Hakan Çakır'ın ailesine kan donduran ölüm mesajları! "Oğlunu öldürdük sıra sende"

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada 22 yaşındaki Hakan Çakır, bıçaklanarak öldürülmüştü. Çakır'ın ailesine gönderilen küfür ve ölüm tehdidi içeren kan donduran mesajlar ortaya çıktı. Baba Şahin Çakır, telefonuna gelen mesajlarda kendisini ve diğer çocuklarını da öldürecekleri ifadelerinin yer aldığını söyledi. Mesajda, "Oğlunu öldürdük sıra sende" şeklindeki skandal ölüm tehditleri de yer aldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 20.08.2025 17:48 Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 18:17
Ankara'nın Keçiören ilçesinde 10 Ağustos'ta yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada öldürülen Hakan Çakır'ın (22) ailesi, küfür ve tehdit içeren mesajlar almaya devam ettiklerini belirtti.

Baba Şahin Çakır, telefonuna gelen mesajlarda kendisini ve diğer çocuklarını da öldürecekleri ifadelerinin yer aldığını söyledi. Mesajda, "Yeni başlıyoruz, oğlunu öldürdük sıra sende" şeklindeki skandal ölüm tehditleri de yer aldı.

Baba Çakır, gelen her türlü tehdide karşı duracağını ve oğlunun katillerinin en ağır cezayı alması için mücadele edeceğini kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Keçiören ilçesinde 1 ay önce aldığı çiğ köfte dükkanı işleten Hakan Çakır'ın annesi ve kız kardeşi dükkandan eve giderken merdivende oturan Taha Z. (14) ve Samet Z. (17) kardeşler ile yol verme meselesi yüzünden tartıştı.

Hakan Çakır, 15 yaşındaki kız kardeşi ve annesine sözlü tacizde bulunan kişilerle çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü.

Kavgada ağabey Hakkı Can Çakır (27) ve babası Şahin Çakır (53) ise bıçaklanarak yaralandı.

BABA VE 3 OĞLU TUTUKLANDI

Olaya karışan baba Cemal Z. (45) ile çocukları Taha Z., Samet Z. ve Emir Z. (19) ile U.K. gözaltına alındı.

Öte yandan baba ve 3 kardeş tutuklanırken, ailenin sosyal medyada uzun namlulu silah, tabanca, kılıç ve bıçaklarla çektirdikleri çok sayıda fotoğraf ve videolar tepki toplamıştı

KULAK KESTİKLERİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olay sonrası Emir Z.'nin daha önceden sosyal medyada açtığı canlı yayında ise bir kişinin kulağını kestiği iddia edilmişti. O görüntülere ise ilk kez DHA ulaştı. Emir Z.'nin sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, kalabalık bir gurubun bir kişiyi darbettiği ve bıçakla kulağının kesildiği görüldü. Yaralı kişinin kulağını tuttuğu anlar anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.

