Hazine destekli kredilerde yeni dönem! 28 başlıkta faiz indirimi: Kimler yararlanacak?

15 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine destekli yatırım ve işletme kredilerinin şartları yeniden belirlendi. Çiftçi ve esnaf için vergi SGK borcu kriterleri netleşirken, 400 bin TL'ye kadar bazı kredilerde borç şartı kaldırıldı; yapılandırmasını bozmayanlara kredi imkanı sürdü.

Cumhurbaşkanı Kararı ile yeniden düzenlenen Hazine destekli yatırım ve işletme kredilerinde uygulama esasları netleştirildi. 15 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda, tarımsal üretim yapan çiftçiler ile esnaf ve sanatkârların krediye erişim koşulları yeniden belirlendi. Düzenleme, hem borç durumuna ilişkin kriterleri hem de destek oranlarını ayrıntılı şekilde ortaya koyuyor.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, yeni çerçeve, üretim ve ticari faaliyetlerin finansmanında kamu destekli kredilerin kullanımını sürdürürken, borçlu kesimlerin sisteme dahil edilmesini de kolaylaştıran hükümler içeriyor.

KREDİ SÜRECİ MEVCUT MEVZUATA DAYANIYOR

Tarımsal üretimin finansmanına yönelik Hazine faiz indirimli krediler, 30 Aralık 2023 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında uygulanıyor. Bu kararın uygulama esasları ise Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanarak 1 Mayıs 2024'te Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle belirlenmişti.

  • Söz konusu düzenleme, 1 Ocak 2024 ile 31 Aralık 2026 tarihleri arasında kullandırılacak kredileri kapsıyor. Bu tarihler arasında üreticilere sağlanacak yatırım ve işletme kredilerinde Hazine tarafından belirlenen oranlarda faiz indirimi uygulanmaya devam edecek.
KİMLER YARARLANABİLECEK?

  • Türkiye sınırları içinde yürütülen veya yürütülecek tarımsal üretim faaliyeti kapsamında başvuru yapılması gerekiyor.
  • Başvuru sahiplerinin Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili kayıt sistemlerinde kayıtlı olması şartı aranıyor.
  • Gerçek ve tüzel kişiler, faaliyetlerini aktif şekilde sürdürüyor olmalı.
  • Kredi başvuruları, belirlenen usul ve esaslara uygunluk çerçevesinde değerlendiriliyor.
  • Bankaların yapacağı inceleme sonucunda uygun bulunanlara Hazine destekli finansman sağlanıyor.
VERGİ VE SGK BORCU İÇİN YENİ ŞARTLAR

15 Şubat 2026 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile kredi kullanımına ilişkin borç kriterleri yeniden düzenlendi. Buna göre kredi başvurusu yapacak kişilerin, en fazla 15 gün öncesine ait belge ile vergi dairelerine ve sosyal güvenlik kurumlarına vadesi geçmiş borçlarının bulunmadığını belgelemesi gerekiyor.

  • Eğer borçlar yapılandırma kapsamında ise bu yapılandırmanın bozulmamış olması şartı aranıyor. Yapılandırma yükümlülüklerini yerine getirmeyenler kredi desteğinden yararlanamayacak.

Ancak düzenleme, belirli sınırlar dahilinde borcu bulunanlara da kapıyı tamamen kapatmıyor. Özellikle küçük ölçekli üreticiler için esneklik sağlanmış durumda.

BORCU OLANLAR İÇİN MAHSUP UYGULAMASI

Karar kapsamında borcu bulunan üreticilerin krediye erişimini kolaylaştıran bir mekanizma devreye alındı. Buna göre, Hazine faiz destekli kredi tutarının azami yüzde 25'ine karşılık gelen bölüm, başvuru sahibinin vergi veya SGK borcuna mahsup edilebilecek.

Bu tutar, kredi büyüklüğünden bağımsız olarak bir yıl içinde toplam 300 bin lirayı aşamayacak. Böylece hem finansmana erişim sağlanacak hem de kamuya olan borçların tasfiyesi desteklenecek.

Ayrıca borcun faizine yönelik Hazine tarafından sağlanacak indirim oranı yüzde 25 olarak belirlendi. Bu oran, kredi maliyetinin düşürülmesinde önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.

400 BİN TL'YE KADAR KREDİLERDE BORÇ ŞARTI YOK

Temel bitkisel ve hayvansal üretim faaliyetleri kapsamında 400 bin TL'ye kadar kullanılacak kredilerde vergi ve SGK borcu şartı aranmayacak. Bu uygulama, özellikle küçük ve orta ölçekli üreticilerin finansmana daha hızlı erişebilmesini amaçlıyor.

Vergi veya sosyal güvenlik prim borcu bulunan ancak borcunu yapılandırmış üretici ve esnaf da kredi kullanabilecek. Yapılandırmanın geçerliliğini koruması yeterli olacak.

28 BAŞLIKTA FAİZ İNDİRİMİ DESTEĞİ

  • Toplam 28 farklı başlıkta yatırım ve işletme kredisi imkanı sunuluyor.
  • Hayvansal üretim faaliyetleri destek kapsamına alınıyor.
  • Bitkisel üretim için belirlenen üst limitler dahilinde kredi veriliyor.
  • Arıcılık faaliyetlerine yönelik finansman sağlanıyor.
  • Su ürünleri yetiştiriciliği desteklenen alanlar arasında yer alıyor.
  • Traktör alımına yönelik kredi imkanı bulunuyor.
  • Modern sulama sistemleri yatırımları için kredi desteği sağlanıyor.
  • Başlıklara göre faiz indirim oranı yüzde 100'e kadar çıkabiliyor.
  • Faiz indirim oranı yatırımın niteliğine göre değişiyor.
  • İşletme ve yatırım kredilerinde Hazine faiz/kar payı desteği yüzde 25 olarak uygulanıyor.
BAZI ESNAF GRUPLARINA İSTİSNA

Düzenlemede, bazı esnaf grupları için 31 Aralık 2026 tarihine kadar vergi ve SGK borcu şartının aranmayacağı da hüküm altına alındı. Bu istisna, ekonomik faaliyetlerin sürdürülebilirliğini desteklemek amacıyla getirildi.

BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Krediden yararlanmak isteyen üreticiler ve esnaf, Türkiye genelindeki banka şubelerine başvurarak süreç hakkında detaylı bilgi alabilecek. Başvurular, belirlenen kriterler doğrultusunda değerlendirilecek ve uygun görülen talepler için Hazine destekli kredi kullandırılacak.

Yeni düzenleme, üretim ve ticari faaliyetlerin finansmanında kamu destekli kredi sistemini sürdürürken, borçlu kesimlere de kontrollü bir geçiş imkânı tanıyor. Özellikle küçük üreticiler ve esnaf açısından krediye erişim şartlarının netleşmesi, uygulamanın sahadaki etkisini önümüzdeki dönemde daha görünür hale getirecek.

