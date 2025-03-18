Hava durumu alarm veriyor! Balkan soğukları Türkiye’yi sardı! İstanbul dahil 27 il için peş peşe uyarı: Kar, fırtına...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili olmaya başladı. Özellikle İç Anadolu ve doğu bölgelerinde gün içinde sıcaklığın 30 dereceye kadar azalması bekleniyor. Soğuk ve yağışlı hava dalgası birçok kentte kendini hissettirecek. İşte bölgelere göre detaylı hava durumu…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.03.2025 06:54
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 06:54