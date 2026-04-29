Hıdırellez ne zaman, dilek dilemek günah mı? Hıdırellez bereket kesesi, anlamı ve gelenekleri

Giriş Tarihi: 29 Nisan 2026 12:28

Hıdırellez 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanıyor. Baharın gelişini simgeleyen gelenekte gül ağacına dilek asma, bereket kesesi hazırlama, ateşten atlama gibi uygulamalar yer alıyor. Peki Hıdırellez kutlamak günah mı? Hıdırellez bereket kesesi, anlamı ve gelenekleri...

Anadolu, Balkanlar, Orta Asya ve Ortadoğu'da yüzyıllardır yaşatılan Hıdırellez, 2026'da 5 Mayıs Salı akşamı başlayacak, 6 Mayıs Çarşamba günü kutlanacak. Halk kültüründe Hızır ile İlyas'ın buluştuğu gün kabul edilen Hıdırellez'de bereket, sağlık ve kısmet için çeşitli gelenekler uygulanıyor. İslami değerlendirmede ise bu uygulamaların inanç boyutu esas alınıyor.

HIDIRELLEZ NEDİR, NE ZAMAN KUTLANIR? Hıdırellez, her yıl sabit tarihte kutlanır. 5 Mayıs akşamı başlar, 6 Mayıs günü devam eder. Kökeni Orta Asya, Anadolu ve Balkanlara uzanan mevsimsel bir geçiş günüdür. Hızır ile İlyas'ın yeryüzünde buluştuğu gün olarak kabul edilir ve "Ruz-ı Hızır" adıyla da anılır. Bu tarih, doğanın yeniden canlanmasını simgeler. Gece ile sabah arasındaki süreçte ritüeller yoğunlaşır. Tarım döngüsü, bereket beklentisi ve toplumsal dayanışma bu geleneğin merkezinde yer alır. Hıdırellez, 2017'de UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilmiştir.

HIDIRELLEZ GÜNAH MI? Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisine göre bu bayram, Gregoryen takvimine göre 6 Mayıs (eski Jülyen takvimine göre 23 Nisan) günü kutlanmaktadır. Hıdırellez'in İslam'da doğrudan bir ibadet veya dini gün olarak yer almadığı, bu nedenle değerlendirmede kutlamaların içeriğinin esas alındığı bildiriliyor. Bu çerçevede, uygulamalar şirk, batıl inanç ve israf içermediği sürece; doğaya şükür ve nimet bilinciyle yapılan faaliyetler kültürel etkinlikler olarak değerlendirilir ve dinen sakınca oluşturmaz. Ancak yardımın Allah dışında bir varlıktan beklenmesi inanç esaslarıyla bağdaşmaz. Hıdırellez, ibadet değil kültürel bir gelenek olarak kabul edilir.

HIDIRELLEZ BEREKET KESESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR? Bereket kesesi, Hıdırellez gecesine özgü en yaygın uygulamalardan biridir. Amaç, maddi ve manevi bolluğu simgesel olarak çağırmaktır. Sembolik olarak yapılan bu ritüel, yıl boyunca kazancın korunması ve artması beklentisini temsil eder. Uygulama süreci ise şu şekilde ilerler: Küçük bir kese hazırlanır

İçine metal ve kağıt para konur

Kese bağlanarak gül dalına asılır

Sabah alınarak cüzdana yerleştirilir ve yıl boyunca harcanmaz.

HIDIRELLEZ GELENEKLERİ NELERDİR? Hıdırellez'de uygulanan ritüellerin ortak amacı bereket, sağlık ve kısmet beklentisidir. Bu uygulamalar, doğa ile ilişki kurma ve yeni döneme hazırlık anlamı taşır. Özellikle gül ağacı, ritüellerde merkezi sembol olarak kullanılır. En yaygın uygulamalar şunlardır: Gül ağacına dilek asılması veya dileğin çizilmesi

Ateş yakılarak üzerinden atlanması

Evdeki yiyecek ve para kaplarının açık bırakılması

Dileklerin kağıda yazılıp suya bırakılması