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Hangi oturma pozisyonları sağlık sorunlarına yol açabilir?

Pandemi ile birlikte evden çalışma oranları hızla arttı ve bu durum günlük yaşam alışkanlıklarımızı köklü bir şekilde değiştirdi. İşe gidip gelme gibi aktif olduğumuz zamanlar azalırken, hareketsiz yaşam tarzı yaygınlaştı. Özellikle uzun süreli oturma ve yanlış duruş pozisyonları, zamanla fiziksel sağlığımız üzerinde olumsuz etkiler yaratmaya başladı. Doğru duruş, yalnızca görünüşünüzü değil, aynı zamanda yaşam kalitenizi de doğrudan etkiler. Peki hangi oturma pozisyonları sağlık sorunlarına yol açabilir? İşte yanlış oturma pozisyonları ve egzersiz önerileri!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.01.2025 12:44
Hangi oturma pozisyonları sağlık sorunlarına yol açabilir?

Günlük yaşamın büyük bir kısmını oturarak geçiriyoruz. Ancak, yanlış oturma pozisyonları yalnızca duruş bozukluklarına değil, uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına da neden olabilir. Kambur oturmak ya da bacak bacak üstüne atmak gibi yaygın alışkanlıklar, eklem ve kas ağrılarından sindirim sorunlarına kadar birçok problemi tetikleyebilir. Peki, hangi oturma pozisyonları sağlık sorunlarına yol açabilir, bu sorunların önüne geçmek için neler yapabilirsiniz? Uzmanların önerdiği bu etkili egzersizlerle sağlıklı bir duruşa kavuşabilirsiniz!

Hangi oturma pozisyonları sağlık sorunlarına yol açabilir?

Yanlış Oturma Pozisyonları ve Egzersiz Önerileri


Araştırmalar, dik oturmanın özgüveni artırabileceğini ve olumlu bir ruh hali sağlayabileceğini gösteriyor. Düzenli egzersiz yapmanın yanı sıra otururken sık sık pozisyon değiştirmeyi ve gün içinde ayağa kalkarak hareket etmeyi unutmayın. Duruşunuzu düzeltmek yalnızca fiziksel sağlığınızı değil, zihinsel iyi oluşunuzu da destekler.

Hangi oturma pozisyonları sağlık sorunlarına yol açabilir?

Kamburlaşma ya da Öne Eğilme

Kambur oturma alışkanlığı, omurgayı zorlayarak sırt, boyun ve omuz ağrılarına yol açabilir. Bu oturma pozisyonu omuzlar ve alt sırtta aşırı gerginlik yaratabilir.

"Omuz bıçağı sıkma" hareketi ile duruşunuzu düzeltebilirsiniz.

Sandalyede dik bir şekilde oturun, ayaklar yere düz bassın.
Kollarınızı yanlara doğru açarak kürek kemiklerinizi birbirine doğru sıkıştırın.
Bu pozisyonu 5-10 saniye tutun ve gevşeyin. Hareketi 10-15 kez tekrarlayın

Hangi oturma pozisyonları sağlık sorunlarına yol açabilir?

Bacak Bacak Üstüne Atmak

Bu oturma pozisyonunda ağırlık eşit bir şekilde dağılmaz. Bu durum ise kalça hizalanmasını bozarak sinir sıkışmalarına ve kötü duruşa neden olabilir.

Düzeltmek için "Oturarak Dört Rakam Esneme" egzersizi yapın.

Dik oturun ve sağ ayak bileğinizi sol dizinize yerleştirerek bacaklarınızla "4" şekli oluşturun.

Hafifçe sağ dizinize bastırın ve bu pozisyonu 20-30 saniye koruyun.

Aynı egzersizi diğer bacak için tekrar edin.

Hangi oturma pozisyonları sağlık sorunlarına yol açabilir?

Ayak Bileklerini Çaprazlayarak Oturma

Ayak bileklerini çaprazlayarak oturma pozisyonu, alt sırt bölgesinde gerilmelere ve kalça hizalanmasında sorunlara yol açabilir.

"Ayak Bileğinden Dizlere Germe" hareketi ile sağlıklı bir duruş sergiyebilirsiniz.

Dik oturun, sağ ayak bileğinizi sol dizinize yerleştirin.

Sağ dizinize hafifçe baskı uygulayarak kalçanızdaki gerginliği hissedin.

20-30 saniye bu pozisyonda kalın, ardından diğer taraf için tekrar edin.

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