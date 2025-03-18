Hava durumu alarm veriyor! Balkan soğukları Türkiye’yi sardı! İstanbul dahil 27 il için peş peşe uyarı: Kar, fırtına...

30 Dereceye Varan Sıcaklık Düşüşü Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar'ın açıklamalarına göre, yurt genelinde sıcaklıklar bugünden itibaren sert bir şekilde düşecek. İç Anadolu ve doğu kesimlerinde hava sıcaklığının yer yer 30 derece birden azalması öngörülüyor. Soğuk ve yağışlı hava dalgasının birçok şehirde etkisini göstereceği belirtilirken vatandaşların ani hava değişimlerine karşı dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor.

Acar, "18 Mart'tan itibaren yurt genelinde yağışlı havaya geçiş yapacağız. Batı bölgelerde yağmur ve sağanak, iç ve doğu bölgelerde ise kar yağışı bekleniyor." ifadelerini kullandı.