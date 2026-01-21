Herkes Adanalı sanıyordu! Kuruluş Orhan'ın Demirhan'ı Mustafa Üstündağ Karadenizli çıktı!

ATV'nin uzun soluklu dizisi Kuruluş Orhan, kadrosuna usta bir ismi daha kattı. Başarılı oyuncu Mustafa Üstündağ, diziye Demirhan Bey karakteriyle dahil olurken, özel hayatına dair ortaya çıkan bir detay sevenlerini şaşırttı. Mersin doğumlu olan Mustafa Üstündağ'ın kökenlerinin Karadeniz'e dayandığı öğrenildi.

Yeni hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla çarşamba akşamlarına damga vuran "Kuruluş Orhan" dizisinin oyuncu kadrosuna usta bir isim daha katıldı.

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ KİMDİR, NERELİ? Başarılı oyuncu Mustafa Üstündağ, dizide Karesi Beyliği'nin kudretli lideri "Demirhan Han" karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor. Yeni rolüyle gündeme gelen Üstündağ'ın hayatı ve memleketi ise merak konusu oldu.

Mustafa Üstündağ, kariyerindeki büyük çıkışı "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisindeki rolüyle yakaladı. Ardından "Çılgın Kanal", "Merhamet", "Muhteşem Yüzyıl Kösem"," Çukur" gibi pek çok iddialı projede yer aldı.

Sinema dünyasında ise "Neredesin Firuze", "Abimm" ve fenomen hâline gelen "Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine" gibi yapımlarla hafızalara kazındı.