Hemen kontrol edin! TOKİ İstanbul kurası kabul edilenler ve reddedilenler isim listesi

Yüzyılın Sosyal Konut Projesi kapsamında Türkiye genelinde yürütülen konut hamlesinde sona yaklaşıldı. Projenin en büyük ayağı ise İstanbul'da gerçekleştirilecek. Megakentte yapılacak 100 bin konut için başvurular tamamlandı ve değerlendirme süreci sonuçlandı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), kura öncesinde başvurusu kabul edilen ve reddedilen adayların listesini yayımladı.

İSTANBUL'DA 100 BİN KONUT YAPILACAK

TOKİ tarafından yürütülen proje kapsamında Türkiye genelinde yüz binlerce sosyal konut inşa ediliyor. İstanbul ise projede en fazla konutun yapılacağı şehir olarak öne çıkıyor. Megakentte toplam 100 bin konutun inşa edilmesi planlanıyor. Bu nedenle İstanbul'daki kura çekilişi, başvuru yapan vatandaşlar tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Proje kapsamında şu ana kadar 79 ilde kura çekilişi tamamlandı. Geriye ise yalnızca İstanbul ve Çorum kaldı.