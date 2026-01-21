CANLI YAYIN
Herkes Adanalı sanıyordu! Kuruluş Orhan'ın Demirhan'ı Mustafa Üstündağ Karadenizli çıktı!

ATV'nin uzun soluklu dizisi Kuruluş Orhan, kadrosuna usta bir ismi daha kattı. Başarılı oyuncu Mustafa Üstündağ, diziye Demirhan Bey karakteriyle dahil olurken, özel hayatına dair ortaya çıkan bir detay sevenlerini şaşırttı. Mersin doğumlu olan Mustafa Üstündağ'ın kökenlerinin Karadeniz'e dayandığı öğrenildi.

Yeni hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla çarşamba akşamlarına damga vuran "Kuruluş Orhan" dizisinin oyuncu kadrosuna usta bir isim daha katıldı.

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ KİMDİR, NERELİ?

Başarılı oyuncu Mustafa Üstündağ, dizide Karesi Beyliği'nin kudretli lideri "Demirhan Han" karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor. Yeni rolüyle gündeme gelen Üstündağ'ın hayatı ve memleketi ise merak konusu oldu.

Mustafa Üstündağ, kariyerindeki büyük çıkışı "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisindeki rolüyle yakaladı. Ardından "Çılgın Kanal", "Merhamet", "Muhteşem Yüzyıl Kösem"," Çukur" gibi pek çok iddialı projede yer aldı.

Sinema dünyasında ise "Neredesin Firuze", "Abimm" ve fenomen hâline gelen "Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine" gibi yapımlarla hafızalara kazındı.

"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde Boran Kayalı, "Ben Bu Cihana Sığmazam"da ise Behçet Şavlı karakterlerine hayat veren usta oyuncunun yeni adresi, Kuruluş Orhan dizisi oldu.

İKİ ÇOCUKLU MUTLU AİLE TABLOSU

Ekranda sert ve tavizsiz karakterlerle tanınan Mustafa Üstündağ, özel hayatında ise ailesine düşkünlüğüyle biliniyor. 2022 yılında gazeteci Tuba Kalçık ile evlenen oyuncu, geçtiğimiz yıl dünyaya gelen oğlu Mert Efe ile ikinci kez baba olmanın sevincini yaşadı.

İlk evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ahmet Kaan ile birlikte iki erkek çocuk babası olan Üstündağ, sosyal medya paylaşımlarında samimi aile anlarına yer veriyor.

KÖKENLERİ KARADENİZ'E DAYANIYOR

Çocukluk yıllarını Adana'da geçiren Mustafa Üstündağ'ın memleketini duyanlar ise şaşkınlık yaşıyor.

Usta isim, 11 Şubat 1977'de babasının memleketi olan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde dünyaya geldi.

