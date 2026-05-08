Üretimi durdurulmuş! Hakan Çalhanoğlu'nun milyonluk yatırımı bileğinde

Inter ile bu sezon şampiyonluk sevinci yaşayan 32 yaşındaki yıldız futbolcu, lüks saat tutkusuyla da dikkat çekiyor.

TAKVİM'den Gökhan Kaya'nın haberine göre; Çalhanoğlu'nun tercih ettiği saat, dünyaca ünlü müzisyen John Mayer ile özdeşleşen ve koleksiyonerlerin "kara borsa" listesinde yer alan çok özel bir parça. 18 ayar sarı altın ve zümrüt yeşili kadranın eşsiz uyumunu sergileyen bu model, markanın üretimini durdurmasıyla birlikte adeta bir yatırım aracına dönüştü.

Üretimi artık yapılmayan bu nadir parçanın piyasa değeri, ulaşılmazlığı nedeniyle 65 bin Euro (yaklaşık 3.5 milyon TL) seviyelerine kadar tırmandı. Çalhanoğlu'nun bu seçimi, sadece şık bir aksesuar değil, saat dünyasında stratejik bir hamle olarak yorumlanıyor.

"ÇOCUKLARIMIN GELECEĞİ İÇİN"

Lüks saat tutkusunu hiçbir zaman gizlemeyen kaptan, daha önce verdiği röportajlarda bu merakının perde arkasını şu sözlerle açıklamıştı:

"Lüks saatlere olan tutkum sadece bir hobi değil; ben bunu çocuklarımın geleceğine bir yatırım olarak görüyorum."

Hem sahada hem de stilinde liderliğini konuşturan Hakan Çalhanoğlu, bu hamlesiyle modayı ve yatırımı aynı bilekte buluşturduğunu bir kez daha kanıtladı.