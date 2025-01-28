Günlük yaşamın büyük bir kısmını oturarak geçiriyoruz. Ancak, yanlış oturma pozisyonları yalnızca duruş bozukluklarına değil, uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına da neden olabilir. Kambur oturmak ya da bacak bacak üstüne atmak gibi yaygın alışkanlıklar, eklem ve kas ağrılarından sindirim sorunlarına kadar birçok problemi tetikleyebilir. Peki, hangi oturma pozisyonları sağlık sorunlarına yol açabilir, bu sorunların önüne geçmek için neler yapabilirsiniz? Uzmanların önerdiği bu etkili egzersizlerle sağlıklı bir duruşa kavuşabilirsiniz!