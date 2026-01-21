Hakimlik ve Savcılık sınav sonuçları açıklanıyor: ÖSYM tarihi duyurdu

20-21 Aralık 2025 tarihlerinde yapılan 2025 Adalet Bakanlığı Hakimlik ve Savcılık Sınavları'nın sonuçları 21 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak. Adli Yargı, Adli Yargı-Avukat ve İdari Yargı alanlarında sınava giren binlerce aday, sonuçlara ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi üzerinden güvenli şekilde ulaşabilecek.

20-21 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen 2025 Adalet Bakanlığı Sınavları'nın ardından adayların sonuç heyecanı sürüyor. Adli Yargı, Adli Yargı-Avukat ve İdari Yargı alanlarında yapılan sınavların sonuç tarihi netleşirken, gözler ÖSYM'den yapılacak duyuruya çevrildi.

SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan hakimlik ve savcılık sınavlarının sonuçları, 21 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi üzerinden erişime açılacak.

DEĞERLENDİRMEDE 70 PUAN BARAJI Sınav sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte adaylar başarı durumlarını öğrenebilecek. Değerlendirmede 70 puan ve üzeri alan adaylar başarılı sayılacak ve bu adaylar bir sonraki aşama olan mülakat sürecine davet edilecek.

SORU KİTAPÇIKLARI DAHA ÖNCE YAYIMLANDI Sınavların ardından Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları ÖSYM tarafından erişime açılmıştı. Adaylar, bu dokümanlar üzerinden sınav performanslarına dair ön değerlendirme yapma imkanı bulmuştu.