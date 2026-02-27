CANLI YAYIN
Hava buz kesecek! Kuvvetli sağanak, fırtına ve kar uyarısı: 21 ilde sarı kod devrede

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceğini duyurdu. Karadeniz başta olmak üzere birçok bölgede kuvvetli yağış ve fırtına beklenirken, 21 il için sarı kodlu uyarı verildi. Özellikle kıyı ve yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalara karşı dikkat çağrısı yapıldı.

MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre kuzey, iç ve doğu kesimlerde bulutlanma artarken Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağış etkili olacak. 21 ilde sarı kodlu uyarı verildi. İşte bölge bölge hava durumu detayları…

KUVVETLİ SAĞANAK VE KAR YAĞIŞI ETKİLİ

Karadeniz hattında yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Rize çevreleri ile Kastamonu kıyıları, Tokat'ın kuzey ve doğusu, Trabzon'un doğu kesimleri ve Artvin kıyılarında etkili yağış görülecek. Yağışın iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, kıyılarda ise yağmur şeklinde olması bekleniyor.

Özellikle yüksek rakımlı alanlarda kar örtüsünün artmasıyla birlikte buzlanma ve don riski sabah ve gece saatlerinde belirginleşecek.

SICAKLIKLAR NORMALLERİN ALTINDA

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim ortalamalarının altında seyretmesi bekleniyor. Soğuk hava dalgası özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da hissedilecek. Bu bölgelerde gece saatlerinde don olaylarına karşı tedbir alınması gerekiyor.

FIRTINA HIZI 70 KM'YE ULAŞACAK

Rüzgarın genel olarak kuzeyli yönlerden eseceği tahmin edilirken, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda zaman zaman güneyli yönler etkili olacak.

Kıyı Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında rüzgarın 40 ila 70 kilometre hızla kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Bu durum çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi riskleri beraberinde getirebilir.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, eğimli ve yüksek kar örtüsüne sahip alanlarda çığ riski bulunuyor. Kar erimesi ve yeni yağışlarla birlikte riskin artabileceği değerlendiriliyor.

21 İLDE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji tarafından sarı kod verilen iller şöyle sıralandı: Adana, Ağrı, Artvin, Diyarbakır, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Mersin, Kars, Kahramanmaraş, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Tokat, Trabzon, Van, Batman, Şırnak, Ardahan ve Iğdır.

Özellikle kuvvetli yağış ve rüzgarın etkili olacağı bölgelerde vatandaşların güncel meteorolojik verileri takip etmeleri ve olası olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmaları gerekiyor.

DOĞU AKDENİZ'DE FIRTINA ALARMI

MGM, Doğu Akdeniz için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı. 27 Şubat 2026 saat 00.00 ile 18.00 arasında Kahramanmaraş ile Mersin'in kuzey ve batı kesimleri ile Adana'nın kuzey ilçelerinde kuzeyli rüzgarın 50-70 km/saat, yer yer 80 km/saat hamlelerle etkili olması bekleniyor. Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

Bölge Genel Hava Durumu Kuvvetli Olay Şehirler ve Sıcaklık
Marmara Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğusu yağmurlu, yüksek kesimler karla karışık yağmur ve kar Edirne 10°C, İstanbul 7°C, Kırklareli 9°C, Kocaeli 7°C
Ege Az bulutlu, iç kesimler parçalı ve yer yer çok bulutlu Güney Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar (40–70 km/sa), iç kesimlerde buzlanma ve don Afyonkarahisar 2°C, Denizli 10°C, İzmir 13°C, Manisa 10°C
Akdeniz Parçalı ve yer yer çok bulutlu Kuzeybatıdan kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40–70 km/sa), Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don Adana 14°C, Antalya 17°C, Hatay 13°C, Mersin 14°C
İç Anadolu Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu karla karışık yağmur ve kar Güney ve doğuda kuvvetli rüzgar (40–70 km/sa), bölge genelinde buzlanma ve don Ankara 3°C, Eskişehir 3°C, Kayseri 0°C, Konya 3°C
Batı Karadeniz Çok bulutlu, aralıklı yağış; kıyılarda yağmur, iç kesimlerde kar Kıyılarda kuvvetli rüzgar (40–70 km/sa), Sinop ve Kastamonu kıyılarında kuvvetli yağış, iç kesimlerde buzlanma ve don Bolu 1°C, Düzce 4°C, Kastamonu 2°C, Zonguldak 5°C
Orta ve Doğu Karadeniz Çok bulutlu ve yağışlı; kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar Yer yer kuvvetli yağış, kıyılarda kuvvetli rüzgar (40–70 km/sa), iç kesimlerde buzlanma ve don, yükseklerde çığ riski Amasya 5°C, Samsun 6°C, Tokat 3°C, Trabzon 7°C
Doğu Anadolu Çok bulutlu, kuzey ve doğusu karla karışık yağmur ve kar Batısında kuvvetli rüzgar (40–70 km/sa), genelinde buzlanma ve don, doğusunda çığ tehlikesi Erzurum -2°C, Kars -3°C, Malatya 2°C, Van 2°C
Güneydoğu Anadolu Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar Diyarbakır 9°C, Gaziantep 8°C, Siirt 6°C, Şanlıurfa 10°C
