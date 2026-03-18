Hande Erçel'in 19 yıl önceki hali hayranının paylaşımıyla ortaya çıktı

Hande Erçel, asıl büyük çıkışını 2015 yılında yayınlanan Güneşin Kızları dizisindeki "Selin Yılmaz" karakteriyle yaptı. Bu rolüyle geniş kitlelerin sevgisini kazanan oyuncu, kısa sürede Türkiye'nin en popüler yüzlerinden biri haline geldi.

Hande Erçel nasıl ünlü oldu?

Hande Erçel'de estetik var mı?

Sosyal medyada sıkça tartışılan bu değişim hakkında ünlü oyuncu, genellikle sağlıklı beslenme ve sporun etkilerini vurguluyor. Ancak uzmanlar ve sosyal medya kullanıcıları; bişektomi (yanak inceltme), jawline (çene hattı) ve düzenli medikal estetik dokunuşların bu keskin değişimde payı olabileceğini sık sık dile getiriyor.

Hande Erçel hangi dizilerde oynadı?

Kariyeri boyunca pek çok başarılı projede yer alan Erçel'in en bilinen dizileri şunlardır:

-Güneşin Kızları

-Aşk Laftan Anlamaz

-Siyah İnci

-Halka

-Azize

-Sen Çal Kapımı

-Bambaşka Biri



-Aşk ve Gözyaşı