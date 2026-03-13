Hande Ataizi'nden kadın meslektaşlarına sert eleştiri

Nişantaşı sokaklarında objektiflere yansıyan ünlü oyuncu Hande Ataizi, magazin gündemini sarsacak açıklamalara imza attı. Deniz Çakır'ın başlattığı "kadın oyuncuların raf ömrü" tartışmasına dahil olan Ataizi, meslektaşlarının fiziksel formlarını hedef alan açıklamalar yaptı.

Oyuncu Deniz Çakır'ın geçtiğimiz günlerde dile getirdiği "Kadın oyuncuların raf ömrü var" sözleri magazin dünyasında tartışılmaya devam ediyor. Konuya ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme de oyuncu Hande Ataizi'nden geldi.

Ataizi, meslektaşı Çakır'ın çıkışını yorumlarken hem sektörün yapısına hem de kadın oyuncuların yaşam tarzına dair çarpıcı ifadeler kullandı. Milliyet'te yer alan habere göre, Çakır'ın sözleri sorulan Ataizi, "Toplum nezdinde söylemiştir" diyerek tartışmanın yalnızca sektörel değil, toplumsal bir boyutu olduğunu vurguladı. Ataizi, özellikle dizi ve film sektöründe yaş adaletsizliği olduğuna dikkat çekti.

"55 YAŞINDAKİ ADAMIN YANINA 18'LİK OYUNCU" Sektördeki oyuncu seçimlerini eleştiren Ataizi, yapımcıların tercihlerini şu sözlerle değerlendirdi: "Yapım olarak baktığınızda 55 yaşındaki bir adamın yanına 18 yaşındaki bir oyuncu verilebiliyor." Bu durumun sektördeki dengesizliğin en açık örneklerinden biri olduğunu belirten oyuncu, yaş farkının özellikle kadın oyuncular açısından daha belirgin hissedildiğini ifade etti.

"GECE HAYATI VE SIFIR SPOR" Ataizi'nin açıklamalarındaki en dikkat çekici bölüm ise kadın meslektaşlarına yönelik eleştirileri oldu. Kadın oyuncuların kendilerine yeterince özen göstermediğini savunan Ataizi, yaşam tarzının da kariyer üzerinde etkili olduğunu söyledi.

Ünlü oyuncu, "Şöyle bir durum da var. Kadın oyuncular da kendine hiç bakmıyor. Gece hayatı, bilmem ne ve sıfır spor!" sözleriyle meslektaşlarını eleştirdi.