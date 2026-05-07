Herkesin bildiği deyim Milyoner’de gündem oldu: Yarışmacıdan şaşırtan itiraf!

"KEŞKE DERSLERE KATILSAYDIM"

Yanlış cevabın ardından yarışmacının yaptığı itiraf ise sosyal medyada en çok konuşulan anlardan biri oldu. Aleyna Yılmaz'ın, "Keşke katılsaydım derslere. Biraz devamsızlık yaptım" sözleri stüdyoda gülümseten anlara sahne oldu.

Sunucu Oktay Kaynarca da yarışmacının samimi açıklamasına esprili bir dille karşılık verdi. Kaynarca, "Artık hiç unutmayacaksın. Bir de ne çıkıyor ortaya; dersler yakından takip edilecek" ifadelerini kullandı.