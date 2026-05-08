CANLI YAYIN

Üretimi durdurulmuş! Hakan Çalhanoğlu'nun milyonluk yatırımı bileğinde

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

İtalya'da Inter formasıyla şampiyonluk sevinci yaşayan milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu, bu kez yeşil sahalardaki performansıyla değil, bileğindeki göz kamaştıran aksesuarıyla magazin dünyasının markajına girdi. Başarılı futbolcunun servet değerindeki saati "kara borsa" listesinde yer alıyor.

Üretimi durdurulmuş! Hakan Çalhanoğlu'nun milyonluk yatırımı bileğinde 1

Inter ile bu sezon şampiyonluk sevinci yaşayan 32 yaşındaki yıldız futbolcu, lüks saat tutkusuyla da dikkat çekiyor.

Üretimi durdurulmuş! Hakan Çalhanoğlu'nun milyonluk yatırımı bileğinde 2

JOHN MAYER MODELİYLE GÜNDEM OLDU

TAKVİM'den Gökhan Kaya'nın haberine göre; Çalhanoğlu'nun tercih ettiği saat, dünyaca ünlü müzisyen John Mayer ile özdeşleşen ve koleksiyonerlerin "kara borsa" listesinde yer alan çok özel bir parça. 18 ayar sarı altın ve zümrüt yeşili kadranın eşsiz uyumunu sergileyen bu model, markanın üretimini durdurmasıyla birlikte adeta bir yatırım aracına dönüştü.

Üretimi durdurulmuş! Hakan Çalhanoğlu'nun milyonluk yatırımı bileğinde 3

DEĞERİ TAM 3.5 MİLYON TL!

Üretimi artık yapılmayan bu nadir parçanın piyasa değeri, ulaşılmazlığı nedeniyle 65 bin Euro (yaklaşık 3.5 milyon TL) seviyelerine kadar tırmandı. Çalhanoğlu'nun bu seçimi, sadece şık bir aksesuar değil, saat dünyasında stratejik bir hamle olarak yorumlanıyor.

Üretimi durdurulmuş! Hakan Çalhanoğlu'nun milyonluk yatırımı bileğinde 4

"ÇOCUKLARIMIN GELECEĞİ İÇİN"

Lüks saat tutkusunu hiçbir zaman gizlemeyen kaptan, daha önce verdiği röportajlarda bu merakının perde arkasını şu sözlerle açıklamıştı:

"Lüks saatlere olan tutkum sadece bir hobi değil; ben bunu çocuklarımın geleceğine bir yatırım olarak görüyorum."

Hem sahada hem de stilinde liderliğini konuşturan Hakan Çalhanoğlu, bu hamlesiyle modayı ve yatırımı aynı bilekte buluşturduğunu bir kez daha kanıtladı.

Üretimi durdurulmuş! Hakan Çalhanoğlu'nun milyonluk yatırımı bileğinde 5

ÇOCUKLUK AŞKIYLA EVLENDİ

Yeşil sahalardaki başarısıyla göğsümüzü kabartan milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, özel hayatındaki huzurlu duruşuyla da hayranlarının takdirini topluyor. 2017 yılında dünyaevine giren Çalhanoğlu çifti, yıllara meydan okuyan aşklarıyla magazin dünyasında parmakla gösterilmeye devam ediyor.

Üretimi durdurulmuş! Hakan Çalhanoğlu'nun milyonluk yatırımı bileğinde 6

ÜÇ ÇOCUKLA TAÇLANAN MUTLULUK

Hakan Çalhanoğlu ve çocukluk aşkı Sinem Çalhanoğlu, 2017 yılında gerçekleşen masalsı bir düğünle hayatlarını birleştirmişti. Kariyerindeki başarı basamaklarını eşinin desteğiyle tırmanan milli futbolcu, her fırsatta ailesine olan bağlılığını dile getiriyor.

Üretimi durdurulmuş! Hakan Çalhanoğlu'nun milyonluk yatırımı bileğinde 7

Çiftin örnek gösterilen evlilikleri, çocuklarıyla birlikte tam bir aile saadetine dönüştü. Mutluluklarını Liya, Ayaz ve Asil Can adını verdikleri üç çocuklarıyla taçlandıran ünlü çift, sosyal medyada paylaştıkları sıcak aile pozlarıyla büyük beğeni topluyor.

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin