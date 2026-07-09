Helin Kandemir İtalya'dan paylaştığı karelerle göz kamaştırdı

Ardından "Bir Litre Gözyaşı" ve "Doğduğun Ev Kaderindir" gibi yapımlarda rol alan genç oyuncu, dijital platform projeleri ve "Duy Beni" dizisiyle geniş kitleler tarafından tanındı. Kandemir, son olarak "Sevdiğim Sensin" dizisindeki Dicle karakteriyle adından söz ettirdi.