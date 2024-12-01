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Hazırlıklar günler öncesinden başladı! Duyan akın etti: Tam 10 ton ücretsiz dağıtıldı

Ordu'nun Perşembe ilçesinde günler öncesinden hamsi festivali için hazırlıklar yapıldı. Belediyenin ev sahipliğinde ve kaymakamlığın da destek vermesiyle düzenlene festivale çok sayıda kişi katıldı. Yoğun katılımın gerçekleştiği festivalde ilçe sahilindeki alanda kurulan ızgaralarda pişirilen 10 ton hamsi, katılımcılara dağıtıldı.

AA
Giriş Tarihi: 01.12.2024 19:50 Güncelleme Tarihi: 01.12.2024 19:50
Hazırlıklar günler öncesinden başladı! Duyan akın etti: Tam 10 ton ücretsiz dağıtıldı

Ordu'nun Perşembe ilçesinde düzenlenen festivalde katılımcılara 10 ton hamsi ikram edildi. Oldukça fazla katılımın gerçekleştiği festivalde hamsi dağıtıldığını duyan o noktaya akın etti.

Hazırlıklar günler öncesinden başladı! Duyan akın etti: Tam 10 ton ücretsiz dağıtıldı

Perşembe Belediyesi ev sahipliğinde Büyükşehir Belediyesi ile Perşembe Kaymakamlığının desteğiyle 5. Hamsi Festivali gerçekleştirildi.

Hazırlıklar günler öncesinden başladı! Duyan akın etti: Tam 10 ton ücretsiz dağıtıldı

İlçe sahilindeki alanda kurulan ızgaralarda pişirilen 10 ton hamsi, katılımcılara dağıtıldı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, gazetecilere, Perşembe ilçesinin Türkiye'nin sayılı güzel yerlerinden biri olduğunu söyledi.

Hazırlıklar günler öncesinden başladı! Duyan akın etti: Tam 10 ton ücretsiz dağıtıldı

Hamsi festivalinin hazırlıklarına günler öncesinden başlandığını belirten Güler, festivale katılımın oldukça fazla olduğuna dikkati çekti.

Hazırlıklar günler öncesinden başladı! Duyan akın etti: Tam 10 ton ücretsiz dağıtıldı

Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak ise festivale sadece ilçe halkının değil, il genelinden ve dışından katılanların olduğunu ifade etti.

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