CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Hem fırtına hem toz! Meteoroloji uyardı: Görüş mesafesi düşüyor, o saate dikkat

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Meteoroloji'nin 15 Şubat Pazar gününe ait değerlendirmesine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Batı Karadeniz'de sıcaklık 27 dereceye kadar çıkarken Doğu Anadolu'da gece ayazı görülecek. Öte yandan 9 il için sarı kodlu kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

Hem fırtına hem toz! Meteoroloji uyardı: Görüş mesafesi düşüyor, o saate dikkat 1

15 Şubat Pazar günü yurt genelinde sert bir kış sistemi beklenmezken batı kesimlerde rüzgar öne çıkıyor. Sıcaklıklar bölgelere göre farklılık gösteriyor. Doğuda gece soğuğu etkisini sürdürürken batıda ılıman değerler dikkat çekiyor.

Hem fırtına hem toz! Meteoroloji uyardı: Görüş mesafesi düşüyor, o saate dikkat 2

YURT GENELİNDE PARÇALI VE BULUTLU HAVA

Türkiye'nin büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim. Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz'de bulutluluk gün boyunca etkisini sürdürecek. Akdeniz'de de benzer bir hava bekleniyor. Yağış ise sınırlı alanlarda görülecek.

Hem fırtına hem toz! Meteoroloji uyardı: Görüş mesafesi düşüyor, o saate dikkat 3

9 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji'nin yayımladığı uyarı haritasında Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege'de yer alan bazı iller sarı kodla işaretlendi. Aydın, Çanakkale, İzmir, Manisa, Tekirdağ, Balıkesir, Edirne, Kırklareli ve Muğla'da kuvvetli rüzgar bekleniyor. Yetkililer çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunmasını istedi. Uyarı yapılmayan iller ise yeşil kategoride yer aldı.

Hem fırtına hem toz! Meteoroloji uyardı: Görüş mesafesi düşüyor, o saate dikkat 4

ÖĞLE SAATLERİNE DİKKAT

Meteoroloji'nin öğle saatlerini kapsayan değerlendirmesine göre özellikle 12.00 ile 18.00 arasında rüzgar etkisini artıracak. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Karadeniz hattında rüzgarın kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Hızın saatte 40 ila 70 kilometre aralığına ulaşabileceği bildirildi.

Hem fırtına hem toz! Meteoroloji uyardı: Görüş mesafesi düşüyor, o saate dikkat 5

MARMARA VE EGE'DE TOZ TAŞINIMINA DİKKAT

Marmara ve Ege bölgelerinde toz taşınımı bekleniyor. Meteorolojinin yayımladığı haritaya göre görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşüş yaşanabilir. Yağış alan bölgelerde çamur şeklinde yağış görülebilir. Sürücülerin ve solunum hassasiyeti bulunan vatandaşların tedbirli olması gerekiyor.

Hem fırtına hem toz! Meteoroloji uyardı: Görüş mesafesi düşüyor, o saate dikkat 6

BATI KARADENİZ'DE ILIK HAVA ETKİLİ

Batı Karadeniz'de mevsim normallerinin üzerinde bir seyir dikkat çekiyor. Bölge genelinde ılıman bir hava hakim. Marmara ve Ege'nin iç kesimlerinde de benzer bir tablo var. Gün içinde açık ve bulutlu arası bir gökyüzü görülecek.

Hem fırtına hem toz! Meteoroloji uyardı: Görüş mesafesi düşüyor, o saate dikkat 7

İÇ ANADOLU'DA GECE SOĞUĞU VE BUZLANMA RİSKİ

İç Anadolu'da gündüz saatlerinde bulutlu hava etkili olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklıkların belirgin şekilde düşmesi bekleniyor. Özellikle yüksek kesimlerde don ve buzlanma riski bulunuyor. Sabah saatlerinde sürücüler için dikkat uyarısı yapılıyor.

Hem fırtına hem toz! Meteoroloji uyardı: Görüş mesafesi düşüyor, o saate dikkat 8

KAR İÇİN TARİH VERİLDİ

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hafta sonu sıcaklıkların artacağını ve bazı bölgelerde bahar değerlerinin görülebileceğini açıkladı. Doğu'da kar erimelerinin başladığını belirten Şen, çarşamba günü kuzeybatıdan gelecek soğuk havayla birlikte iç ve batı kesimlerde sıcaklıkların belirgin şekilde düşeceğini söyledi.

Hem fırtına hem toz! Meteoroloji uyardı: Görüş mesafesi düşüyor, o saate dikkat 9

Kısa vadede kar beklenmediğini ifade eden Şen, Ege ve Akdeniz'de kuvvetli yağışların sürebileceğini dile getirdi. Kar ihtimali için ise 24-25 Şubat tarihlerini işaret etti.

Hem fırtına hem toz! Meteoroloji uyardı: Görüş mesafesi düşüyor, o saate dikkat 10

15 ŞUBAT BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ

İl Hava Durumu En Yüksek En Düşük
İstanbul Parçalı bulutlu 19 8
Edirne Parçalı bulutlu 18 10
Bursa Parçalı bulutlu 21 6
Balıkesir Parçalı bulutlu 22 8
Çanakkale Parçalı bulutlu 19 9

EGE BÖLGESİ

İl Hava Durumu En Yüksek En Düşük
İzmir Parçalı bulutlu 22 13
Manisa Parçalı bulutlu 23 8
Aydın Parçalı bulutlu 22 13
Muğla Yer yer yağışlı 17 7
Denizli Parçalı bulutlu 19 8

AKDENİZ BÖLGESİ

İl Hava Durumu En Yüksek En Düşük
Antalya Yer yer sağanak 18 11
Adana Parçalı bulutlu 21 10
Mersin Parçalı bulutlu 20 10
Hatay Parçalı bulutlu 21 10
Hem fırtına hem toz! Meteoroloji uyardı: Görüş mesafesi düşüyor, o saate dikkat 11

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

İl Hava Durumu En Yüksek En Düşük
Ankara Parçalı bulutlu 15 2
Konya Parçalı bulutlu 18 2
Eskişehir Parçalı bulutlu 16 4
Kayseri Parçalı bulutlu 11 -1
Sivas Parçalı bulutlu 13 1

KARADENİZ BÖLGESİ

İl Hava Durumu En Yüksek En Düşük
Samsun Parçalı bulutlu 23 6
Trabzon Parçalı bulutlu 14 3
Zonguldak Parçalı bulutlu 27 7
Rize Parçalı bulutlu 16 8

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

İl Hava Durumu En Yüksek En Düşük
Erzurum Parçalı bulutlu 6 -6
Kars Parçalı bulutlu 6 -6
Malatya Parçalı bulutlu 16 5
Van Parçalı bulutlu 8 -3

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

İl Hava Durumu En Yüksek En Düşük
Diyarbakır Parçalı bulutlu 16 5
Gaziantep Parçalı bulutlu 17 6
Şanlıurfa Parçalı bulutlu 20 8
Mardin Parçalı bulutlu 15 5
Hem fırtına hem toz! Meteoroloji uyardı: Görüş mesafesi düşüyor, o saate dikkat 12
Mobil uygulamalarımızı indirin