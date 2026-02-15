Hem fırtına hem toz! Meteoroloji uyardı: Görüş mesafesi düşüyor, o saate dikkat

Meteoroloji'nin 15 Şubat Pazar gününe ait değerlendirmesine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Batı Karadeniz'de sıcaklık 27 dereceye kadar çıkarken Doğu Anadolu'da gece ayazı görülecek. Öte yandan 9 il için sarı kodlu kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

15 Şubat Pazar günü yurt genelinde sert bir kış sistemi beklenmezken batı kesimlerde rüzgar öne çıkıyor. Sıcaklıklar bölgelere göre farklılık gösteriyor. Doğuda gece soğuğu etkisini sürdürürken batıda ılıman değerler dikkat çekiyor.

YURT GENELİNDE PARÇALI VE BULUTLU HAVA Türkiye'nin büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim. Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz'de bulutluluk gün boyunca etkisini sürdürecek. Akdeniz'de de benzer bir hava bekleniyor. Yağış ise sınırlı alanlarda görülecek.

9 İL İÇİN SARI KODLU UYARI Meteoroloji'nin yayımladığı uyarı haritasında Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege'de yer alan bazı iller sarı kodla işaretlendi. Aydın, Çanakkale, İzmir, Manisa, Tekirdağ, Balıkesir, Edirne, Kırklareli ve Muğla'da kuvvetli rüzgar bekleniyor. Yetkililer çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunmasını istedi. Uyarı yapılmayan iller ise yeşil kategoride yer aldı.

ÖĞLE SAATLERİNE DİKKAT Meteoroloji'nin öğle saatlerini kapsayan değerlendirmesine göre özellikle 12.00 ile 18.00 arasında rüzgar etkisini artıracak. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Karadeniz hattında rüzgarın kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Hızın saatte 40 ila 70 kilometre aralığına ulaşabileceği bildirildi.