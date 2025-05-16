Viral Galeri Viral Liste Hafta sonu plan yapanlar dikkat! 10 ilde sarı ve turuncu kodlu uyarı: Fırtına, toz taşınımı ve kuvvetli sağanak etkili olacak!

Hafta sonu plan yapanlar dikkat! 10 ilde sarı ve turuncu kodlu uyarı: Fırtına, toz taşınımı ve kuvvetli sağanak etkili olacak!

Hafta sonu plan yapanlar hava durumunu kontrol etmeden dışarı çıkmasın! Türkiye'nin büyük kısmı sağanak ve fırtınalı havanın etkisi altına giriyor. Toz taşınımı ise bazı bölgelerde hava kalitesini olumsuz etkileyebilir. İstanbul'da sıcaklıklar dalgalanırken Trakya ve Karadeniz için gök gürültülü yağmur uyarısı yapıldı. İşte 16 Mayıs bölge bölge hava durumu detayları…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.05.2025 09:25
Hafta sonu plan yapanlar dikkat! 10 ilde sarı ve turuncu kodlu uyarı: Fırtına, toz taşınımı ve kuvvetli sağanak etkili olacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 Mayıs tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü beklenirken, bazı bölgelerde kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yapıldı. Özellikle Trakya'da etkili olması beklenen sağanak yağışlar ve Ege kıyılarında görülecek kuvvetli rüzgarlar, vatandaşlara dikkatli olunması yönünde sinyal verdi. Bazı bölgelerde toz taşınımının etkili olması bekleniyor.

Hafta sonu plan yapanlar dikkat! 10 ilde sarı ve turuncu kodlu uyarı: Fırtına, toz taşınımı ve kuvvetli sağanak etkili olacak!

HAFTA SONU YAĞIŞLI GEÇECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul AKOM tarafından yayımlanan son tahminlere göre, 17-18 Mayıs 2025 tarihlerinde ülkemizin büyük bölümünde sağanak yağış, gök gürültüsü ve rüzgar etkili olacak. Özellikle Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli meteorolojik olaylara karşı tedbirli olunması gerekiyor. İstanbul'da ise Cuma gecesi başlayan yağışların Cumartesi günü gök gürültüsüyle birlikte kuvvetlenerek devam etmesi bekleniyor.

Hafta sonu plan yapanlar dikkat! 10 ilde sarı ve turuncu kodlu uyarı: Fırtına, toz taşınımı ve kuvvetli sağanak etkili olacak!

HANGİ BÖLGELERDE YAĞMUR VAR?

Marmara, Ege (Muğla ve Denizli hariç), Batı Karadeniz (Sinop hariç), İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Antalya, Isparta ve Kırıkkale çevrelerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde sabah saatlerinde kuvvetli yağışlar görülebilir.

Hafta sonu plan yapanlar dikkat! 10 ilde sarı ve turuncu kodlu uyarı: Fırtına, toz taşınımı ve kuvvetli sağanak etkili olacak!

10 İLDE SARI VE TURUNCU KODLU ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 il için olası meteorolojik risklere karşı sarı ve turuncu kod alarmı verdi. Uyarı yapılan bu bölgelerde vatandaşların gök gürültülü sağanak yağışa ve fırtına şeklinde esen rüzgarlara karşı dikkatli olması gerekiyor. Sarı ve turuncu kodlu uyarı yapılan iller ise şunlar:

Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak.

Hafta sonu plan yapanlar dikkat! 10 ilde sarı ve turuncu kodlu uyarı: Fırtına, toz taşınımı ve kuvvetli sağanak etkili olacak!

TOZ TAŞINIMI VE FIRTINAYA DİKKAT

Rüzgarın, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (50-70 km/sa), Kıyı Ege ve batı Marmara'da ise yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgarlar nedeniyle ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı. Meteoroloji, Marmara'nın güneyi, Ege ve İç Anadolu'nun batısında toz taşınımı yaşanabileceği konusunda da uyarıda bulundu.

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