Viral Galeri Viral Liste Hava durumu alarm veriyor! Balkan soğukları Türkiye’yi sardı! İstanbul dahil 27 il için peş peşe uyarı: Kar, fırtına...

Hava durumu alarm veriyor! Balkan soğukları Türkiye’yi sardı! İstanbul dahil 27 il için peş peşe uyarı: Kar, fırtına...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili olmaya başladı. Özellikle İç Anadolu ve doğu bölgelerinde gün içinde sıcaklığın 30 dereceye kadar azalması bekleniyor. Soğuk ve yağışlı hava dalgası birçok kentte kendini hissettirecek. İşte bölgelere göre detaylı hava durumu…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.03.2025 06:54 Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 06:54
Hava durumu alarm veriyor! Balkan soğukları Türkiye’yi sardı! İstanbul dahil 27 il için peş peşe uyarı: Kar, fırtına...

Türkiye, yeni bir soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisine girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Kuvvetli yağış, fırtına ve kar yağışının etkili olacağı tahmin edilirken yetkililer, ani hava değişimlerine karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguluyor. 23 Mart'tan itibaren sıcaklıkların yeniden yükselmesi beklenirken bayramın ilerleyen günlerinde yer yer sağanak yağış görülebileceği belirtiliyor.

Hava durumu alarm veriyor! Balkan soğukları Türkiye’yi sardı! İstanbul dahil 27 il için peş peşe uyarı: Kar, fırtına...

İstanbul'a Kar Yağacak Mı?

Ankara'da çarşamba ve perşembe günleri hafif kar yağışı görülebilir. Uzmanlar bunun hayatı olumsuz etkileyecek seviyede olmayacağını belirtiyor.

İstanbul'da ise kar beklenmezken sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

İzmir'de de benzer şekilde sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak görülebilir.

Hava durumu alarm veriyor! Balkan soğukları Türkiye’yi sardı! İstanbul dahil 27 il için peş peşe uyarı: Kar, fırtına...

30 Dereceye Varan Sıcaklık Düşüşü Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar'ın açıklamalarına göre, yurt genelinde sıcaklıklar bugünden itibaren sert bir şekilde düşecek. İç Anadolu ve doğu kesimlerinde hava sıcaklığının yer yer 30 derece birden azalması öngörülüyor. Soğuk ve yağışlı hava dalgasının birçok şehirde etkisini göstereceği belirtilirken vatandaşların ani hava değişimlerine karşı dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor.

Acar, "18 Mart'tan itibaren yurt genelinde yağışlı havaya geçiş yapacağız. Batı bölgelerde yağmur ve sağanak, iç ve doğu bölgelerde ise kar yağışı bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Hava durumu alarm veriyor! Balkan soğukları Türkiye’yi sardı! İstanbul dahil 27 il için peş peşe uyarı: Kar, fırtına...

Fırtına ve Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

Meteoroloji uzmanları, önümüzdeki günlerde fırtına uyarısında bulunuyor. Acar, "Önümüzdeki 2-3 gün boyunca denizlerimizde rüzgar kuvvetli esecek. İç Anadolu, Doğu Anadolu, Toroslar ve Karadeniz'in iç kesimlerinde de fırtına bekliyoruz." dedi.

Özellikle Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Sinop ve Samsun çevrelerinde rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Hava durumu alarm veriyor! Balkan soğukları Türkiye’yi sardı! İstanbul dahil 27 il için peş peşe uyarı: Kar, fırtına...

Sarı Alarm Verilen İller

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamaya göre, Ağrı, Amasya, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Çorum, Edirne, Erzurum, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kars, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muş, Samsun, Siirt, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Van, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Yalova sarı alarm verilen iller arasında yer alıyor.

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