Hangi meslekler tarihe karışıyor, hangileri dönüşüyor?

Teknoloji ve değişen yaşam alışkanlıkları, yıllardır sürdürülen birçok mesleğin dönüşmesine neden oldu. Nalbantlık, arzuhalcilik ve yorgancılık gibi iş kolları azalırken; lojistik, kurye hizmetleri ve dijital sektörler büyüyor. Uzmanlar, mesleki eğitimin öneminin her geçen gün arttığına dikkat çekiyor.

Teknolojide yaşanan hızlı gelişim, üretim alışkanlıklarının değişmesi ve dijitalleşmenin günlük hayatın merkezine yerleşmesi, çalışma hayatını da dönüştürüyor. Bir dönem toplumun önemli ihtiyaçlarını karşılayan birçok meslek zamanla azalırken bazı iş kolları ise yeni koşullara uyum sağlayarak farklı alanlara evriliyor.

GELENEKSEL MESLEKLER DÖNÜŞÜYOR Sanayileşme, şehir yaşamının büyümesi ve dijital teknolojilerin yaygınlaşması, mesleklerin yapısını değiştirmeye devam ediyor. Özellikle geçmişte günlük hayatın merkezinde yer alan bazı işler bugün daha sınırlı alanlarda sürdürülüyor. Bir dönem yük taşımacılığında kullanılan at arabalarının yerini modern lojistik sistemleri aldı. Daktilocuların yerine bilgisayar destekli ofis işleri yaygınlaştı. Arzuhalcilik gibi meslekler ise dijital ortamda farklı biçimlerde devam ediyor.

Geçmişten Günümüze Değişen Meslekler Geleneksel Meslek Günümüzdeki Karşılığı At arabacılığı Lojistik ve taşımacılık hizmetleri Arzuhalcilik Bilgisayar destekli dilekçe hizmetleri Daktiloculuk Dijital ofis işleri Hallacılık Tekstil ve yorgan üretimi Sokak tellallığı Dijital duyuru ve sosyal medya Sepetçilik Ambalaj ve paketleme sektörü Sakalık Su dağıtım hizmetleri

"123 MESLEK YOK OLMA RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA" İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mesut Şengün, bugün Türkiye'de "yok olmaya yüz tutan" 123 meslek bulunduğunu açıkladı. Şengün, teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanların ihtiyaçlarının değiştiğini ve esnafın da buna uyum sağlamak zorunda kaldığını söyledi.

USTA İHTİYACININ DEVAM ETTİĞİ ALANLAR Uzmanlara göre teknolojik dönüşümle birlikte bazı alanlarda nitelikli çalışan ihtiyacı daha görünür hale geldi. Özellikle el işçiliği gerektiren mesleklerde deneyimli ustaların önemi devam ediyor. Elektrikçilik

Marangozluk

Mobilyacılık

Tesisatçılık

Terzilik

Teknik bakım hizmetleri

TEKNOLOJİYLE BİRLİKTE BÜYÜYEN MESLEKLER Dijitalleşme yalnızca geleneksel meslekleri etkilemiyor, aynı zamanda yeni iş alanlarının da büyümesini sağlıyor. Özellikle çevrim içi hizmetlerin yaygınlaşmasıyla birlikte kurye, lojistik ve dijital içerik üretimi gibi alanlarda hareketlilik artıyor.