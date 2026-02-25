Hazine destekli kredilerde yeni dönem! 28 başlıkta faiz indirimi: Kimler yararlanacak?

Cumhurbaşkanı Kararı ile yeniden düzenlenen Hazine destekli yatırım ve işletme kredilerinde uygulama esasları netleştirildi. 15 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda, tarımsal üretim yapan çiftçiler ile esnaf ve sanatkârların krediye erişim koşulları yeniden belirlendi. Düzenleme, hem borç durumuna ilişkin kriterleri hem de destek oranlarını ayrıntılı şekilde ortaya koyuyor.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, yeni çerçeve, üretim ve ticari faaliyetlerin finansmanında kamu destekli kredilerin kullanımını sürdürürken, borçlu kesimlerin sisteme dahil edilmesini de kolaylaştıran hükümler içeriyor.

Tarımsal üretimin finansmanına yönelik Hazine faiz indirimli krediler, 30 Aralık 2023 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında uygulanıyor. Bu kararın uygulama esasları ise Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanarak 1 Mayıs 2024'te Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle belirlenmişti.

VERGİ VE SGK BORCU İÇİN YENİ ŞARTLAR

15 Şubat 2026 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile kredi kullanımına ilişkin borç kriterleri yeniden düzenlendi. Buna göre kredi başvurusu yapacak kişilerin, en fazla 15 gün öncesine ait belge ile vergi dairelerine ve sosyal güvenlik kurumlarına vadesi geçmiş borçlarının bulunmadığını belgelemesi gerekiyor.

Eğer borçlar yapılandırma kapsamında ise bu yapılandırmanın bozulmamış olması şartı aranıyor. Yapılandırma yükümlülüklerini yerine getirmeyenler kredi desteğinden yararlanamayacak.

Ancak düzenleme, belirli sınırlar dahilinde borcu bulunanlara da kapıyı tamamen kapatmıyor. Özellikle küçük ölçekli üreticiler için esneklik sağlanmış durumda.