Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı: 250 vergi müfettiş yardımcısı başvuruları ne zaman?

Kamu kurumlarında kariyer hedefleyen adayların gündeminde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak 250 Vergi Müfettiş Yardımcısı alımı bulunuyor. Vergi denetim alanında görev almak isteyen adaylar için gerçekleştirilecek alıma ilişkin başvuru tarihleri, sınav takvimi ve başvuru sürecine dair ayrıntılar netleşti. Başvuruların hangi tarihte başlayacağı ve adayların işlemlerini nasıl yapacağı ise adaylar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

Kalan 50 kadro ise mühendislik fakültelerinin belirli bölümlerinden mezun adaylara ayrıldı. Bu kapsamda endüstri, elektrik-elektronik, elektrik, inşaat, makine, bilgisayar, yazılım, bilişim sistemleri, fizik, kimya, işletme ve matematik mühendisliği mezunları başvuruda bulunabilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan giriş sınavı duyurusuna göre toplam 250 Vergi Müfettiş Yardımcısı alınacak. Kadroların 200'ü hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme ile iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunları arasından seçilecek.

VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Giriş sınavı, adayların mezuniyet alanlarına göre farklı usullerde gerçekleştirilecek.

Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme ve iktisadi-idari bilimler fakültelerinden mezun adaylar için sınav klasik usulde yapılacak. Bu sınav 11-12 Nisan 2026 tarihlerinde Ankara'da, cumartesi ve pazar günleri olmak üzere toplam dört oturum halinde gerçekleştirilecek.

Mühendislik fakültesi mezunları için düzenlenecek sınav ise test usulünde yapılacak. Bu sınav 11 Nisan 2026 Cumartesi günü Ankara'da, tek oturum şeklinde uygulanacak.