"Her şey çok gerçekçi" İso ve Fadime evlendi: Düğün sahneleri viral oldu

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

23 Ocak Cuma akşamı yeni bölümüyle ekranlara gelen Taşacak Bu Deniz'de İso ve Fadime, kan davalarını bitirmek için evlendi. Erdem Şanlı ve Zeynep Atılgan'ın sahne arkası görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi görürken, son bölümün ardından izleyiciler, düğün sahnelerinin gerçekçiliğine dikkat çekerek, yorumlar yağdırdı.

Taşacak Bu Deniz'in dün akşam yayınlanan yeni bölümünde, Koçari ve Furtuna aileleri arasındaki kan davasını bitirmek için alınan evlilik kararı ekrana damga vurdu.

Dizide İso ve Fadime'nin düğünü izleyiciyi ekran başına kilitlerken, Zeynep Atılgan ve Erdem Şanlı'dan gelen paylaşımlar sosyal medyada gündem yarattı.

HER DETAY DÜŞÜNÜLDÜ

Düğün davetiyesinden evlilik cüzdanına kadar her detayın birebir olması, sahnenin gerçekliği konusunda izleyicileri şaşırttı.

Aşırı gerçekçi detaylarıyla dikkat çeken görüntüler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Yayınlanan bölümden kareler de sosyal medyada adeta damga vurdu. İzleyiciler, düğün sahnelerini paylaşarak esprili yorumlarda bulundu.

Düğünde Fadime, İso, Adil ve Zarife'nin yer aldığı kare için bir kullanıcı, "Fotonun ikonikliği şaka mı?" yorumunu yaparken,
takı törenine dikkat çeken başka bir izleyici ise,"Çok gerçekçi bir fotoğraf, bu ne!" ifadelerini kullandı.

Pek çok kullanıcı tarafından "en gerçekçi düğün sahnesi" olarak yorumlanan bölüm, Taşacak Bu Deniz'i sosyal medyada çok konuşulan listesine taşıdı.

İşte İso ve Fadime'nin düğün kareleri...

