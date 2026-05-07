CANLI YAYIN

Herkesin bildiği deyim Milyoner’de gündem oldu: Yarışmacıdan şaşırtan itiraf!

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Atv ekranlarında yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında yarışan 43 yaşındaki Göksel Tanır'ın sık kullanılan bir deyimi ilk kez duyduğunu söylemesi geceye damga vurdu. Yarışmacının yaşadığı şaşkınlık kadar stüdyodaki diyaloglar da sosyal medyada dikkat çekti.

Herkesin bildiği deyim Milyoner’de gündem oldu: Yarışmacıdan şaşırtan itiraf! 1

Sunuculuğunu Oktay Kaynarca'nın yaptığı "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında sorulan bir deyim sorusu, yarışmacının verdiği tepkiyle gündem oldu. İstanbul'da yaşayan 43 yaşındaki Göksel Tanır'ın "hindi gibi kabarmak" ifadesini ilk kez duyduğunu söylemesi hem stüdyoda hem ekran başındaki izleyicilerde şaşkınlık yarattı.

Herkesin bildiği deyim Milyoner’de gündem oldu: Yarışmacıdan şaşırtan itiraf! 2

BASİT GÖRÜNEN SORU YARIŞMACIYI ZORLADI

Doğu Akdeniz Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi Bölümü mezunu olan ve bir gençlik spor kulübünde yönetici olarak çalışan Göksel Tanır, yarışmada karşısına çıkan deyim sorusunda kararsız kaldı. Soruda yarışmacıya "Hangisi 'gururlanmak, büyüklük taslamak' anlamına gelir?" diye soruldu.

MİLYONER'DE YARIŞMACIDAN DİKKAT ÇEKEN DEYİM İTİRAF!
Herkesin bildiği deyim Milyoner’de gündem oldu: Yarışmacıdan şaşırtan itiraf! 3

İŞTE O SORU

Hangisi "gururlanmak, büyüklük taslamak" anlamına gelir?

A: Hindi gibi kabarmak

B: Ördek gibi yürümek

C: Tavuk gibi yatmak

D: Keklik gibi sekmek

Herkesin bildiği deyim Milyoner’de gündem oldu: Yarışmacıdan şaşırtan itiraf! 4

Tanır, özellikle A ve B şıkları arasında kaldığını söyledi. "Hindi gibi kabarmak" ifadesinin gururlanmak anlamına yakın olduğunu düşündüğünü ancak "büyüklük taslamak" kısmında emin olamadığını dile getirdi.

Herkesin bildiği deyim Milyoner’de gündem oldu: Yarışmacıdan şaşırtan itiraf! 5

SEYİRCİ JOKERİ DEVREYE GİRDİ

Tanır, özellikle A ve B şıkları arasında kaldığını söyledi. "Hindi gibi kabarmak" ifadesinin gururlanmak anlamına yakın olduğunu düşündüğünü ancak "büyüklük taslamak" kısmında emin olamadığını dile getirdi.

Seyircinin yönlendirmesine güvenen Göksel Tanır, son kararını A şıkkından yana kullandı ve doğru cevabı vererek 7 bin 500 TL değerindeki soruyu geçti.

Herkesin bildiği deyim Milyoner’de gündem oldu: Yarışmacıdan şaşırtan itiraf! 6

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sorunun yayınlanmasının ardından birçok izleyici sosyal medyada konu hakkında yorum yaptı. Pek çok kullanıcı "hindi gibi kabarmak" deyiminin oldukça yaygın olduğunu ve yarışmacının bunu bilmemesinin şaşırtıcı olduğunu ifade etti.

Herkesin bildiği deyim Milyoner’de gündem oldu: Yarışmacıdan şaşırtan itiraf! 7

"BU TABİRİ İLK KEZ DUYUYORUM"

Sorunun ardından yaşanan diyalog ise yarışmanın en dikkat çeken anlarından biri oldu. Oktay Kaynarca'nın "Hiç duymamış mıydın?" sorusuna yarışmacının verdiği "Gerçekten ilk defa duyuyorum" cevabı stüdyoda kısa süreli şaşkınlık yarattı.

Herkesin bildiği deyim Milyoner’de gündem oldu: Yarışmacıdan şaşırtan itiraf! 8

100 BİN LİRALIK SORUDA HEYECAN ZİRVEYE ÇIKTI

23 yaşında olan ve İstanbul'da yaşayan Aleyna Yılmaz, yarışmada başarılı performansıyla dikkat çekti. Fizik mühendisliği eğitimine devam eden genç yarışmacı, yarışmadan kazanacağı ödülle eğitim hayatına yatırım yapmak istediğini anlattı.

Yarışmanın ilerleyen bölümünde Aleyna Yılmaz'ın karşısına 100 bin lira değerindeki soru çıktı. Soruda yarışmacıya, "Güneş'in kütlesi, Dünya'nın kütlesinin yaklaşık kaç katıdır?" sorusu yöneltildi.

Herkesin bildiği deyim Milyoner’de gündem oldu: Yarışmacıdan şaşırtan itiraf! 9

İŞTE O SORU

Güneş'in kütlesi, Dünya'nın kütlesinin yaklaşık kaç katıdır?

A: 330

B: 3.300

C: 33.000

D: 330.000

Herkesin bildiği deyim Milyoner’de gündem oldu: Yarışmacıdan şaşırtan itiraf! 10

"HOCAMIN SESİ KULAĞIMDA YANKILANDI"

Soruyu görünce heyecanlanan Aleyna Yılmaz, üniversitedeki modern fizik derslerinden bu konuyu hatırladığını söyledi. Ancak doğru cevabı net şekilde çıkaramadığını belirten yarışmacı, seçenekler arasında gidip geldi.

Soruyu düşünürken "Hocamın sesi kulağımda 3.300 katı diye yankılanıyor" diyen Yılmaz, ilk etapta B şıkkına yöneldi. Yarışmacı, çift cevap joker hakkını kullanarak önce "B: 3.300" cevabını verdi ancak cevap yanlış çıktı.

Herkesin bildiği deyim Milyoner’de gündem oldu: Yarışmacıdan şaşırtan itiraf! 11

"KEŞKE DERSLERE KATILSAYDIM"

Yanlış cevabın ardından yarışmacının yaptığı itiraf ise sosyal medyada en çok konuşulan anlardan biri oldu. Aleyna Yılmaz'ın, "Keşke katılsaydım derslere. Biraz devamsızlık yaptım" sözleri stüdyoda gülümseten anlara sahne oldu.

Sunucu Oktay Kaynarca da yarışmacının samimi açıklamasına esprili bir dille karşılık verdi. Kaynarca, "Artık hiç unutmayacaksın. Bir de ne çıkıyor ortaya; dersler yakından takip edilecek" ifadelerini kullandı.

Herkesin bildiği deyim Milyoner’de gündem oldu: Yarışmacıdan şaşırtan itiraf! 12

DOĞRU CEVAP SON ANDA KAÇTI

İlk cevabının yanlış çıkmasının ardından yeniden düşünmeye başlayan Aleyna Yılmaz, bu kez A şıkkına yöneldi. Ancak doğru cevap "D: 330.000" oldu.

Sorunun ardından büyük şaşkınlık yaşayan yarışmacı, "Fizik sorusunda elenmeseydim bari" diyerek yaşadığı üzüntüyü dile getirdi. Yarışmaya 50 bin lira ödülle veda eden Aleyna Yılmaz'ın doğal tavırları ve heyecanı izleyicilerden destek gördü.

Herkesin bildiği deyim Milyoner’de gündem oldu: Yarışmacıdan şaşırtan itiraf! 13

MİLYONER'E DAMGA VURAN SORULAR...

Herkesin bildiği deyim Milyoner’de gündem oldu: Yarışmacıdan şaşırtan itiraf! 14

MİLYONER'E DAMGA VURAN SORULAR...

Herkesin bildiği deyim Milyoner’de gündem oldu: Yarışmacıdan şaşırtan itiraf! 15

MİLYONER'E DAMGA VURAN SORULAR...

Herkesin bildiği deyim Milyoner’de gündem oldu: Yarışmacıdan şaşırtan itiraf! 16

MİLYONER'E DAMGA VURAN SORULAR...

Herkesin bildiği deyim Milyoner’de gündem oldu: Yarışmacıdan şaşırtan itiraf! 17

MİLYONER'E DAMGA VURAN SORULAR...

Herkesin bildiği deyim Milyoner’de gündem oldu: Yarışmacıdan şaşırtan itiraf! 18

MİLYONER'E DAMGA VURAN SORULAR...

Herkesin bildiği deyim Milyoner’de gündem oldu: Yarışmacıdan şaşırtan itiraf! 19

MİLYONER'E DAMGA VURAN SORULAR...

Herkesin bildiği deyim Milyoner’de gündem oldu: Yarışmacıdan şaşırtan itiraf! 20

MİLYONER'E DAMGA VURAN SORULAR...

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin