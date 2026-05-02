Hiç değişmemiş: Mehmet Ali Erbil’in askerlik fotoğrafı yıllar sonra ortaya çıktı

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, sosyal medya hesabından takipçilerini 1983 yılına götürdü; Burdur'da vatani görevini yaparken çekilen askerlik karesi büyük ilgi gördü.

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, bu kez takipçilerini geçmişe götüren bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

TEK CELSEDE BOŞANDILAR

Mart ayında Gülseren Ceylan ile 7 aylık ilişkisini sonlandıran ve o günden bu yana paylaşımlarıyla adından söz ettiren Erbil, sosyal medya hesabından bu kez askerlik yıllarına ait bir kareyi gün yüzüne çıkardı.

ASKERLİK FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Vatani görevini 1983 yılında Burdur'da yerine getiren Mehmet Ali Erbil, asker arkadaşlarıyla yan yana durduğu bir kareyi gün yüzüne çıkardı. Henüz kariyerinin ilk basamaklarında olan Erbil'in gençlik hali, kısa sürede sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü.

"HİÇ DEĞİŞMEMİŞ"

Bir kısım kullanıcı ünlü şovmenin bakışlarının ve enerjisinin aynı kaldığını belirterek "Hiç değişmemiş, bakışlar yine aynı" yorumunda bulunurken; diğer bir kesim ise Erbil'in yıllar içindeki değişimine dikkat çekerek "Görünce tanımakta zorlandık" ifadelerini kullandı.

BAŞARILARLA DOLU BİR KARİYER: KÜHEYLAN'DAN ÇARKIFELEK'E

Bu nostaljik paylaşım, ünlü şovmenin sanat dolu geçmişini de akıllara getirdi. 1957 doğumlu olan Erbil, eğitim hayatını İstanbul, Balıkesir ve Ankara arasında geçirdikten sonra 1970 yılında Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Yüksek Bölümü'ne yatılı olarak girerek sanat yolculuğuna başladı.

MEHMET ALİ ERBİL'İN KARİYERİNDEKİ DÖNÜM NOKTALARI

- Henüz 16 yaşındayken hocası Cüneyt Gökçer tarafından Küheylan oyununun başrolüne seçildi. 17 yaşında Devlet Tiyatrosu'nda sergilediği performansla "Yılın En İyi Tiyatrocusu" ödülünü aldı.

- TV kariyerine Metronom isimli programla başladı. Özel televizyonların hayatımıza girmesiyle birlikte dizi ve eğlence programlarının vazgeçilmez yüzü oldu.

- Tatlı Kaçıklar dizisiyle geniş kitlelerin sevgisini kazanan sanatçı, oyunculuktaki başarısını kanıtladı.

- Sayısız sinema filminin yanı sıra, uzun yıllar devam eden ve Türkiye'yi ekran başına kilitleyen Çarkıfelek programıyla adeta her evin üyesi haline geldi.

- Erbil, ayrıca Emel Sayın ile aynı projede yer almıştı. "Aşkım Aşkım", dizisi ikonik karakterleri ve eğlenceli mutfak maceralarıyla hafızalardaki yerini koruyor.

Ünlü şovmenin "Nereden nereye" dedirten bu karesi, magazin sayfalarında günün en çok paylaşılan görselleri arasına girdi.

