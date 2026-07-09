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Helin Kandemir İtalya'dan paylaştığı karelerle göz kamaştırdı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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"Sevdiğim Sensin" dizisinde hayat verdiği Dicle karakteriyle beğeni toplayan Helin Kandemir, sezon finalinin ardından soluğu İtalya'da aldı. 22 yaşındaki oyuncu, tatilinden peş peşe paylaştığı karelerle sosyal medyanın ilgi odağı oldu.

Helin Kandemir İtalya'dan paylaştığı karelerle göz kamaştırdı 1

"Sevdiğim Sensin" dizisinde canlandırdığı Dicle karakteriyle izleyicinin beğenisini kazanan Helin Kandemir, sezon finalinin ardından tatil rotasını İtalya'ya çevirdi. Partneri Aytaç Şaşmaz ile yakaladığı uyumla dikkat çeken 22 yaşındaki oyuncu, sosyal medyadaki yeni paylaşımlarıyla ilgi odağı oldu.

Helin Kandemir İtalya'dan paylaştığı karelerle göz kamaştırdı 2

HELİN KANDEMİR'İN İTALYA POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

Genç oyuncu, İtalya'dan yayınladığı peş peşe karelerle takipçilerinin karşısına çıktı. Kiraz desenli beyaz elbisesi ve kiraz detaylı takılarıyla dikkat çeken Kandemir, doğal güzelliğiyle beğeni topladı.

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Helin Kandemir İtalya'dan paylaştığı karelerle göz kamaştırdı 3

Ünlü oyuncunun İtalya karelerine kısa sürede 103 binden fazla beğeni gelirken, yakın arkadaşları ve ünlü dostları da paylaşımlara övgü dolu yorumlarda bulundu.

Helin Kandemir İtalya'dan paylaştığı karelerle göz kamaştırdı 4

KIZ KARDEŞLER FİLMİYLE BÜYÜK ÇIKIŞ YAKALADI

Helin Kandemir, oyunculuk kariyerindeki büyük çıkışını 2019 yılında yönetmenliğini Emin Alper'in üstlendiği "Kız Kardeşler" filmiyle yaptı. Filmde canlandırdığı Havva karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Kandemir, performansıyla ödüllere layık görüldü.

Helin Kandemir İtalya'dan paylaştığı karelerle göz kamaştırdı 5

Ardından "Bir Litre Gözyaşı" ve "Doğduğun Ev Kaderindir" gibi yapımlarda rol alan genç oyuncu, dijital platform projeleri ve "Duy Beni" dizisiyle geniş kitleler tarafından tanındı. Kandemir, son olarak "Sevdiğim Sensin" dizisindeki Dicle karakteriyle adından söz ettirdi.

Helin Kandemir İtalya'dan paylaştığı karelerle göz kamaştırdı 6

ANNESİYLE BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatı ve ailesiyle de merak konusu olan Helin Kandemir'in annesi Ebru Uğurlu ile benzerliği sosyal medyada sık sık gündeme geliyor.

Helin Kandemir İtalya'dan paylaştığı karelerle göz kamaştırdı 7

Annesinin tesettür giyim üzerine bir butiği bulunuyor. Genç yaşta babasını kaybeden Helin Kandemir'in annesine iş hayatında destek olması ve birlikte yeni bir sayfa açmaları da hayranlarının takdirini topluyor.

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