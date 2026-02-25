Herkes o yatırımı konuşuyordu! Burak Özçivit’ten “150 milyonluk 30 daire” iddialarına yanıt

Magazin kulislerinde, Burak Özçivit'in Eyüpsultan'da 30 daire satın alarak yaklaşık 150 milyon liralık yatırım yaptığı iddiası konuşulmaya başlandı. Sosyal medyada hızla yayılan bu haberler kısa sürede gündem olurken, ünlü oyuncudan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Son dönemde hem televizyon projeleri hem de sahne çalışmalarıyla adından söz ettiren Burak Özçivit, bu kez bir yatırım iddiasıyla gündeme geldi. Eyüpsultan'da toplu konut alımı yaptığı öne sürülen oyuncu, çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

💰 150 MİLYON LİRALIK YATIRIM İDDİASI Magazin kulislerinde konuşulan iddialara göre Özçivit'in Eyüpsultan'da toplu bir gayrimenkul alımı gerçekleştirdiği öne sürüldü. İddialarda öne çıkan detaylar şöyleydi: 📍 Lokasyon: Eyüpsultan 🏢 Daire sayısı: 30 💵 Toplam yatırım bedeli: Yaklaşık 150 milyon lira

Söz konusu iddia kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Çok sayıda kullanıcı konuya ilişkin yorum yaptı. Haber, kısa sürede gündemin üst sıralarına taşındı.

Son olarak Kuruluş Osman dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Özçivit, şu sıralar tek kişilik tiyatro oyunuyla sahneye çıkıyor. Yoğun çalışma temposu devam ederken ortaya atılan yatırım iddiası, hayranları arasında da merak uyandırdı. Magazin çevreleri gelişmeleri yakından izlemeye başladı.

📢 "HİÇBİR GERÇEKLİĞİ YOK" Gündem olan haberlerin ardından açıklama gecikmedi. Burak Özçivit, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Çıkan haberlerin hiçbir gerçekliği yoktur. İnsanları yanlış yönlendirmeyi lütfen bırakın."