Hande Erçel ve Onur Güvenatam Londra dönüşü fena yakalandı

Haklarında çıkan aşk iddiaları karşısında bugüne kadar köşe kapmaca oynayan güzel oyuncu Hande Erçel ile ünlü yapımcı Onur Güvenatam, Londra dönüşü havalimanında ilk kez yan yana objektiflere yakalandı.

HAVALİMANINDA RAHAT TAVIRLAR Takvim Gazetesi'nden Aydın Hamza'nın ulaştığı bu özel kare, ikili hakkında bir süredir devam eden aşk iddialarını doğrulamış oldu.

YAPIMCI SEVGİLİ KAMUFLE OLDU, ERÇEL TARZIYLA GÖZ KAMAŞTIRDI İngiltere dönüşü havalimanında bavullarıyla birlikte görüntülenen Hande Erçel ve Onur Güvenatam'ın rahat tavırları dikkat çekti. 32 yaşındaki oyuncu Hande Erçel tarzı ve çantasıyla dikkat çekerken, yapımcı Onur Güvenatam'ın ise tanınmamak için şapka ve gözlükle önlem almaya çalıştığı görüldü.

İLİŞKİ SORULARINA "KISMET" DEMİŞTİ Hande Erçel, daha önce basın mensuplarının aşk iddialarına yönelik sorularına, "Çok yeni bir durum, her şey kısmet" yanıtını vererek ilişkiyi üstü kapalı bir şekilde doğrulamış ancak yan yana görüntü vermekten kaçınmıştı.

Magazin kulislerinden edinilen bilgilere göre, çiftin birlikteliği geçtiğimiz aylarda Londra uçağında başladı. Havalimanının özel yolcu salonunda tanışan ikilinin arkadaşlığı, Londra'da ortak arkadaş gruplarıyla yedikleri yemeğin ardından ilişkiye dönüştü.

Bugüne kadar basından uzak kalmayı tercih eden çift, Londra dönüşü havalimanında ilk kez birlikte belgelenmiş oldu.