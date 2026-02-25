Hazine destekli kredilerde yeni dönem! 28 başlıkta faiz indirimi: Kimler yararlanacak?
15 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine destekli yatırım ve işletme kredilerinin şartları yeniden belirlendi. Çiftçi ve esnaf için vergi SGK borcu kriterleri netleşirken, 400 bin TL'ye kadar bazı kredilerde borç şartı kaldırıldı; yapılandırmasını bozmayanlara kredi imkanı sürdü.
Cumhurbaşkanı Kararı ile yeniden düzenlenen Hazine destekli yatırım ve işletme kredilerinde uygulama esasları netleştirildi. 15 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda, tarımsal üretim yapan çiftçiler ile esnaf ve sanatkârların krediye erişim koşulları yeniden belirlendi. Düzenleme, hem borç durumuna ilişkin kriterleri hem de destek oranlarını ayrıntılı şekilde ortaya koyuyor.
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, yeni çerçeve, üretim ve ticari faaliyetlerin finansmanında kamu destekli kredilerin kullanımını sürdürürken, borçlu kesimlerin sisteme dahil edilmesini de kolaylaştıran hükümler içeriyor.
KREDİ SÜRECİ MEVCUT MEVZUATA DAYANIYOR
Tarımsal üretimin finansmanına yönelik Hazine faiz indirimli krediler, 30 Aralık 2023 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında uygulanıyor. Bu kararın uygulama esasları ise Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanarak 1 Mayıs 2024'te Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle belirlenmişti.
- Söz konusu düzenleme, 1 Ocak 2024 ile 31 Aralık 2026 tarihleri arasında kullandırılacak kredileri kapsıyor. Bu tarihler arasında üreticilere sağlanacak yatırım ve işletme kredilerinde Hazine tarafından belirlenen oranlarda faiz indirimi uygulanmaya devam edecek.
KİMLER YARARLANABİLECEK?
- Türkiye sınırları içinde yürütülen veya yürütülecek tarımsal üretim faaliyeti kapsamında başvuru yapılması gerekiyor.
- Başvuru sahiplerinin Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili kayıt sistemlerinde kayıtlı olması şartı aranıyor.
- Gerçek ve tüzel kişiler, faaliyetlerini aktif şekilde sürdürüyor olmalı.
- Kredi başvuruları, belirlenen usul ve esaslara uygunluk çerçevesinde değerlendiriliyor.
- Bankaların yapacağı inceleme sonucunda uygun bulunanlara Hazine destekli finansman sağlanıyor.
VERGİ VE SGK BORCU İÇİN YENİ ŞARTLAR
15 Şubat 2026 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile kredi kullanımına ilişkin borç kriterleri yeniden düzenlendi. Buna göre kredi başvurusu yapacak kişilerin, en fazla 15 gün öncesine ait belge ile vergi dairelerine ve sosyal güvenlik kurumlarına vadesi geçmiş borçlarının bulunmadığını belgelemesi gerekiyor.
- Eğer borçlar yapılandırma kapsamında ise bu yapılandırmanın bozulmamış olması şartı aranıyor. Yapılandırma yükümlülüklerini yerine getirmeyenler kredi desteğinden yararlanamayacak.
Ancak düzenleme, belirli sınırlar dahilinde borcu bulunanlara da kapıyı tamamen kapatmıyor. Özellikle küçük ölçekli üreticiler için esneklik sağlanmış durumda.