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Hazırlıklar günler öncesinden başladı! Duyan akın etti: Tam 10 ton ücretsiz dağıtıldı
Hazırlıklar günler öncesinden başladı! Duyan akın etti: Tam 10 ton ücretsiz dağıtıldı
Ordu'nun Perşembe ilçesinde günler öncesinden hamsi festivali için hazırlıklar yapıldı. Belediyenin ev sahipliğinde ve kaymakamlığın da destek vermesiyle düzenlene festivale çok sayıda kişi katıldı. Yoğun katılımın gerçekleştiği festivalde ilçe sahilindeki alanda kurulan ızgaralarda pişirilen 10 ton hamsi, katılımcılara dağıtıldı.
Giriş Tarihi: 01.12.2024 19:50
Güncelleme Tarihi: 01.12.2024 19:50