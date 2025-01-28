Hangi oturma pozisyonları sağlık sorunlarına yol açabilir?
Pandemi ile birlikte evden çalışma oranları hızla arttı ve bu durum günlük yaşam alışkanlıklarımızı köklü bir şekilde değiştirdi. İşe gidip gelme gibi aktif olduğumuz zamanlar azalırken, hareketsiz yaşam tarzı yaygınlaştı. Özellikle uzun süreli oturma ve yanlış duruş pozisyonları, zamanla fiziksel sağlığımız üzerinde olumsuz etkiler yaratmaya başladı. Doğru duruş, yalnızca görünüşünüzü değil, aynı zamanda yaşam kalitenizi de doğrudan etkiler. Peki hangi oturma pozisyonları sağlık sorunlarına yol açabilir? İşte yanlış oturma pozisyonları ve egzersiz önerileri!
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.01.2025 12:44