusu oldu. 1969 yılında dünyaya gelen Gülşah Soydan Alkoçlar, Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit'in kızı olarak sanatla iç içe bir ortamda büyüdü. Henüz çocuk yaşta kamera karşısına geçen Alkoçlar, kısa sürede dönemin en sevilen çocuk oyuncuları arasında yer aldı.

Yeşilçam'da "Güllüşah" lakabıyla tanınan oyuncu; Gülşah, Küçük Anne, Gülçiçek ve Kader gibi yapımlarda rol aldı. Kariyerinin dönüm noktası ise 1977 yapımı İbo ile Güllüşah filmi oldu. Kemal Sunal ile başrolü paylaşan Alkoçlar, doğal oyunculuğu ve sevimli tavırlarıyla izleyicinin beğenisini kazanarak Türk sinemasının unutulmaz çocuk yıldızlarından biri olarak hafızalara kazındı.