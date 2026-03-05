Hem gezecek hem temsil edecekler! Temsilci Genç Programı başvurusu başladı: Şartlar ve son tarih

Hem gezecek hem temsil edecekler! Temsilci Genç Programı başvurusu başladı: Şartlar ve son tarih

Giriş Tarihi: 05 Mart 2026 16:01 Son Güncelleme: 05 Mart 2026 16:04 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Gençlik Haftası ve 19 Mayıs kutlamaları kapsamında yürütülen Temsilci Genç Programı için başvurular başladı. 81 il, KKTC ve farklı ülkelerden seçilecek 186 genç; devlet büyükleriyle buluşacak, resmi törenlere katılacak ve tarihi şehirleri kapsayan özel bir programda Türkiye'yi temsil edecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2026 yılı Gençlik Haftası ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenecek Temsilci Genç Programı için başvuru sürecini başlattı. Program kapsamında Türkiye'nin 81 ilinden, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ve farklı ülkelerden seçilecek. Seçilen gençler 14–21 Mayıs 2026 tarihleri arasında devlet büyüklerini ziyaret edecek, resmi törenlere katılacak ve çeşitli kültürel programlarda yer alacak.

🗞️ TEMSİLCİ GENÇ PROGRAMI İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI Gençlik ve Spor Bakanlığı, Temsilci Genç Programı için başvuru sürecini başlattı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla programı duyurdu. Genel Müdürlüğü programı 2026 yılı Gençlik Haftası ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenleyecek. BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

📅 SON BAŞVURU TARİHİ Temsilci Genç Programı başvuruları 2 Nisan 2026 tarihinde sona erecek. Detaylı bilgi ve başvuru işlemleri genclikhizmetleri.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek.

🎓 KİMLER BAŞVURABİLİR? Programa; ➔Üniversitelerin ön lisans, lisans veya lisansüstü programlarında okuyan ➔18–25 yaş aralığında bulunan ➔Gönüllülük ve gençlik çalışmalarında aktif olan ➔Sosyal, kültürel veya sportif faaliyetlere katılım sağlayabilen gençler başvurabilecek.

👥 PROGRAMDA 186 GENÇ SEÇİLECEK Program kapsamında Türkiye'nin 81 ilinden, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ve farklı ülkelerden toplam 186 temsilci genç belirlenecek. Seçilen gençler Gençlik Haftası boyunca düzenlenen etkinliklerde görev alacak.