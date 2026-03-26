CANLI YAYIN
En YenilerGündemYaşamDünyaEkonomiMagazinSporOtomobilTeknoloji

Halkbank uzman ve servis görevlisi alımı: Kimler başvurabilir? İşte şartlar

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Halkbank, 2026 yılı personel alım sürecini başlattı. Müfettiş Yardımcısı, İç Kontrolör Yardımcısı, Uzman Yardımcısı ve Servis Görevlisi kadroları için toplam 700'ü aşkın kontenjan açılırken, başvurular 12 Nisan 2026'ya kadar alınacak. Adaylar, 26 Nisan 2026 Pazar günü saat 14.00'te yapılacak yazılı sınavla değerlendirilecek; sınavlar Türkiye genelinde 11 ilde gerçekleştirilecek. Süreç, başvuru şartlarından sınav içeriğine kadar net kurallarla belirlenmiş durumda.

Halkbank uzman ve servis görevlisi alımı: Kimler başvurabilir? İşte şartlar 1

Türkiye'nin köklü kamu bankalarından Halkbank, 2026 yılı için geniş kapsamlı personel alım ilanını yayımladı. Müfettiş Yardımcısı, İç Kontrolör Yardımcısı, Uzman Yardımcısı ve Servis Görevlisi kadrolarını kapsayan alımlarda toplam kontenjan 700'ü aşarken, başvuru süreci ve sınav detayları da netleşti.

Halkbank uzman ve servis görevlisi alımı: Kimler başvurabilir? İşte şartlar 2

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

İlan kapsamında farklı birimlerde görevlendirilmek üzere çok sayıda personel istihdam edilecek. Buna göre;

📍Müfettiş Yardımcısı: 45 kişi (İstanbul – Teftiş Kurulu Başkanlığı)
📍İç Kontrolör Yardımcısı: 25 kişi (Türkiye genelinde belirlenen iller – İç Kontrol Daire Başkanlığı)
📍Uzman Yardımcısı: 250 kişi (İstanbul – Hizmet birimleri)
📍Servis Görevlisi: 380 kişi (Şubeler – Türkiye genelinde)

Böylece banka, farklı kariyer hedeflerine sahip adaylar için geniş bir istihdam fırsatı sunuyor.

İLAN SAYFASINA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYIN!

Halkbank uzman ve servis görevlisi alımı: Kimler başvurabilir? İşte şartlar 3

SINAV TAKVİMİ VE MERKEZLER AÇIKLANDI

Adayların katılacağı yazılı sınav, 26 Nisan 2026 Pazar günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Sınav;

  • Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul (Anadolu-Avrupa), İzmir, Malatya, Samsun ve Trabzon olmak üzere toplam 11 ilde yapılacak.

Sınav tek oturumdan oluşacak ve adaylar başvuru sırasında tercih ettikleri merkezde sınava girecek.

Halkbank uzman ve servis görevlisi alımı: Kimler başvurabilir? İşte şartlar 4

Sınavın Yapısı: 150 Soruluk Kritik Maraton

Müfettiş, İç Kontrolör ve Uzman Yardımcılığı sınavı üç ana bölümden oluşacak:

  1. Genel Yetenek: 50 soru (%25)
  2. Yabancı Dil (İngilizce): 40 soru (%25)
  3. Alan Bilgisi: 60 soru (%50)

Toplamda 150 sorudan oluşan sınav 180 dakika sürecek.

Servis Görevlisi alımında ise yapı biraz daha farklı:

  1. Genel Yetenek: 50 soru (%60)
  2. Alan Bilgisi: 50 soru (%40)

Bu sınavın süresi ise 120 dakika olacak.

Tüm sınavlar test usulünde yapılacak ve her soru 5 şıklı olacak.

Halkbank uzman ve servis görevlisi alımı: Kimler başvurabilir? İşte şartlar 5

BAŞARI ŞARTI VE BARAJ DETAYI

📍Adayların başarılı sayılabilmesi için yalnızca toplam puan değil, bölüm bazlı başarı da gerekiyor. Buna göre;

  • Her bölümden en az %50 doğru yapılması
  • Genel ortalamanın en az 60 puan olması

zorunlu tutuluyor.

📍Bu kriterleri sağlayan adaylar arasından başarı sırasına göre belirli sayıda kişi mülakata çağrılacak. Örneğin;

  • Müfettiş Yardımcılığı için en yüksek puanlı 135 aday,
  • İç Kontrolör Yardımcılığı için 75 aday,
  • Uzman Yardımcılığı için 750 aday mülakat aşamasına geçecek.

Servis Görevlisi kadrosunda ise her il için kontenjanın 3 katı aday mülakata davet edilecek.

Halkbank uzman ve servis görevlisi alımı: Kimler başvurabilir? İşte şartlar 6

BAŞVURU SÜRECİ VE ÜCRET BİLGİSİ

Başvurular, 12 Nisan 2026 saat 23.59'a kadar Anadolu Üniversitesi'nin resmi sistemi üzerinden online olarak yapılacak.

  • Başvuru formu eksiksiz doldurulacak
  • Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf eklenecek
  • Başvuru ücreti olarak 500 TL yatırılacak

Başvuru yapıp sınava katılmayan adaylara ücret iadesi yapılmayacak.

Halkbank uzman ve servis görevlisi alımı: Kimler başvurabilir? İşte şartlar 7

KİMLER BAŞVURABİLİR? ŞARTLAR NETLEŞTİ

Adaylardan aranan temel şartlar arasında;

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • Belirli suçlardan hüküm giymemiş olmak
  • Bankacılık yapmaya engel durumu bulunmamak
  • Yaş kriterini sağlamak
  • 4 yıllık üniversite mezunu olmak veya mezuniyet aşamasında bulunmak
  • Sağlık açısından göreve uygun olmak
  • Erkek adaylar için askerlik şartını sağlamak

yer alıyor.

Ayrıca adayların daha önce aynı pozisyonlar için mülakata katılmamış olması gerekiyor.

Halkbank uzman ve servis görevlisi alımı: Kimler başvurabilir? İşte şartlar 8

ALAN BİLGİSİ KAPSAMI OLDUKÇA GENİŞ

Sınavın en belirleyici bölümü olan Alan Bilgisi testinde adaylar;

  • Hukuk
  • Ekonomi
  • Maliye
  • Muhasebe ve İşletme
  • Bankacılık ve Finans

alanlarından sorumlu olacak.

Sorular, bankacılık mesleğine doğrudan etki eden teorik ve uygulamalı bilgileri ölçmeye yönelik hazırlanacak.

DİKKAT ÇEKEN DETAY: YANLIŞLAR DOĞRUYU GÖTÜRMÜYOR

Sınavda adaylar için önemli bir avantaj da bulunuyor. Değerlendirme yalnızca doğru cevaplar üzerinden yapılacak; yanlış cevaplar puan düşürmeyecek.

Halkbank uzman ve servis görevlisi alımı: Kimler başvurabilir? İşte şartlar 9

ALIM YAPILACAK KADROLAR VE DETAYLARI

Müfettiş Yardımcılığı – İç Kontrolör Yardımcılığı – Uzman Yardımcılığı

ÜnvanGörev YeriPersonel SayısıGörev Yapacağı Birim
Müfettiş Yardımcısıİstanbul45Teftiş Kurulu Başkanlığı
İç Kontrolör YardımcısıDiyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul (Anadolu-Avrupa), İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Trabzon25İç Kontrol Daire Başkanlığı
Uzman Yardımcısıİstanbul250İstanbul'da faaliyet gösteren hizmet birimleri

Servis Görevlisi

ÜnvanGörev YeriPersonel SayısıGörev Yapacağı Birim
Servis GörevlisiTablo-1'de belirtilen iller (ilgili ilçeler dahil)380Şubeler
Halkbank uzman ve servis görevlisi alımı: Kimler başvurabilir? İşte şartlar 10

YAZILI SINAVA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER (MÜFETTİŞ / İÇ KONTROLÖR / UZMAN)

BaşlıkBilgi
Sınav Tarihi – Saati26 Nisan 2026, Pazar – 14.00
Sınav YerleriAdana, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul (Anadolu-Avrupa), İzmir, Malatya, Samsun, Trabzon
Oturum Sayısı1
Süre180 dakika
Soru SayısıGenel Yetenek: 50 / Yabancı Dil: 40 / Alan Bilgisi: 60
Sınav YöntemiTest usulü (5 şıklı)
Toplam150 soru

SINAV KONULARI VE AĞIRLIK DAĞILIMI (MÜFETTİŞ / İÇ KONTROLÖR / UZMAN)

BölümKonuAğırlık (%)Soru Sayısı
1. BölümGenel Yetenek%2550
2. BölümYabancı Dil (İngilizce)%2540
3. BölümAlan Bilgisi%5060
Hukuk%1012
Ekonomi%1012
Maliye%1012
Muhasebe ve İşletme%1012
Bankacılık ve Finans%1012
Toplam%100150
Halkbank uzman ve servis görevlisi alımı: Kimler başvurabilir? İşte şartlar 11

YAZILI SINAVA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER (SERVİS GÖREVLİSİ)

BaşlıkBilgi
Sınav Tarihi – Saati26 Nisan 2026, Pazar – 14.00
Sınav YerleriAdana, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul (Anadolu-Avrupa), İzmir, Malatya, Samsun, Trabzon
Oturum Sayısı1
Süre120 dakika
Soru SayısıGenel Yetenek: 50 / Alan Bilgisi: 50
Sınav YöntemiTest usulü (5 şıklı)
Toplam100 soru

SINAV KONULARI VE AĞIRLIK DAĞILIMI (SERVİS GÖREVLİSİ)

BölümKonuAğırlık (%)Soru Sayısı
1. BölümGenel Yetenek%6050
2. BölümAlan Bilgisi%4050
Hukuk%810
Ekonomi%810
Maliye%810
Muhasebe ve İşletme%810
Bankacılık ve Finans%810
Toplam%100100
Halkbank uzman ve servis görevlisi alımı: Kimler başvurabilir? İşte şartlar 12

Editör Notu: 6 yıllık medya ve yayıncılık tecrübemle, bankacılık sınav süreçlerini yakından takip eden bir editör olarak belirtmeliyim ki; Halkbank'ın bu yılki ilanında "yanlışın doğruyu götürmemesi" adaylar için büyük bir avantaj. 26 Nisan'daki sınava hazırlanırken özellikle %50 baraj puanı kriterine ve alan bilgisi ağırlığına odaklanmanızı, başvurunuzu 12 Nisan'a bırakmadan tamamlamanızı öneririm.

Mobil uygulamalarımızı indirin