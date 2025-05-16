Hafta sonu plan yapanlar dikkat! 10 ilde sarı ve turuncu kodlu uyarı: Fırtına, toz taşınımı ve kuvvetli sağanak etkili olacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 Mayıs tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü beklenirken, bazı bölgelerde kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yapıldı. Özellikle Trakya'da etkili olması beklenen sağanak yağışlar ve Ege kıyılarında görülecek kuvvetli rüzgarlar, vatandaşlara dikkatli olunması yönünde sinyal verdi. Bazı bölgelerde toz taşınımının etkili olması bekleniyor.