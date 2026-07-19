İbo ile Güllüşah'ın unutulmayan annesiydi! Celile Toyon son haliyle gündemde
Kemal Sunal ve Gülşah Alkoçlar'ın başrollerini paylaştığı İbo ile Güllüşah filminde Güllüşah'ın annesini canlandıran usta oyuncu Celile Toyon, yıllar sonraki son görüntüsüyle yeniden gündeme geldi. 81 yaşındaki sanatçının değişimi, Yeşilçam hayranlarının dikkatini çekti.
Yeşilçam'ın en sevilen filmleri arasında yer alan İbo ile Güllüşah, yıllar geçmesine rağmen televizyon ekranlarında ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Atıf Yılmaz'ın yönetmenliğini üstlendiği filmde Kemal Sunal, İbo karakterine hayat verirken, Hülya Koçyiğit ile Selim Soydan'ın kızı Gülşah Soydan da küçük Güllüşah rolüyle hafızalara kazındı.
Filmin unutulmayan karakterlerinden biri de Güllüşah'ın annesiydi. Kızının kaybolmasının ardından yaşadığı endişe ve çaresizlikle izleyicilerin hafızasında yer eden bu karakteri usta oyuncu Celile Toyon canlandırdı.
SON HALİ YENİDEN GÜNDEM OLDU
Türk tiyatrosu ve sinemasının deneyimli isimlerinden Celile Toyon, bugün 81 yaşında. Usta oyuncu, yıllar içindeki değişimiyle sosyal medyada yeniden konuşulmaya başladı.
Toyon, sinema ve televizyon kariyeri boyunca çok sayıda yapımda rol aldı. Genç kuşak izleyiciler onu, Vatanım Sensin dizisinde Binbaşı Cevdet'in annesi Hasibe karakteriyle de hatırlıyor.
TÜRK TİYATROSUNUN ÖNEMLİ İSİMLERİNDEN BİRİ
Uzun yıllara yayılan oyunculuk kariyerinde tiyatro, sinema ve televizyon projelerinde yer alan Celile Toyon, canlandırdığı karakterlerle Türk sanat dünyasının önemli isimleri arasında gösteriliyor.