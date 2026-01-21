CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Hakimlik ve Savcılık sınav sonuçları açıklanıyor: ÖSYM tarihi duyurdu

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

20-21 Aralık 2025 tarihlerinde yapılan 2025 Adalet Bakanlığı Hakimlik ve Savcılık Sınavları'nın sonuçları 21 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak. Adli Yargı, Adli Yargı-Avukat ve İdari Yargı alanlarında sınava giren binlerce aday, sonuçlara ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi üzerinden güvenli şekilde ulaşabilecek.

Hakimlik ve Savcılık sınav sonuçları açıklanıyor: ÖSYM tarihi duyurdu

20-21 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen 2025 Adalet Bakanlığı Sınavları'nın ardından adayların sonuç heyecanı sürüyor. Adli Yargı, Adli Yargı-Avukat ve İdari Yargı alanlarında yapılan sınavların sonuç tarihi netleşirken, gözler ÖSYM'den yapılacak duyuruya çevrildi.

Hakimlik ve Savcılık sınav sonuçları açıklanıyor: ÖSYM tarihi duyurdu

SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan hakimlik ve savcılık sınavlarının sonuçları, 21 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi üzerinden erişime açılacak.

Hakimlik ve Savcılık sınav sonuçları açıklanıyor: ÖSYM tarihi duyurdu

DEĞERLENDİRMEDE 70 PUAN BARAJI

Sınav sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte adaylar başarı durumlarını öğrenebilecek. Değerlendirmede 70 puan ve üzeri alan adaylar başarılı sayılacak ve bu adaylar bir sonraki aşama olan mülakat sürecine davet edilecek.

Hakimlik ve Savcılık sınav sonuçları açıklanıyor: ÖSYM tarihi duyurdu

SORU KİTAPÇIKLARI DAHA ÖNCE YAYIMLANDI

Sınavların ardından Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları ÖSYM tarafından erişime açılmıştı. Adaylar, bu dokümanlar üzerinden sınav performanslarına dair ön değerlendirme yapma imkanı bulmuştu.

Hakimlik ve Savcılık sınav sonuçları açıklanıyor: ÖSYM tarihi duyurdu

SONUÇLAR NASIL SORGULANACAK?

Sınav sonuçları, her sınav türü için ayrı ayrı yayımlanacak. Adaylar, sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr
adresi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleriyle sorgulayabilecek. Sonuç belgeleri adayların adreslerine gönderilmeyecek.

Hakimlik ve Savcılık sınav sonuçları açıklanıyor: ÖSYM tarihi duyurdu

ÖSYM'nin internet sitesinde ilan edilen sonuç bilgileri, resmi tebligat niteliği taşıyacak. Adayların ayrıca yazılı bir bildirim beklemesine gerek olmayacak.

Mobil uygulamalarımızı indirin