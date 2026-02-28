Basra Körfezi geçiş noktası: Hürmüz Boğazı konumu ve önemi

Giriş Tarihi: 28 Şubat 2026 20:10 Son Güncelleme: 28 Şubat 2026 20:24 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Küresel enerji trafiğinin en kritik geçişlerinden biri olan Hürmüz Boğazı hem coğrafi konumu hem de taşıdığı ekonomik yük nedeniyle dünya gündeminden hiç düşmüyor. Basra Körfezi'ni açık denizlere bağlayan bu dar su yolu, petrol ve doğal gaz ihracatının ana kapısı konumunda.

Orta Doğu'da Basra Körfezi ile Umman Körfezi arasında yer alan Hürmüz Boğazı, en dar noktasında 33 kilometreye kadar düşen genişliğiyle dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 20'sine geçiş imkânı sağlıyor. Günlük ortalama 20 milyon varil ham petrolün taşındığı bu su yolu, küresel enerji güvenliğinin kilit hattı olarak görülüyor.

📍 HÜRMÜZ BOĞAZI NEREDE? Hürmüz Boğazı, Orta Doğu'da Basra Körfezi ile Umman Körfezi arasında yer alır. Yaklaşık 50 kilometre genişliğe sahip olan boğazın en dar noktası 33 kilometreye kadar iner. Bu dar yapı, deniz trafiğini yoğunlaştırır ve stratejik önemini artırır.

Boğazın kuzey kıyısı İran'a, güney kıyısı ise Umman'a bağlı Musandam Yarımadası'na aittir. Batı ucunda Basra Körfezi, doğusunda ise Umman Körfezi bulunur. Bu konum, boğazı Körfez ülkelerinin enerji ihracatı için vazgeçilmez bir geçit haline getirir.

🛢️ ENERJİ TAŞIMACILIĞINDAKİ ROLÜ Hürmüz Boğazı, deniz yoluyla taşınan küresel ham petrolün yaklaşık üçte birinin geçtiği güzergahtır. Günlük ortalama 20 milyon varil ham petrol taşıyan 100 ila 110 tanker bu su yolunu kullanır. Bu miktar, dünya petrol tüketiminin yaklaşık yüzde 20'sine karşılık gelir.

Suudi Arabistan, Irak, Kuveyt, Katar, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi üretici ülkelerden çıkan tankerler bu güzergah üzerinden uluslararası pazarlara ulaşır. Energy Information Administration ve Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre boğazdan taşınan petrolün yüzde 70'ten fazlası Asya ülkelerine yöneliktir. Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore başlıca alıcılar arasında yer alır.