Herkes formda sanıyordu! Gupse Özay hastalığını ilk kez açıkladı: “Biraz rahatsız edici…”
Son dönemdeki görünümüyle dikkat çeken Gupse Özay, sosyal medyada yapılan yorumların ardından sessizliğini bozdu. Ünlü oyuncunun yaptığı açıklamalar sürecin sanılandan çok daha farklı olduğunu ortaya koydu.
Uzun yıllardır yazdığı senaryolar ve rol aldığı projelerle Türk sinemasında önemli bir yer edinen Gupse Özay u kez oyunculuğuyla değil yaşadığı değişimle gündemde. Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Özay, merak edilen sorulara ilk kez açık yanıt verdi.
DEĞİŞİMİ GÜNDEM OLDU
Gupse Özay'ın son hali kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kullanıcılar, ünlü oyuncunun zayıflığını konuşurken bu değişimin nasıl gerçekleştiğine dair farklı yorumlar yaptı. Özellikle "Nasıl kilo verdi?" sorusu sıkça dile getirildi.
SESSİZLİĞİNİ BOZDU
Hakkında çıkan yorumlara uzun süre yanıt vermeyen Özay, katıldığı bir televizyon programında ilk kez konuştu. Zayıflamasının bilinçli bir tercih olmadığını belirten oyuncu, sürecin arka planını samimi ifadelerle anlattı.
Doğum sonrası yaşadığı sağlık sorunlarından söz eden Gupse Özay, ülseratif kolit ile mücadele ettiğini paylaştı
Bu sürecin hem fiziksel hem de psikolojik olarak zorlayıcı olduğunu belirten oyuncu, "İyi tarafı bu zayıflık oldu ama kötü tarafı da rahatsız edici bir hastalık" sözleriyle yaşadıklarını özetledi