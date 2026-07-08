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Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'dan aile pozları

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yeşilçam'ın usta isimlerinden Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, ailesiyle çıktığı tatilden renkli kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Alkoçlar'ın anneannesi Hülya Koçyiğit ve dedesi Selim Soydan'ın da yer aldığı aile pozları kısa sürede ilgi gördü.

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'dan aile pozları 1

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Hülya Koçyiğit'in küçük torunu Aslışah Alkoçlar, ailesiyle çıktığı tatilden peş peşe kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Alkoçlar'ın özellikle anneannesi Hülya Koçyiğit ile verdiği pozlar büyük ilgi gördü.

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'dan aile pozları 2

2021 yılında iş insanı Kaan Demirağ ile hayatını birleştiren Aslışah Alkoçlar, Cem ve Ada adını verdiği iki çocuğuyla mutlu bir aile hayatı sürdürüyor. Bir süredir Dubai'de yaşayan Alkoçlar, fit görünümü ve zarif tarzıyla da sık sık adından söz ettiriyor.

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Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'dan aile pozları 3

MAAİLE TATİL POZLARI

Sosyal medyayı aktif kullanan Aslışah Alkoçlar, bu kez ailesiyle çıktığı yaz tatilinden paylaşımlarıyla dikkat çekti. Eşi Kaan Demirağ'ın yanı sıra annesi Gülşah Alkoçlar, babası Ender Alkoçlar, anneannesi Hülya Koçyiğit ve dedesi Selim Soydan ile tatilin tadını çıkaran Alkoçlar'ın aile pozları kısa sürede ilgi gördü.

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'dan aile pozları 4

BEĞENİ YAĞDI

Aslışah Alkoçlar'ın özellikle anneannesi Hülya Koçyiğit ile verdiği kareler takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Sosyal medya kullanıcıları aile pozlarına çok sayıda beğeni ve "Maşallah" yorumu yaptı.

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'dan aile pozları 5

GÜLŞAH ALKOÇLAR DA ÇOCUK YAŞTA KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Hülya Koçyiğit ile Selim Soydan'ın kızı Gülşah Alkoçlar, 1988 yılında Ender Alkoçlar ile dünyaevine girdi. Çiftin Neslişah ve Aslışah adında iki kızı bulunuyor.

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'dan aile pozları 6

Çocuk yaşlarda kamera karşısına geçen Gülşah Alkoçlar; "Gülşah", "Gülşah Küçük Anne", "İbo ile Güllüşah" ve "Gülçiçek" gibi yapımlarda rol aldı.

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'dan aile pozları 7

NESLİŞAH ALKOÇLAR, ENGİN ALTAN DÜZYATAN İLE EVLİ

Hülya Koçyiğit'in büyük torunu Neslişah Alkoçlar ise 2014 yılında oyuncu Engin Altan Düzyatan ile hayatını birleştirdi. Aslışah Alkoçlar da 2021 yılında Kaan Demirağ ile evlendi.

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