Hemen kontrol edin! TOKİ İstanbul kurası kabul edilenler ve reddedilenler isim listesi

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Yüzyılın Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul'da yapılacak 100 bin konut için kura süreci yaklaşıyor. TOKİ, kura öncesinde başvurusu kabul edilen ve reddedilenlerin listesini yayımladı. Kura tarihi henüz açıklanmazken sonuçlar noter onayının ardından TOKİ ve e-Devlet üzerinden öğrenilecek.

Yüzyılın Sosyal Konut Projesi kapsamında Türkiye genelinde yürütülen konut hamlesinde sona yaklaşıldı. Projenin en büyük ayağı ise İstanbul'da gerçekleştirilecek. Megakentte yapılacak 100 bin konut için başvurular tamamlandı ve değerlendirme süreci sonuçlandı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), kura öncesinde başvurusu kabul edilen ve reddedilen adayların listesini yayımladı.

İSTANBUL'DA 100 BİN KONUT YAPILACAK

TOKİ tarafından yürütülen proje kapsamında Türkiye genelinde yüz binlerce sosyal konut inşa ediliyor. İstanbul ise projede en fazla konutun yapılacağı şehir olarak öne çıkıyor. Megakentte toplam 100 bin konutun inşa edilmesi planlanıyor. Bu nedenle İstanbul'daki kura çekilişi, başvuru yapan vatandaşlar tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Proje kapsamında şu ana kadar 79 ilde kura çekilişi tamamlandı. Geriye ise yalnızca İstanbul ve Çorum kaldı.

BAŞVURUSU REDDEDİLENLER AÇIKLANDI

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, İstanbul'daki konut başvurularına ilişkin önemli bir duyuru yaptı. TOKİ'nin resmi internet sitesinde başvurusu reddedilen adayların isim listesi yayımlandı. Listede yer alan kişiler, başvuru şartlarını sağlamadığı için kura çekimine katılamayacak.

TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU REDDEDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

KURAYA KATILMAYA HAK KAZANANLAR BELLİ OLDU

Kura çekilişinin ardından sonuçlar aynı gün içinde ilan edilecek. Hak sahipleri şu kanallar üzerinden öğrenilebilecek:

➔TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr)

➔e-Devlet Kapısı

TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İstanbul'daki kura çekilişinin tarihi ve saati henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak kura sürecinde sona yaklaşılması nedeniyle çekilişin Mart ayı sonuna kadar yapılmasının beklendiği belirtiliyor. TOKİ'nin kura takvimiyle ilgili resmi duyuruyu önümüzdeki günlerde paylaşması bekleniyor. Tarih ve saat açıklandığında bilgiler TOKİ'nin resmi kanalları üzerinden kamuoyuna duyurulacak.

KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINLANACAK

İstanbul için yapılacak kura çekilişi de önceki illerde olduğu gibi noter huzurunda gerçekleştirilecek. Vatandaşlar çekilişi şu kanallar üzerinden canlı izleyebilecek:

👉TOKİ'nin resmi YouTube kanalı

👉TOKİ'nin sosyal medya hesapları

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Kura çekilişinin ardından sonuçlar aynı gün içinde açıklanacak. TOKİ İstanbul kura sonuçları, TOKİ'nin resmi internet sitesi olan www.toki.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek.

Kesinleşen isim listeleri ise noter onayından geçtikten sonra akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak. Başvuru sahipleri T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak hak sahibi olup olmadıklarını kolayca kontrol edebilecek.

