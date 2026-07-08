Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'dan aile pozları

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, ailesiyle çıktığı tatilden renkli kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Alkoçlar'ın anneannesi Hülya Koçyiğit ve dedesi Selim Soydan'ın da yer aldığı aile pozları kısa sürede ilgi gördü.

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Hülya Koçyiğit'in küçük torunu Aslışah Alkoçlar, ailesiyle çıktığı tatilden peş peşe kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Alkoçlar'ın özellikle anneannesi Hülya Koçyiğit ile verdiği pozlar büyük ilgi gördü.

2021 yılında iş insanı Kaan Demirağ ile hayatını birleştiren Aslışah Alkoçlar, Cem ve Ada adını verdiği iki çocuğuyla mutlu bir aile hayatı sürdürüyor. Bir süredir Dubai'de yaşayan Alkoçlar, fit görünümü ve zarif tarzıyla da sık sık adından söz ettiriyor.

MAAİLE TATİL POZLARI Sosyal medyayı aktif kullanan Aslışah Alkoçlar, bu kez ailesiyle çıktığı yaz tatilinden paylaşımlarıyla dikkat çekti. Eşi Kaan Demirağ'ın yanı sıra annesi Gülşah Alkoçlar, babası Ender Alkoçlar, anneannesi Hülya Koçyiğit ve dedesi Selim Soydan ile tatilin tadını çıkaran Alkoçlar'ın aile pozları kısa sürede ilgi gördü.

BEĞENİ YAĞDI Aslışah Alkoçlar'ın özellikle anneannesi Hülya Koçyiğit ile verdiği kareler takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Sosyal medya kullanıcıları aile pozlarına çok sayıda beğeni ve "Maşallah" yorumu yaptı.