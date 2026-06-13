Hayat kurtaran alışkanlık: Günde 2 kez yapmak ölümcül riskleri azaltıyor!

Hastanelerde her yıl binlerce kişinin yakalandığı ve ölüm riskini ciddi şekilde artıran zatürreye karşı beklenmedik bir çözüm ortaya çıktı. Avustralya'da yaklaşık 9 bin hasta üzerinde yapılan araştırma, düzenli diş fırçalamanın hastane kaynaklı zatürre riskini yüzde 60 azaltabildiğini gösterdi.

İnsanlar hastanelere tedavi olmak ve sağlıklarına kavuşmak için gidiyor. Ancak bazı hastalar, mevcut rahatsızlıklarının yanında yeni bir sağlık sorunuyla daha karşı karşıya kalabiliyor. Bunların başında ise hastane kaynaklı zatürre geliyor. Avustralya'da yapılan kapsamlı bir araştırma, bu ciddi enfeksiyona karşı son derece basit bir alışkanlığın etkili olabileceğini ortaya koydu: Düzenli diş fırçalamak.

HASTANE KAYNAKLI ZATÜRRE NEDEN TEHLİKELİ? Araştırmaya göre ventilatöre bağlı olmayan hastane kaynaklı zatürre, özellikle yoğun bakım dışında tedavi gören hastalarda görülüyor. Enfeksiyon, ağız ve boğazda bulunan bakterilerin akciğerlere ulaşmasıyla gelişiyor. Bu hastalığa yakalanan kişilerin: Hastanede kalış süresi 10 ila 48 gün arasında uzayabiliyor.

Hastanede yaşamını kaybetme riski yaklaşık 8 kat artabiliyor.

Tedavi süreci daha karmaşık ve maliyetli hale gelebiliyor. Uzmanlar, hastane enfeksiyonları arasında zatürrenin en sık görülen ve en ölümcül türlerden biri olduğuna dikkat çekiyor.

8 BİN 870 HASTA ÜZERİNDE İNCELENDİ Araştırma, Avustralya'daki üç farklı hastanede toplam 8 bin 870 hastanın katılımıyla gerçekleştirildi. Çalışmanın sonuçları tıp dünyasının saygın yayınlarından The Lancet Infectious Diseases dergisinde yayımlandı. Araştırma kapsamında hastalara: Hastaneye yatış sırasında diş fırçası ve diş macunu verildi.

Hastalar ve sağlık çalışanları ağız bakımının önemi konusunda bilgilendirildi.

Yardıma ihtiyaç duyan hastalara diş fırçalama desteği sağlandı.

Servislerde ağız bakım uygulamaları düzenli olarak takip edildi.

SONUÇLAR DİKKAT ÇEKTİ Çalışma sonunda hastaların diş fırçalama oranı yüzde 16'dan yüzde 62'ye yükseldi. Bu artışın ardından hastane kaynaklı zatürre görülme oranında yüzde 60'lık düşüş kaydedildi. Araştırmacılar, yaklaşık 30 hastanın bulunduğu tipik bir serviste aylık enfeksiyon sayısının sekizden dördün altına indiğini belirtti. Araştırmanın Öne Çıkan Sonuçları Başlık Sonuç İncelenen hasta sayısı 8.870 Araştırmanın yapıldığı hastane sayısı 3 Diş fırçalama oranındaki artış %16'dan %62'ye Zatürre riskindeki azalma %60 Ölüm riskindeki artış (zatürre geliştiğinde) Yaklaşık 8 kat

DİŞ FIRÇALAMAK NEDEN KORUYOR? Uzmanlara göre ağız içinde milyarlarca bakteri bulunuyor. Hastalık, hareketsizlik, bazı ilaçlar ve yetersiz ağız bakımı nedeniyle bu bakteriler hızla çoğalabiliyor. Dişlerde, diş etlerinde ve dil yüzeyinde biriken bakteriler zamanla akciğerlere ulaşabiliyor. Bu durum da zatürre gelişimine zemin hazırlıyor. Düzenli diş fırçalama ise bakteri yükünü azaltarak enfeksiyon riskinin düşmesine yardımcı oluyor.