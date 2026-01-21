Herkes formda sanıyordu! Gupse Özay hastalığını ilk kez açıkladı: “Biraz rahatsız edici…”

CANLI YAYIN
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Son dönemdeki görünümüyle dikkat çeken Gupse Özay, sosyal medyada yapılan yorumların ardından sessizliğini bozdu. Ünlü oyuncunun yaptığı açıklamalar sürecin sanılandan çok daha farklı olduğunu ortaya koydu.

Uzun yıllardır yazdığı senaryolar ve rol aldığı projelerle Türk sinemasında önemli bir yer edinen Gupse Özay u kez oyunculuğuyla değil yaşadığı değişimle gündemde. Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Özay, merak edilen sorulara ilk kez açık yanıt verdi.

DEĞİŞİMİ GÜNDEM OLDU

Gupse Özay'ın son hali kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kullanıcılar, ünlü oyuncunun zayıflığını konuşurken bu değişimin nasıl gerçekleştiğine dair farklı yorumlar yaptı. Özellikle "Nasıl kilo verdi?" sorusu sıkça dile getirildi.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Hakkında çıkan yorumlara uzun süre yanıt vermeyen Özay, katıldığı bir televizyon programında ilk kez konuştu. Zayıflamasının bilinçli bir tercih olmadığını belirten oyuncu, sürecin arka planını samimi ifadelerle anlattı.

Doğum sonrası yaşadığı sağlık sorunlarından söz eden Gupse Özay, ülseratif kolit ile mücadele ettiğini paylaştı

Bu sürecin hem fiziksel hem de psikolojik olarak zorlayıcı olduğunu belirten oyuncu, "İyi tarafı bu zayıflık oldu ama kötü tarafı da rahatsız edici bir hastalık" sözleriyle yaşadıklarını özetledi

"ÖVGÜ ALINCA KENDİMİ TUTUYORUM"

Özay, aldığı yorumların kendisini zaman zaman düşündürdüğünü de dile getirdi ve şu ifadeleri kullandı:

"Çok övgü aldım. Demek ki kilo vermem lazımmış diye düşündüm. Bir de hareketlerim hızlandı"

Barış Arduç ile mutlu bir evlilik sürdüren ve kızı Jan Asya'yı dünyaya getirdikten sonra setlere ara vermeyen Gupse Özay, yaşadığı süreci gizlemek yerine paylaşmayı tercih etti.

