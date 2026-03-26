Halkbank uzman ve servis görevlisi alımı: Kimler başvurabilir? İşte şartlar

Halkbank, 2026 yılı personel alım sürecini başlattı. Müfettiş Yardımcısı, İç Kontrolör Yardımcısı, Uzman Yardımcısı ve Servis Görevlisi kadroları için toplam 700'ü aşkın kontenjan açılırken, başvurular 12 Nisan 2026'ya kadar alınacak. Adaylar, 26 Nisan 2026 Pazar günü saat 14.00'te yapılacak yazılı sınavla değerlendirilecek; sınavlar Türkiye genelinde 11 ilde gerçekleştirilecek. Süreç, başvuru şartlarından sınav içeriğine kadar net kurallarla belirlenmiş durumda.

Türkiye'nin köklü kamu bankalarından Halkbank, 2026 yılı için geniş kapsamlı personel alım ilanını yayımladı. Müfettiş Yardımcısı, İç Kontrolör Yardımcısı, Uzman Yardımcısı ve Servis Görevlisi kadrolarını kapsayan alımlarda toplam kontenjan 700'ü aşarken, başvuru süreci ve sınav detayları da netleşti.

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK? İlan kapsamında farklı birimlerde görevlendirilmek üzere çok sayıda personel istihdam edilecek. Buna göre; 📍Müfettiş Yardımcısı: 45 kişi (İstanbul – Teftiş Kurulu Başkanlığı)

📍İç Kontrolör Yardımcısı: 25 kişi (Türkiye genelinde belirlenen iller – İç Kontrol Daire Başkanlığı)

📍Uzman Yardımcısı: 250 kişi (İstanbul – Hizmet birimleri)

📍Servis Görevlisi: 380 kişi (Şubeler – Türkiye genelinde) Böylece banka, farklı kariyer hedeflerine sahip adaylar için geniş bir istihdam fırsatı sunuyor.

SINAV TAKVİMİ VE MERKEZLER AÇIKLANDI Adayların katılacağı yazılı sınav, 26 Nisan 2026 Pazar günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Sınav; Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul (Anadolu-Avrupa), İzmir, Malatya, Samsun ve Trabzon olmak üzere toplam 11 ilde yapılacak. Sınav tek oturumdan oluşacak ve adaylar başvuru sırasında tercih ettikleri merkezde sınava girecek.

Sınavın Yapısı: 150 Soruluk Kritik Maraton Müfettiş, İç Kontrolör ve Uzman Yardımcılığı sınavı üç ana bölümden oluşacak: Genel Yetenek: 50 soru (%25) Yabancı Dil (İngilizce): 40 soru (%25) Alan Bilgisi: 60 soru (%50) Toplamda 150 sorudan oluşan sınav 180 dakika sürecek. Servis Görevlisi alımında ise yapı biraz daha farklı: Genel Yetenek: 50 soru (%60) Alan Bilgisi: 50 soru (%40) Bu sınavın süresi ise 120 dakika olacak. Tüm sınavlar test usulünde yapılacak ve her soru 5 şıklı olacak.