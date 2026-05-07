Herkesin bildiği deyim Milyoner’de gündem oldu: Yarışmacıdan şaşırtan itiraf!
Atv ekranlarında yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında yarışan 43 yaşındaki Göksel Tanır'ın sık kullanılan bir deyimi ilk kez duyduğunu söylemesi geceye damga vurdu. Yarışmacının yaşadığı şaşkınlık kadar stüdyodaki diyaloglar da sosyal medyada dikkat çekti.
Sunuculuğunu Oktay Kaynarca'nın yaptığı "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında sorulan bir deyim sorusu, yarışmacının verdiği tepkiyle gündem oldu. İstanbul'da yaşayan 43 yaşındaki Göksel Tanır'ın "hindi gibi kabarmak" ifadesini ilk kez duyduğunu söylemesi hem stüdyoda hem ekran başındaki izleyicilerde şaşkınlık yarattı.
BASİT GÖRÜNEN SORU YARIŞMACIYI ZORLADI
Doğu Akdeniz Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi Bölümü mezunu olan ve bir gençlik spor kulübünde yönetici olarak çalışan Göksel Tanır, yarışmada karşısına çıkan deyim sorusunda kararsız kaldı. Soruda yarışmacıya "Hangisi 'gururlanmak, büyüklük taslamak' anlamına gelir?" diye soruldu.
İŞTE O SORU
Hangisi "gururlanmak, büyüklük taslamak" anlamına gelir?
A: Hindi gibi kabarmak
B: Ördek gibi yürümek
C: Tavuk gibi yatmak
D: Keklik gibi sekmek
Tanır, özellikle A ve B şıkları arasında kaldığını söyledi. "Hindi gibi kabarmak" ifadesinin gururlanmak anlamına yakın olduğunu düşündüğünü ancak "büyüklük taslamak" kısmında emin olamadığını dile getirdi.
SEYİRCİ JOKERİ DEVREYE GİRDİ
Seyircinin yönlendirmesine güvenen Göksel Tanır, son kararını A şıkkından yana kullandı ve doğru cevabı vererek 7 bin 500 TL değerindeki soruyu geçti.