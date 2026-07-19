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İbo ile Güllüşah'ın unutulmayan annesiydi! Celile Toyon son haliyle gündemde

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kemal Sunal ve Gülşah Alkoçlar'ın başrollerini paylaştığı İbo ile Güllüşah filminde Güllüşah'ın annesini canlandıran usta oyuncu Celile Toyon, yıllar sonraki son görüntüsüyle yeniden gündeme geldi. 81 yaşındaki sanatçının değişimi, Yeşilçam hayranlarının dikkatini çekti.

İbo ile Güllüşah'ın unutulmayan annesiydi! Celile Toyon son haliyle gündemde 1

Yeşilçam'ın en sevilen filmleri arasında yer alan İbo ile Güllüşah, yıllar geçmesine rağmen televizyon ekranlarında ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Atıf Yılmaz'ın yönetmenliğini üstlendiği filmde Kemal Sunal, İbo karakterine hayat verirken, Hülya Koçyiğit ile Selim Soydan'ın kızı Gülşah Soydan da küçük Güllüşah rolüyle hafızalara kazındı.

İbo ile Güllüşah'ın unutulmayan annesiydi! Celile Toyon son haliyle gündemde 2

Filmin unutulmayan karakterlerinden biri de Güllüşah'ın annesiydi. Kızının kaybolmasının ardından yaşadığı endişe ve çaresizlikle izleyicilerin hafızasında yer eden bu karakteri usta oyuncu Celile Toyon canlandırdı.

İbo ile Güllüşah'ın unutulmayan annesiydi! Celile Toyon son haliyle gündemde 3

SON HALİ YENİDEN GÜNDEM OLDU

Türk tiyatrosu ve sinemasının deneyimli isimlerinden Celile Toyon, bugün 81 yaşında. Usta oyuncu, yıllar içindeki değişimiyle sosyal medyada yeniden konuşulmaya başladı.

İbo ile Güllüşah'ın unutulmayan annesiydi! Celile Toyon son haliyle gündemde 4

Toyon, sinema ve televizyon kariyeri boyunca çok sayıda yapımda rol aldı. Genç kuşak izleyiciler onu, Vatanım Sensin dizisinde Binbaşı Cevdet'in annesi Hasibe karakteriyle de hatırlıyor.

İbo ile Güllüşah'ın unutulmayan annesiydi! Celile Toyon son haliyle gündemde 5

TÜRK TİYATROSUNUN ÖNEMLİ İSİMLERİNDEN BİRİ

Uzun yıllara yayılan oyunculuk kariyerinde tiyatro, sinema ve televizyon projelerinde yer alan Celile Toyon, canlandırdığı karakterlerle Türk sanat dünyasının önemli isimleri arasında gösteriliyor.

İbo ile Güllüşah'ın unutulmayan annesiydi! Celile Toyon son haliyle gündemde 6

Televizyon ekranlarında da uzun yıllar izleyiciyle buluşan Celile Toyon, Kalbim Ege'de Kaldı dizisinde hayat verdiği Iraz Nene karakteriyle de hafızalarda yer edindi.

İbo ile Güllüşah'ın unutulmayan annesiydi! Celile Toyon son haliyle gündemde 7

GÜLŞAH ALKOÇLAR İSE BAMBAŞKA BİR HAYAT YAŞIYOR

Celile Toyon'un yıllar sonraki son görüntüsü Yeşilçam hayranlarının ilgisini çekerken, İbo ile Güllüşah filminin çocuk yıldızı Gülşah Alkoçlar'ın bugünkü yaşamı da yeniden merak konusu oldu.

1969 yılında dünyaya gelen Gülşah Soydan Alkoçlar, Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit'in kızı olarak sanatla iç içe bir ortamda büyüdü. Henüz çocuk yaşta kamera karşısına geçen Alkoçlar, kısa sürede dönemin en sevilen çocuk oyuncuları arasında yer aldı.

İbo ile Güllüşah'ın unutulmayan annesiydi! Celile Toyon son haliyle gündemde 8

Yeşilçam'da "Güllüşah" lakabıyla tanınan oyuncu; Gülşah, Küçük Anne, Gülçiçek ve Kader gibi yapımlarda rol aldı. Kariyerinin dönüm noktası ise 1977 yapımı İbo ile Güllüşah filmi oldu. Kemal Sunal ile başrolü paylaşan Alkoçlar, doğal oyunculuğu ve sevimli tavırlarıyla izleyicinin beğenisini kazanarak Türk sinemasının unutulmaz çocuk yıldızlarından biri olarak hafızalara kazındı.

İbo ile Güllüşah'ın unutulmayan annesiydi! Celile Toyon son haliyle gündemde 9

Oyunculuğu 18 yaşında bırakan Gülşah Alkoçlar, kariyerini farklı bir alanda sürdürmeyi tercih etti. 1987 yılında turizmci Ender Alkoçlar ile evlenen Alkoçlar, eşiyle birlikte turizm sektörüne adım attı. Çift, uzun yıllardır otelcilik alanındaki çalışmalarıyla iş dünyasında da başarılı bir konuma ulaştı.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Gülşah Alkoçlar, aile yaşantısıyla da dikkat çekiyor. Kızları Aslışah Alkoçlar ve Neslişah Alkoçlar ise sosyal medya paylaşımlarıyla yakından takip edilen isimler arasında bulunuyor.

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