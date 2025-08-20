Hakan Çakır'ın ailesine kan donduran ölüm mesajları! "Oğlunu öldürdük sıra sende"
Ankara'nın Keçiören ilçesinde yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada 22 yaşındaki Hakan Çakır, bıçaklanarak öldürülmüştü. Çakır'ın ailesine gönderilen küfür ve ölüm tehdidi içeren kan donduran mesajlar ortaya çıktı. Baba Şahin Çakır, telefonuna gelen mesajlarda kendisini ve diğer çocuklarını da öldürecekleri ifadelerinin yer aldığını söyledi. Mesajda, "Oğlunu öldürdük sıra sende" şeklindeki skandal ölüm tehditleri de yer aldı.
