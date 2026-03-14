Helin Kandemir ile Eylül Lize Kandemir kardeş mi? Benzerlikleri kafa karıştırdı

Giriş Tarihi: 14 Mart 2026 16:04 Son Güncelleme: 14 Mart 2026 16:05 ahaber.com.tr Haber Merkezi

"Sevdiğim Sensin" dizisindeki başarısıyla adından söz ettiren Helin Kandemir ile Eylül Lize Kandemir'in soyadı benzerliği, birçok kişinin akıllarına 'kardeşler mi?' sorusunu getirdi. İkilinin benzerlikleri de dikkat çekti. Helin Kandemir, konuyla ilgili sorulara verdiği yanıt ise ortaya çıktı.

Şimdilerde "Sevdiğim Sensin" dizisinde hayat verdiği Dicle karakteriyle adından söz ettiren Helin Kandemir, başarılı performansının yanı sıra meslektaşı Eylül Lize Kandemir ile olan benzerliğiyle dikkat çekiyor.

İzleyiciler, hem fiziksel hem de soyadı benzerliği nedeniyle iki oyuncunun kardeş olup olmadığını merak etmeye başladı.Konuyla ilgili merak edilen soruya yanıt, genç yetenek Helin Kandemir'den geldi.

"YOK AMA ÇOK GURUR DUYUYORUM" Geçtiğimiz aylarda, Gazete Magazin mikrofonlarına konuşan Kandemir, Eylül Lize Kandemir ile aralarında bir akrabalık bağı olmadığını şu sözlerle ifade etti: "Yok ama Eylül'ü çok severim. Daha önce birlikte çalıştım; yoluyla da yolculuğuyla da çok gurur duyuyorum."

EYLÜL LİZE KANDEMİR KİMDİR? 24 Aralık 2001 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Eylül Lize Kandemir, genç yaşına rağmen dikkat çeken projelerde yer almıştır. Özyeğin Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan Kandemir, oyunculuk eğitimlerini Erbulak Evi ve Craft Tiyatro'da tamamlamıştır. 'Zemheri', 'Elbet Bir Gün', 'Ah Nerede', 'Kardeşlerim' gibi dizilerde rol alan oyuncu, son olarak 'Masumiyet Müzesi' dizisinde Füsun karakterini canlandırmaktadır.