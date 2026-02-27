Hava buz kesecek! Kuvvetli sağanak, fırtına ve kar uyarısı: 15 ilde sarı kod devrede

Diyarbakır ve Batman'ın kuzeyinde yağmurun yüksek kesimlerde kara dönüşmesi, Siirt çevrelerinde ise yer yer kuvvetli kar görülmesi tahmin ediliyor. Tokat il merkezi ve doğu ilçelerinde de kuvvetli ve yer yer yoğun kar bekleniyor. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda Kars, Ardahan ve Ağrı ile Iğdır'ın batısında kar yağışlarının yoğun olacağı belirtildi.

DOĞU AKDENİZ'DE FIRTINA SÜRÜYOR Kuzeyli kuvvetli rüzgar ve fırtınanın Kahramanmaraş ile Mersin'in kuzey ve batı kesimleri ve Adana'nın kuzey ilçelerinde etkisini sürdürmesi bekleniyor. İçişleri Bakanlığı ulaşımda aksamalar, buzlanma, çığ riski, sel ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması ve resmi uyarıların takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

15 İLDE SARI KODLU UYARI Meteoroloji tarafından sarı kod verilen iller şöyle sıralandı: Adana, Ağrı, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Mersin, Kars, Kahramanmaraş, Ordu, Rize, Samsun, Tokat, Trabzon, Ardahan ve Iğdır. Özellikle kuvvetli yağış, kar ve rüzgarın etkili olacağı bölgelerde vatandaşların güncel meteorolojik verileri takip etmeleri ve olası olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmaları gerekiyor.

DOĞU AKDENİZ'DE FIRTINA ALARMI MGM, Doğu Akdeniz için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı. 27 Şubat 2026 saat 00.00 ile 18.00 arasında Kahramanmaraş ile Mersin'in kuzey ve batı kesimleri ile Adana'nın kuzey ilçelerinde kuzeyli rüzgarın 50-70 km/saat, yer yer 80 km/saat hamlelerle etkili olması bekleniyor. Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU Bölge Genel Hava Durumu Kuvvetli Olay Şehirler ve Sıcaklık Marmara Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğusu yağmurlu, yüksek kesimler karla karışık yağmur ve kar — Edirne 10°C, İstanbul 7°C, Kırklareli 9°C, Kocaeli 7°C Ege Az bulutlu, iç kesimler parçalı ve yer yer çok bulutlu Güney Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar (40–70 km/sa), iç kesimlerde buzlanma ve don Afyonkarahisar 2°C, Denizli 10°C, İzmir 13°C, Manisa 10°C Akdeniz Parçalı ve yer yer çok bulutlu Kuzeybatıdan kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40–70 km/sa), Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don Adana 14°C, Antalya 17°C, Hatay 13°C, Mersin 14°C İç Anadolu Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu karla karışık yağmur ve kar Güney ve doğuda kuvvetli rüzgar (40–70 km/sa), bölge genelinde buzlanma ve don Ankara 3°C, Eskişehir 3°C, Kayseri 0°C, Konya 3°C Batı Karadeniz Çok bulutlu, aralıklı yağış; kıyılarda yağmur, iç kesimlerde kar Kıyılarda kuvvetli rüzgar (40–70 km/sa), Sinop ve Kastamonu kıyılarında kuvvetli yağış, iç kesimlerde buzlanma ve don Bolu 1°C, Düzce 4°C, Kastamonu 2°C, Zonguldak 5°C Orta ve Doğu Karadeniz Çok bulutlu ve yağışlı; kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar Yer yer kuvvetli yağış, kıyılarda kuvvetli rüzgar (40–70 km/sa), iç kesimlerde buzlanma ve don, yükseklerde çığ riski Amasya 5°C, Samsun 6°C, Tokat 3°C, Trabzon 7°C Doğu Anadolu Çok bulutlu, kuzey ve doğusu karla karışık yağmur ve kar Batısında kuvvetli rüzgar (40–70 km/sa), genelinde buzlanma ve don, doğusunda çığ tehlikesi Erzurum -2°C, Kars -3°C, Malatya 2°C, Van 2°C Güneydoğu Anadolu Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar — Diyarbakır 9°C, Gaziantep 8°C, Siirt 6°C, Şanlıurfa 10°C