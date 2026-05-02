Hiç değişmemiş: Mehmet Ali Erbil’in askerlik fotoğrafı yıllar sonra ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2026 10:13 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, sosyal medya hesabından takipçilerini 1983 yılına götürdü; Burdur'da vatani görevini yaparken çekilen askerlik karesi büyük ilgi gördü.

TEK CELSEDE BOŞANDILAR Mart ayında Gülseren Ceylan ile 7 aylık ilişkisini sonlandıran ve o günden bu yana paylaşımlarıyla adından söz ettiren Erbil, sosyal medya hesabından bu kez askerlik yıllarına ait bir kareyi gün yüzüne çıkardı.

ASKERLİK FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI Vatani görevini 1983 yılında Burdur'da yerine getiren Mehmet Ali Erbil, asker arkadaşlarıyla yan yana durduğu bir kareyi gün yüzüne çıkardı. Henüz kariyerinin ilk basamaklarında olan Erbil'in gençlik hali, kısa sürede sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü. "HİÇ DEĞİŞMEMİŞ" Bir kısım kullanıcı ünlü şovmenin bakışlarının ve enerjisinin aynı kaldığını belirterek "Hiç değişmemiş, bakışlar yine aynı" yorumunda bulunurken; diğer bir kesim ise Erbil'in yıllar içindeki değişimine dikkat çekerek "Görünce tanımakta zorlandık" ifadelerini kullandı.

BAŞARILARLA DOLU BİR KARİYER: KÜHEYLAN'DAN ÇARKIFELEK'E Bu nostaljik paylaşım, ünlü şovmenin sanat dolu geçmişini de akıllara getirdi. 1957 doğumlu olan Erbil, eğitim hayatını İstanbul, Balıkesir ve Ankara arasında geçirdikten sonra 1970 yılında Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Yüksek Bölümü'ne yatılı olarak girerek sanat yolculuğuna başladı.