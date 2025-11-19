Halit Yukay'ın ölümünde gelişme! Bilirkişi raporu ortaya çıktı
Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılan ve teknesi yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamedeki bilirkişi raporu ortaya çıkarken Yukay'ın teknesine 'Arel-7' isimli kuru yük gemisinin çarptığı teknik bulgularla doğrulandı. Ayrıca bilirkişi raporunda 'Açık denizde böyle bir kazaya denizcilik literatüründe hiç rastlanılmadı' ifadeleri yer aldı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş Tarihi: 19.11.2025 13:28
Güncelleme Tarihi: 19.11.2025 13:58