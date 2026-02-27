Hava buz kesecek! Kuvvetli sağanak, fırtına ve kar uyarısı: 21 ilde sarı kod devrede
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceğini duyurdu. Karadeniz başta olmak üzere birçok bölgede kuvvetli yağış ve fırtına beklenirken, 21 il için sarı kodlu uyarı verildi. Özellikle kıyı ve yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalara karşı dikkat çağrısı yapıldı.
MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre kuzey, iç ve doğu kesimlerde bulutlanma artarken Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağış etkili olacak. 21 ilde sarı kodlu uyarı verildi. İşte bölge bölge hava durumu detayları…
KUVVETLİ SAĞANAK VE KAR YAĞIŞI ETKİLİ
Karadeniz hattında yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Rize çevreleri ile Kastamonu kıyıları, Tokat'ın kuzey ve doğusu, Trabzon'un doğu kesimleri ve Artvin kıyılarında etkili yağış görülecek. Yağışın iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, kıyılarda ise yağmur şeklinde olması bekleniyor.
Özellikle yüksek rakımlı alanlarda kar örtüsünün artmasıyla birlikte buzlanma ve don riski sabah ve gece saatlerinde belirginleşecek.
SICAKLIKLAR NORMALLERİN ALTINDA
Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim ortalamalarının altında seyretmesi bekleniyor. Soğuk hava dalgası özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da hissedilecek. Bu bölgelerde gece saatlerinde don olaylarına karşı tedbir alınması gerekiyor.
FIRTINA HIZI 70 KM'YE ULAŞACAK
Rüzgarın genel olarak kuzeyli yönlerden eseceği tahmin edilirken, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda zaman zaman güneyli yönler etkili olacak.