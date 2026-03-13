Hazal Çağlar eşi Samet Akaydın’ın doğum gününü böyle kutladı: “Yol arkadaşım…”

Oyuncu Hazal Çağlar, milli futbolcu eşi Samet Akaydın'ın doğum gününü sosyal medyada paylaştığı romantik bir mesajla kutladı. Çağlar, birlikte oldukları kareyi "İyi ki doğdun yol arkadaşım. Seni çok seviyorum" notuyla yayımladı. Paylaşım kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Ünlü oyuncu Hazal Çağlar ile milli futbolcu Samet Akaydın, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Mutlu evlilikleriyle sık sık konuşulan çiftten Hazal Çağlar, eşi Samet Akaydın'ın doğum gününü romantik bir mesajla kutladı.

❤️ ROMANTİK MESAJLA KUTLADI Hazal Çağlar, Instagram hesabından eşiyle birlikte çekilmiş bir fotoğraf paylaştı. Oyuncu paylaşımına, "İyi ki doğdun yol arkadaşım. Seni çok seviyorum" notunu ekledi. Kısa sürede ilgi gören paylaşım, çiftin hayranlarından çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

🌴 AŞKLARI YAZ TATİLİNDE ORTAYA ÇIKMIŞTI Hazal Çağlar ile Samet Akaydın'ın ilişkisi ilk kez yaz tatilinde ortaya çıkmıştı. Çiftin birlikte görüntülenmesiyle başlayan aşk, kısa sürede magazin gündeminde yer bulmuştu. İkili, o dönemden bu yana sosyal medya paylaşımlarıyla da ilişkilerini sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

💍 EVLİLİK TEKLİFİ SOSYAL MEDYADA DUYURULMUŞTU İlişkileri ilerleyen çift, bir süre sonra evlilik kararı aldı. Samet Akaydın, sevgilisi Hazal Çağlar'a romantik bir evlenme teklifinde bulundu. Hazal Çağlar, o anları Instagram hesabından paylaşarak takipçilerine "Evet dedim!" notuyla duyurmuştu.

🎉 NİŞAN VE ARDINDAN GELEN DÜĞÜN Evlilik yolunda ilk adımı atan çift, 15 Haziran'da aile arasında düzenlenen bir törenle nişanlanmıştı. Nişanın ardından hazırlıklarını sürdüren Hazal Çağlar ile Samet Akaydın, 28 Aralık 2025'te evlenmişti.