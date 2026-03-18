Hande Erçel'in 19 yıl önceki hali hayranının paylaşımıyla ortaya çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Son olarak "Aşk ve Gözyaşı" dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkan ünlü oyuncu Hande Erçel, hem kariyeri hem de güzelliğiyle konuşulmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu, bu kez yıllar öncesine ait bir kareyle gündeme geldi. Erçel, 2019 yılında çekilen bir fotoğrafının yeniden ortaya çıkmasıyla birlikte estetik iddiaları yeniden alevlendi.

Türkiye'nin en popüler isimlerinden biri olan Hande Erçel, kariyerindeki basamakları hızla tırmanırken sadece oyunculuğuyla değil, görsel dönüşümüyle de magazin dünyasının markajından çıkmıyor.

GÜNEŞİN KIZLARI'NDAN GLOBAL YILDIZLIĞA

"Güneşin Kızları" dizisindeki Selin karakteriyle hayatımıza giren, ardından "Aşk Laftan Anlamaz" ve "Sen Çal Kapımı" gibi yurt dışına ihraç edilen projelerle dünya çapında bir üne kavuşan Erçel, şimdilerde global projeler ve dev reklam anlaşmalarıyla kariyerinin zirvesini yaşıyor.

Ancak ünlü oyuncunun sadece kariyeri değil, yıllar içindeki stil ve yüz hatlarındaki değişim de en az projeleri kadar konuşuluyor.

O KARE SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Instagram'da bir hayranının 2019 yılına ait paylaştığı fotoğrafta, Erçel'in daha karakteristik yüz hatları ve dönemin makyaj trendlerini yansıtan hali dikkat çekiyor.

Bazı takipçileri: "Her haliyle güzel, yıllar ona yaramış" yorumunda bulunurken,

Bazı kullanıcılar ise: "Bakışları bile değişmiş, bambaşka bir Hande var karşımızda" diyerek şaşkınlıklarını gizleyemedi.

SOSYAL MEDYANIN EN GÜÇLÜ İSMİ

32 milyondan fazla takipçi sayısı ve etkileşim oranlarıyla Türkiye'nin dijital dünyadaki en güçlü figürlerinden biri olan Hande Erçel, bu tür nostaljik paylaşımlarla bile gündemin bir numaralı maddesi olmayı başarıyor.

HANDE ERÇEL HAKKINDA

Hande Erçel nasıl ünlü oldu?

Hande Erçel, asıl büyük çıkışını 2015 yılında yayınlanan Güneşin Kızları dizisindeki "Selin Yılmaz" karakteriyle yaptı. Bu rolüyle geniş kitlelerin sevgisini kazanan oyuncu, kısa sürede Türkiye'nin en popüler yüzlerinden biri haline geldi.

Hande Erçel'de estetik var mı?

Sosyal medyada sıkça tartışılan bu değişim hakkında ünlü oyuncu, genellikle sağlıklı beslenme ve sporun etkilerini vurguluyor. Ancak uzmanlar ve sosyal medya kullanıcıları; bişektomi (yanak inceltme), jawline (çene hattı) ve düzenli medikal estetik dokunuşların bu keskin değişimde payı olabileceğini sık sık dile getiriyor.

Hande Erçel hangi dizilerde oynadı?

Kariyeri boyunca pek çok başarılı projede yer alan Erçel'in en bilinen dizileri şunlardır:

-Güneşin Kızları

-Aşk Laftan Anlamaz

-Siyah İnci

-Halka

-Azize

-Sen Çal Kapımı

-Bambaşka Biri

-Aşk ve Gözyaşı

