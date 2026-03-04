HMGS 2026 başvuruları ne zaman? İşte başlangıç ve bitiş tarihi

Giriş Tarihi: 04 Mart 2026 06:53 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Hukuk alanında kariyer hedefleyen adayların yakından takip ettiği Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) için 2026 yılı takvimi netleşti. ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre HMGS/1 başvuruları 9 Mart 2026'da başlayıp 17 Mart 2026'da sona erecek, sınav ise 26 Nisan 2026 tarihinde uygulanacak. Adaylar böylece hem başvuru sürecinin tarihlerini hem de sınav gününü önceden planlama fırsatı bulacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) için 2026 yılına ilişkin başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. Hukuk alanında kariyer hedefleyen adaylar, başvuru sürecinin başlayacağı tarihi ve sınav gününü araştırmaya başladı.

HMGS/1 2026 BAŞVURU TARİHLERİ ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS/1) başvuruları 9 Mart 2026 tarihinde başlayacak.

Adaylar başvurularını 17 Mart 2026 tarihine kadar tamamlayabilecek. Böylece başvuru işlemleri toplam 9 gün boyunca devam edecek.

2026 HMGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK? 2026 yılı Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı için sınav tarihi de takvimde yer aldı. Buna göre HMGS 26 Nisan 2026 tarihinde uygulanacak.