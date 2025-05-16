Hafta sonu plan yapanlar dikkat! 10 ilde sarı ve turuncu kodlu uyarı: Fırtına, toz taşınımı ve kuvvetli sağanak etkili olacak!
Hafta sonu plan yapanlar hava durumunu kontrol etmeden dışarı çıkmasın! Türkiye'nin büyük kısmı sağanak ve fırtınalı havanın etkisi altına giriyor. Toz taşınımı ise bazı bölgelerde hava kalitesini olumsuz etkileyebilir. İstanbul'da sıcaklıklar dalgalanırken Trakya ve Karadeniz için gök gürültülü yağmur uyarısı yapıldı. İşte 16 Mayıs bölge bölge hava durumu detayları…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.05.2025 09:25