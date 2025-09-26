Viral Galeri Viral Liste “HAYIRLI CUMALAR” mesajları: En anlamlı, ayetli, dualı, resimli ve hadisli Cuma sözleri

“HAYIRLI CUMALAR” mesajları: En anlamlı, ayetli, dualı, resimli ve hadisli Cuma sözleri

Cuma günü, İslam alemi için manevi değeri en yüksek günlerden biri olarak görülüyor. Her hafta milyonlarca Müslüman, sevdiklerine huzur ve bereket dileklerini iletmek için ayetli, dualı, hadisli ve resimli 'Hayırlı Cumalar' mesajları paylaşıyor. Bu anlamlı gün, hem kalpleri birleştiriyor hem de kardeşlik bağlarını güçlendiriyor. İşte en anlamı ve en güzel Cuma mesajları...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.09.2025 11:03 Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 10:00
HAYIRLI CUMALAR mesajları: En anlamlı, ayetli, dualı, resimli ve hadisli Cuma sözleri

Haftanın en mübarek günü olan Cuma, Müslümanlar için hem bir buluşma hem de manevi yenilenme vesilesidir. 17 Ekim 2025 Cuma günü, milyonlarca kişi sevdiklerine gönderecekleri içten mesajlarla bu mübarek günü daha özel hale getirecek. Ayetli, hadisli ve dualı "Hayırlı Cumalar" mesajları, kalplere huzur verirken, dostluk ve sevgi bağlarını da güçlendiriyor. Bu anlamlı günde, manevi paylaşımı artırmak isteyenler en güzel Cuma mesajlarını araştırıyor.

HAYIRLI CUMALAR mesajları: En anlamlı, ayetli, dualı, resimli ve hadisli Cuma sözleri

Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.s.), "Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür." (Müslim, Cuma, 18) hadisiyle bu günün kıymetini vurgulamıştır.

HAYIRLI CUMALAR mesajları: En anlamlı, ayetli, dualı, resimli ve hadisli Cuma sözleri

CUMA HADİSLERİ VE HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI

🔷 "خُذِ الْعَفْوَ وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلٖينَ Kolaylığı seç, iyi olanı emret, cahillere aldırma!" (A'râf, 199)
Abdullah b. Mes"ûd"dan rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: "Kıyamet günü insanların bana en yakını, bana en çok salavât getirendir." (T484 Tirmizî, Vitr, 21)

HAYIRLI CUMALAR mesajları: En anlamlı, ayetli, dualı, resimli ve hadisli Cuma sözleri

🔷 "اَلَّذٖى جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَٓاءَ بِنَٓاءًۖ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَٓاءِ مَٓاءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْۚ فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Rabbiniz ki, sizin için yeri döşek, göğü bina kılmıştır; gökten su indirmiş, bununla sizin için rızık olarak çeşitli ürünler çıkarmıştır; artık siz de bile bile O'na eş ve ortaklar koşmayın." (Bakara, 22)

🔷 "اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًاۜ Evet, doğrusu her güçlüğün yanında bir kolaylık var." (İnşirah, 6)

HAYIRLI CUMALAR mesajları: En anlamlı, ayetli, dualı, resimli ve hadisli Cuma sözleri

🔷 Ebû Hüreyre (r.a)'den rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: "Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür. Âdem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı."

SON DAKİKA